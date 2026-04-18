College Softball Daily Report: 4/17/26

by: Cooper Taylor1 hour ago

Friday night delivered chaos across the diamond. An inside-the-park grand slam electrified Baton Rouge, a shootout broke out in Norman, and a ten-inning walk-off capped the night in Stillwater. Additionally, at least six players notched multi-homer games, while several pitchers went the distance in dominant outings in the circle.

SEC

  • No. 2 Alabama 9, Kentucky 0
    • A. Vandagriff (ALA): 2-4, HR, 4 RBI
  • No. 7 Florida 9, Auburn 1
    • K. Cahalan (FLA): 3-3, 4 RBI
  • No. 1 Oklahoma 8, No. 5 Arkansas 7
    • I. Emerling (OU): 1-2, HR, 4 RBI
  • South Carolina 5, Missouri 2
    • J. Heard (SC): 7 IP, CG, 6 K
  • No. 15 LSU 6, Ole Miss 4
    • T. Edwards (LSU): 2-3, HR, 4 RBI
  • No. 11 Texas A&M 3, No. 18 Mississippi State 1
    • S. Peters (TXAM): 7 IP, CG, ER, 4 K

ACC

  • Notre Dame 6, Syracuse 2
    • L. Hagan (ND): 2-3, 2B
  • No. 14 Duke 12, Boston College 2
    • K. Mathis (DUKE): 4-4, 2B
    • L. Lamar (DUKE): 2-4, 2 HR, 2 RBI
  • No. 25 Louisville 9, Pittsburgh 1
    • M. Pickens (LOU): 4-4, 2B, 3 RBI
  • No. 25 Louisville 10, Pittsburgh 2
    • M. Pickens (LOU): 3-3, HR, 4 RBI
  • Clemson 12, Virginia 4
    • M. Cintron (CLEM): 2-4, HR, 4 RBI; 1.2 IP, 0 ER
  • No. 10 Virginia Tech 10, Georgia Tech 2
    • J. Lynch (VT): 2-4, HR, 2 RBI
  • No. 12 Florida State 8, North Carolina 4
    • J. Francik (FSU): 6 IP, 2 H, 2 ER, 7 K
  • No. 21 Stanford 11, NC State 4
    • A. Gall (STAN): 2-2, 3 RBI

Big 12

  • No. 22 Oklahoma State 8, No. 16 Arizona 7
    • C. Timm (OSU): 3-5, 2 HR, 2 RBI
    • R. Meylan (OSU): 10 IP, 5 K
    • T. Warsop (OSU): Walk-off single in 10th
  • Arizona State 5, Houston 2
    • K. Brown (ASU): 7 IP, CG, ER, 12 K
  • Baylor 9, Utah 1
    • A. Toven (BAY): 3-3, 2 RBI
  • No. 20 UCF 6, No. 24 Kansas 3
    • K. Yarnell (UCF): Walk-off HR in 8th
  • BYU 6, Iowa State 5
    • M. Udall-Woolley (BYU): 3-4, HR

Big Ten

  • Nebraska 4, Minnesota 0
    • J. Frahm (NEB): 7 IP, CG, 6 K
  • Purdue 12, Rutgers 2
    • A. Moore (PUR): 3-4, 2 HR, 6 RBI
  • Maryland 5, Illinois 1
    • C. Fox (MD): 1-2, 2B, 3 RBI
  • Ohio State 4, Penn State 3
    • J. Molk (OSU): 5 IP, 0 ER, 6 K
  • Northwestern 10, Michigan State 0
    • M. Mason (NW): 5 IP, CG, 6 K
  • No. 17 Oregon 8, No. 19 Washington 4
    • L. Grein (ORE): 7 IP, CG, 10 K
    • E. Cox (ORE): 2-4, 2 HR, 6 RBI

Notable Mid-Majors

  • Army 6, Boston U 4
    • H. Laub (ARMY): 2-3, 2 HR
  • East Carolina 1, USF 0
    • J. Apostolakos (ECU): 7 IP, CG, 7 K
    • G. Fowler (ECU): Walk-off HR in 7th
  • Tulsa 9, FAU 1
    • M. Cole (TUL): 3-3, HR, 3 RBI
  • Texas State 7, Southern Miss 1
    • K. Zarate (TXST): 3-3, 2 HR, 3 RBI
  • Marshall 5, South Alabama 2
    • J. King (MAR): 7 IP, CG, 5 K
    • A. Darnley (MAR): 2-3, HR, 4 RBI
  • Nicholls 3, No. 23 Southeastern Louisiana 1
    • A. Paden (NICH): 7 IP, CG, 2 K
  • No. 23 Southeastern Louisiana 8, Nicholls 3
    • M. Detillier (SELA): 2-3, 2B, 2 RBI

What to Watch for on Saturday

  • No. 18 Mississippi State at No. 11 Texas A&M | 12:00 PM ET
  • Virginia at Clemson | 1:00 PM ET
  • Wichita State at Charlotte | 1:00 PM ET
  • No. 14 Duke at Boston College | 2:00 PM ET
  • South Florida at East Carolina | 2:00 PM ET
  • Penn State at Ohio State | 2:00 PM ET
  • Utah at Baylor | 2:00 PM ET
  • Kentucky at No. 2 Alabama | 2:30 PM ET
  • Auburn at No. 7 Florida | 3:00 PM ET
  • California at No. 6 UCLA | 3:00 PM ET & 5:30 PM ET
  • North Carolina at No. 12 Florida State | 3:00 PM ET
  • No. 16 Arizona at No. 22 Oklahoma State | 3:00 PM ET
  • South Alabama at Marshall | 3:00 PM ET
  • No. 8 Texas at No. 13 Georgia | 4:00 PM ET
  • No. 3 Nebraska at Minnesota | 5:00 PM ET
  • NC State at No. 21 Stanford | 5:00 PM ET
  • No. 24 Kansas at No. 20 UCF | 5:00 PM ET
  • Ole Miss at No. 16 LSU | 6:00 PM ET
  • No. 19 Washington at No. 17 Oregon | 6:00 PM ET
  • Georgia Tech at No. 10 Virginia Tech | 7:00 PM ET
  • No. 5 Arkansas at No. 1 Oklahoma | 8:00 PM ET

