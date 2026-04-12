College Softball Daily Report: 4/11/26
Another day, another no‑hitter in the SEC. This time, Karlyn Pickens delivered the latest gem, firing the fourth no‑hitter of her career to give Tennessee a strong opening statement in its weekend series against Kentucky.
Elsewhere, Oklahoma leaned on timely power, as Kendall Wells delivered a clutch three‑run home run to propel the Sooners to a series win against Texas, setting the tone in yet another marquee matchup.
Meanwhile, Utah produced one of the biggest upsets of the season, knocking off Texas Tech and adding another shake‑up moment to an already unpredictable year across the landscape.
All of that, and much more, headlines today’s edition of the College Softball Daily Report.
SEC
- No. 1 Alabama 4, Auburn 0
- P Vic Moten (Bama) 7 IP | H | 0 ER | 5 K
- 3B Ambrey Taylor (Bama) 2-4 | 2B | RBI
- No. 3 Oklahoma 4, No. 4 Texas 3
- P Miali Guachino (OU) 6 IP | 7 H | 3 ER | 6 K
- C Kendall Wells (OU) 1-4 | HR | RBI (3)
- No. 7 Arkansas 8, No. 16 Mississippi State 0 (F/5)
- LF Dakota Kennedy (Ark) 1-2 | BB | HR | RBI (3)
- P Payton Burnham (Ark) 5 IP | H | 0 ER | 1 K
- No. 8 Florida 15, South Carolina 2 (F/5)
- 1B Jocelyn Erickson (Fla) 3-4 | HR (2) | RBI (6)
- RF Cassidy McLellan (Fla) 3-4 | HR | RBI (5)
- No. 10 Tennessee 5, Kentucky 0
- P Karlyn Pickens (UT) 7 IP | 0 H | 0 ER | 12 K | Fourth career no-hitter
- C Elsa Morrison (UT) 2-3 | HR | 2B | RBI
- No. 13 Texas A&M 7, Ole Miss 5
- CF Kelsey Mathis (A&M) 2-4 | HR | RBI (4)
- Missouri 4, No. 14 Georgia 3
- DP/P Abby Carr (Miz) 3-4 | 2B | RBI (2) | 3 IP | 1 ER | 6 K | SV
ACC
- Stanford 7, No. 6 Florida State 2
- Stanford 7-run fourth inning, all with two outs
- No. 11 Virginia Tech 5, No. 21 Virginia 2
- P Bree Carrico (VT) 7 IP | 3 H | 2 R | 5 K
- 1B Michelle Chatfield (VT) 2-4 | RBI (2)
- North Carolina 6, No. 15 Duke 5
- 1B Emily LeGette (UNC) 1-3 | HR | BB | RBI (3)
- 3B Tyrina Jones (Duke) 2-4 | HR | RBI (4)
- No. 24 Louisville 8, Notre Dame 5
- LF Madison Pickens (Lou) 2-4 | HR | RBI (4)
- Syracuse 6, Boston College 4 (F/9)
- Clemson 13, Pittsburgh 2 (F/5)
- P Macey Cintron (Clem) 5 IP | 5 H | 2 ER | 3 K | 1-4 | HR | RBI (2)
- LF Kylee Johnson (Clem) 1-2 | HR | RBI (4)
- NC State 5, California 4
- 3B Lily Livingston (NCST) 1-2 | HR | RBI (3)
Big 12
- Utah 4, No. 2 Texas Tech 0
- P Hailey Maestretti (Utah) 7 IP | 5 H | 0 ER | 3 K
- No. 19 UCF 8, Arizona State 1
- SS Aubrey Evans (UCF) 1-4 | 2B | RBI (2)
- RF Kendall Yarnell (UCF) 2-4 | HR | RBI (2)
- No. 23 Kansas 5, Baylor 4
- SS Hailey Cripe (KU) 2-4 | HR | RBI
- BYU 10, Houston 9
- RF Rita Tavita (BYU) 2-4 | 2B | RBI (2)
Big Ten
- No. 5 Nebraska 6, Wisconsin 0
- P Jordy Frahm (Neb) 7 IP | 2 H | 0 ER | 5 K
- DP Alexis Jense (Neb) 1-4 | HR | RBI (2)
- No. 9 UCLA 10, Illinois 1 (F/6)
- 1B Jordan Woolery (UCLA) 1-3 | HR | RBI (4)
- P Sydney Somerndike (UCLA) 6 IP | 3 H | ER | K
- No. 17 Oregon 4, Maryland 3 (F/8)
- DP Stefini Ma’Ake (Ore) 3-4 | RBI
- P Lyndsey Grein (Ore) 4 IP | 0 H | 0 ER | 7 K
- No. 22 Washington 7, Minnesota 2
- DP/1B Alexis DeBoer (UW) 2-2 | BB | HR | RBI (4)
- Northwestern 13, Penn State 4 (F/5)
- LF Izzy Cunnea (NW) 3-4 | 2B | RBI (3)
