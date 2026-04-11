College Softball Daily Report: 4/10/26
In a season widely labeled the year of the hitter, it was the pitching staffs that grabbed the spotlight on Friday. Across the Top 25, offenses were largely kept in check, highlighted by 11 shutout victories, including five in SEC play. Alabama and Oklahoma were especially dominant in the circle, as Jocelyn Briski and Audrey Lowry each tossed complete‑game shutouts to anchor critical road wins for their respective programs.
That said, the night was not without its offensive explosions. UCLA remained red‑hot at the plate, launching eight home runs in a 17‑run performance against Illinois. That surge looms large as the Big Ten race tightens, with Washington, Nebraska, UCLA, and Oregon all separated by just two games, shaping up as one of the most compelling conference battles in the country.
Elsewhere, Maya Johnson and Maddia Groff powered Belmont and Omaha to shutout victories, continuing the trend of pitching‑driven success. And Stanford walks off Florida State in a wacky ACC bout that brings new meaning to Softball after Dark. Meanwhile, Southeastern Louisiana swept a doubleheader against Lamar to extend the nation’s longest active winning streak to 22 games, further cementing its status as one of the hottest teams in the country.
All of that, and much more, headline the Friday edition of the College Softball Daily Report.
SEC
- No. 1 Alabama 1, Auburn 0
- P Jocelyn Briski (Bama) 7 IP | 6 H | 0 ER | 8 K
- P Ella Harrison (Aub) 7 IP | 8 H | ER | 3 K
- No. 3 Oklahoma 3, No. 4 Texas 0
- P Audrey Lowry (OU) 7 IP | 6 H | 0 ER | 4 K
- RF Ella Parker (OU) 1-2 | HR | BB | RBI (2)
- No. 16 Mississippi State 1, No. 7 Arkansas 0
- P Peja Goold (MSU) 7 IP | 2 H | 0 ER | 3 K
- No. 8 Florida 5, South Carolina 0
- P Keagan Rothrock (Fla) 7 IP | 0 H | 0 ER | 8 K
- LF Townsen Thomas (Fla) 3-4 | HR | RBI (2)
- No. 13 Texas A&M 10, Ole Miss 6
- DP Micaela Wark (A&M) 1-3 | HR | RBI (4)
- RF Frankie Vrazel (A&M) 2-4 | 2B | 3B | RBI (2)
- No. 14 Georgia 8, Missouri 0 (F/5)
- P Randi Roelling (UGA) 5 IP | H | 0 ER | 4 K
- 1B Gabi Novickas (UGA) 2-3 | HR | RBI (2)
ACC
- Stanford 9, No. 6 Florida State 8
- 2B Addyson Sheppard (Stan) 1-3 | HR | RBI (4) | GW Grand Slam in 7th inning
- P Ashtyn Danley (FSU) 5.2 IP | 7 H | 5 ER | 7 K | 3-4 | HR | 2B | RBI (4)
- No. 21 Virginia 4, No. 11 Virginia Tech 3
- P Eden Bigham (UVA) 4.1 IP | 2 H | ER | 5 K
- 2B Alex Call (UVA) 1-3 | HR | RBI (3)
- No. 15 Duke 11, North Carolina 6
- 3B Tyrina Jones (Duke) 1-4 | HR | RBI (3)