- Michigan 11, Ohio State 1 (F/6)
- C Lilly Vallimont (UM) 1-3 | BB | HR | RBI (4)
- Michigan State 9, Rutgers 6
- C Kirsten Caravaca (MSU) 1-4 | HR | RBI (3)
- Indiana 5, Purdue 1
- 2B Aly Vanbrandt (IU) 1-2 | BB | RBI (3)
Notable Mid-Majors
- No. 25 Southeastern Louisiana 4, Lamar 0
- P Cera Blanchard (SELA) 5 IP | 4 H | 0 ER
- South Florida 4, Florida Atlantic 3
- North Texas 4, East Carolina 3
- North Florida 13, Stetson 3 (F/5)
- North Florida 6, Stetson 1
- Wichita State 12, UTSA 4 (F/5)
- 3B Kinzey Woody (WSU) 2-3 | HR (2) | RBI (6)
- Wichita State 3, UTSA 1
- Connecticut 5, Butler 0
- Idaho State 5, Northern Colorado 0
- USC Upstate 7, Winthrop 0
- Winthrop 3, USC Upstate 2
- Long Beach State 8, UC Santa Barbara 1
- Long Beach State 3, UC Santa Barbara 2
- Hofstra 9, Campbell 7
- Liberty 4, Western Kentucky 0
- Miami (OH) 14, Toledo 1
- Miami (OH) 9, Toledo 1 (F/5)
- C McKenna Campbell (MOH) 5-6 | 2B (2) | HR | RBI (6)
- Belmont 5, Valparaiso 2
- Belmont 6, Valparaiso 0
- Grand Canyon 6, Boise State 1
- New Mexico 12, Nevada 8
- Boston U 5, Colgate 3
- Boston U 10, Colgate 0
- P Kasey Ricard (BU) 5 IP | 0 H | 0 ER | 4 K
- Omaha 10, St. Thomas 2 (F/6)
- Marshall 5, Coastal Carolina 4
- RF Ava Blake (Mar) 2-4 | HR | RBI (3)
- Texas State 5, Troy 0
- P Emma Strood (TXST) 7 IP | 4 H | 0 ER | 8 K
- Saint Mary’s 2, Seattle 1
Non-Conference Matchups
- No. 18 LSU 3, No. 12 Arizona 1
- P Cece Cellura (LSU) 7 IP | 7 H | R | 3 K
- Georgia Tech 8, Iowa 0 (F/6)
- P Madalyn Johnson (GT) 6 IP | H | 0 ER | 6 K
- South Dakota State 6, Georgia Tech 0
- South Dakota State 3, Iowa 2
What to Watch in College Softball on Sunday
- No. 17 Oregon at Maryland | 11:00 AM ET | B1G+
- Northwestern at Penn State | 11:00 AM ET | B1G+
- Western Kentucky at Liberty | 11:00 AM ET | ESPN+
- No. 7 Arkansas at No. 16 Mississippi State | 12:00 PM ET | SECN+
- No. 12 Arizona at No. 18 LSU | 12:00 PM ET | ESPN
- No. 15 Duke at North Carolina | 12:00 PM ET | ACCX
- Miami (OH) at Toledo | 12:00 PM ET | ESPN+
- Texas State at Troy | 12:00 PM ET | ESPN+
- Marshall at Coastal Carolina | 12:00 PM ET | ESPN+
- No. 2 Texas Tech at Utah | 1:00 PM ET | ESPN+
- No. 5 Nebraska at Wisconsin | 1:00 PM ET | B1G+
- No. 8 Florida at South Carolina | 1:00 PM ET | SECN+
- No. 9 UCLA at Illinois | 1:00 PM ET | B1G+
- No. 20 Oklahoma State at Iowa State | 1:00 PM ET | ESPN+
- No. 24 Louisville at Notre Dame | 1:00 PM ET | ACCX
- Florida Atlantic at South Florida | 1:00 PM ET | ESPN+
- Michigan State at Rutgers | 1:00 PM ET | B1G+
- Clemson at Pittsburgh | 1:00 PM ET | ACCX
- Syracuse at Boston College | 1:00 PM ET | ACCX
- South Dakota State at Iowa | 1:30 PM ET | B1G+
- No. 1 Alabama at Auburn | 2:00 PM ET | SECN+
- No. 3 Oklahoma at No. 4 Texas | 2:00 PM ET | ESPN
- No. 13 Texas A&M at Ole Miss | 2:00 PM ET | SECN+
- Missouri at No. 14 Georgia | 2:00 PM ET | SECN+
- No. 19 UCF at Arizona State | 3:00 PM ET | ESPN+
- Minnesota at No. 22 Washington | 8:00 PM ET | B1G+
- Ohio State at Michigan | 3:00 PM ET | BTN
- No. 11 Virginia Tech at No. 21 Virginia | 4:00 PM ET | ACC Network
- No. 6 Florida State at Stanford | 5:00 PM ET | ACCX
- Purdue at Indiana | 5:00 PM ET | BTN
- No. 10 Tennessee at Kentucky | 6:00 PM ET | SEC Network
- California at NC State | 6:00 PM ET | ACC Network