- Duke hit five home runs in the game
- Notre Dame 5, No. 24 Louisville 2
- P Brianne Weiss (ND) 7 IP | 5 H | 2 ER | 7 K
- 3B Ava Zachary (ND) 2-4 | 2B | RBI (2)
- Syracuse 4, Boston College 1
- P Julianna Verni (Syr) 6.1 IP | 5 H | R | 13 K
- Pittsburgh 8, Clemson 5
- 2B Tieley Vaughn (Pitt) 2-4 | HR | RBI (2)
- NC State 14, California 8
- 1B Morgen Talley (NCST) 3-5 | HR | 2B | RBI (7)
- 2B Kendall Simmers (NCST) 2-4 | 2B | RBI (4)
Big 12
- No. 2 Texas Tech 10, Utah 2
- P NiJaree Canady (TT) 5.2 IP | 4 H | 2 ER | 7 K | 2-3 | 2B (2) | RBI
- 1B Jackie Lis (TT) 3-4 | HR (2) | 3B | RBI (2)
- Arizona State 7, No. 19 UCF 1
- P Kenzie Brown (ASU) 7 IP | 3 H | ER | 13 K
- 3B Emily Schepp (ASU) 2-2 | HR | BB | RBI (3)
- No. 20 Oklahoma State 8, Iowa State 3
- P Ruby Meylan (OSU) 7 IP | 6 H | 2 ER | 7 K
- DP Amanda Hasler (OSU) 1-4 | 2B | RBI (2)
- Iowa State 12, No. 20 Oklahoma State 0 (F/5)
- P Lauren Schurman (ISU) 5 IP | 4 H | 0 ER | 2 K
- 2B Kadence Shepherd (ISU) 3-3 | HR | RBI (3)
- Baylor 8, No. 23 Kansas 7
- 2B Faith Piper (BU) 1-4 | 2B | RBI | GW RBI in 7th inning
- No. 23 Kansas 1, Baylor 0
- P Blakely Barber (KU) 7 IP | 4 H | 0 ER | K
- BYU 10, Houston 6
- Ilovea Brittingham (BYU) 2-2 | BB | HR (2) | RBI (5)
Big Ten
- No. 5 Nebraska 5, Wisconsin 0
- P Alexis Jensen (Neb) 7 IP | 2 H | 0 ER | 10 K
- RF Kacie Hoffmann (Neb) 1-3 | RBI (2)
- No. 9 UCLA 17, Illinois 0
- P Taylor Tinsley (UCLA) 6 IP | 2 H | 0 ER | 6 K
- RF Megan Grant (UCLA) 2-4 | HR (2) | RBI (5)
- UCLA hit 8 home runs in the game
- No. 17 Oregon 11, Maryland 0 (F/5)
- P Lyndsey Grein (Ore) 4 IP | 2 H | 0 ER | 8 K
- C Emma Cox (Ore) 1-4 | HR | RBI (4)
- No. 22 Washington 8, Minnesota 6
- 1B Alexis DeBoer (UW) 2-4 | HR | RBI (4)
- Northwestern 8, Penn State 2
- P Marina Mason (NW) 6 IP | 2 H | 2 ER | 10 K
- C Emma Raye (NW) 3-3 | HR | 2B | RBI (3)
- Michigan 10, Ohio State 8
- CF Jenissa Conway (Mich) 1-4 | HR | RBI (3)
- Rutgers 10, Michigan State 2 (F/5)
- 2B Sam Rohwer (Rut) 2-3 | 2B | HR | RBI (4)
- Indiana 4, Purdue 1
- P Ella Troutt (Ind) 5.2 IP | 4 H | R | K
Notable Mid-Majors
- No. 25 Southeastern Louisiana 8, Lamar 0
- No. 25 Southeastern Louisiana 8, Lamar 1
- Maria Detillier (SELA) 3-7 | HR | 2B | RBI (5)
- South Florida 3, Florida Atlantic 2
- North Texas 5, East Carolina 1
- Wichita State 3, UTSA 2
- Connecticut 16, Butler 3
- Idaho State 10, Northern Colorado 4
- Northern Colorado 4, Idaho State 3
- Winthrop 4, USC Upstate 3
- Campbell 10, Hofstra 1 (F/5)
- Liberty 3, Western Kentucky 2
- Belmont 7, Valparaiso 0
- P Maya Johnson (Bel) 7 IP | H | 0 ER | 11 K
- Grand Canyon 9, Boise State 4
- Omaha 4, St. Thomas 0
- P Maddia Groff (Oma) 7 IP | 2 H | 0 ER | 7 K
- Marshall 6, Coastal Carolina 3
- Texas State 11, Troy 7
- Saint Mary’s 2, Seattle 0
- P Odhi Vasquez (SMC) 7 IP | H | 0 ER | 11 K
Non-Conference Matchups
- No. 18 LSU 4, No. 12 Arizona 1
- P Jayden Heavener (LSU) 7 IP | 5 H | R | 3 K
- 2B Sierra Daniel (LSU) 1-2 | HR | RBI (3)
- Iowa 2, Georgia Tech 1
- P Serayah Neiss (Iowa) 7 IP | 5 H | ER | 5 K
What to Watch in College Softball on Saturday
- Ohio State at Michigan | 11:00 AM ET | BTN
- UTSA at Wichita State | 11:00 AM ET | ESPN+
- East Carolina at North Texas | 12:00 PM ET | ESPN+
- No. 1 Alabama at Auburn | 1:00 PM ET | SEC Network
- No. 5 Nebraska at Wisconsin | 1:00 PM ET | B1G+
- No. 10 Tennessee at Kentucky | 1:00 PM ET | SECN+
- No. 15 Duke at North Carolina | 1:00 PM ET | ACCX
- No. 24 Louisville at Notre Dame | 1:00 PM ET | ACCX
- UTSA at Wichita State | 1:30 PM ET | ESPN+
- No. 2 Texas Tech at Utah | 2:00 PM ET | ESPN+
- No. 9 UCLA at Illinois | 2:00 PM ET | B1G+
- No. 11 Virginia Tech at No. 21 Virginia | 2:00 PM ET | ACCX
- Missouri at No. 14 Georgia | 2:00 PM ET | SECN+
- No. 17 Oregon at Maryland | 2:00 PM ET | B1G+
- No. 20 Oklahoma State at Iowa State | 2:00 PM ET | ESPN+
- Houston at BYU | 2:00 PM ET | ESPN+
- Northwestern at Penn State | 2:00 PM ET | B1G+
- Purdue at Indiana | 2:00 PM ET | B1G+
- Marshall at Coastal Carolina | 2:00 PM ET | ESPN+
- USC Upstate at Winthrop | 2:00 PM ET | ESPN+
- Idaho State at Northern Colorado | 2:00 PM ET | ESPN+
- Georgia Tech at Iowa | 2:30 PM ET | B1G+
- No. 7 Arkansas at No. 16 Mississippi State | 3:00 PM ET | SECN+
- No. 8 Florida at South Carolina | 3:00 PM ET | SEC Network
- No. 13 Texas A&M at Ole Miss | 3:00 PM ET | SECN+
- Baylor at No. 23 Kansas | 3:00 PM ET | ESPN+
- East Carolina at North Texas | 3:00 PM ET | ESPN+
- Michigan State at Rutgers | 3:00 PM ET | B1G+
- Western Kentucky at Liberty | 3:00 PM ET | ESPN+
- Syracuse at Boston College | 3:00 PM ET | ACCX
- Boise State at Grand Canyon | 4:00 PM ET | Mountain West Network
- Florida Atlantic at South Florida | 4:30 PM ET | ESPN+
- Texas State at Troy | 4:30 PM ET | ESPN+
- South Dakota State at Iowa | 5:00 PM ET | B1G+
- California at NC State | 5:00 PM ET | ACCX
- No. 12 Arizona at No. 18 LSU | 6:00 PM ET | SECN+
- New Mexico at Nevada | 6:00 PM ET | Mountain West Network
- No. 19 UCF at Arizona State | 7:00 PM ET | ESPN+
- Clemson at Pittsburgh | 7:00 PM ET | ACC Network
- No. 3 Oklahoma at No. 4 Texas | 8:00 PM ET | ESPN
- Minnesota at No. 22 Washington | 8:00 PM ET | BTN
- No. 6 Florida State at Stanford | 10:00 PM ET | ESPN