College Softball Daily Report: 4/17/26
Friday night delivered chaos across the diamond. An inside-the-park grand slam electrified Baton Rouge, a shootout broke out in Norman, and a ten-inning walk-off capped the night in Stillwater. Additionally, at least six players notched multi-homer games, while several pitchers went the distance in dominant outings in the circle.
SEC
- No. 2 Alabama 9, Kentucky 0
- A. Vandagriff (ALA): 2-4, HR, 4 RBI
- No. 7 Florida 9, Auburn 1
- K. Cahalan (FLA): 3-3, 4 RBI
- No. 1 Oklahoma 8, No. 5 Arkansas 7
- I. Emerling (OU): 1-2, HR, 4 RBI
- South Carolina 5, Missouri 2
- J. Heard (SC): 7 IP, CG, 6 K
- No. 15 LSU 6, Ole Miss 4
- T. Edwards (LSU): 2-3, HR, 4 RBI
- No. 11 Texas A&M 3, No. 18 Mississippi State 1
- S. Peters (TXAM): 7 IP, CG, ER, 4 K
ACC
- Notre Dame 6, Syracuse 2
- L. Hagan (ND): 2-3, 2B
- No. 14 Duke 12, Boston College 2
- K. Mathis (DUKE): 4-4, 2B
- L. Lamar (DUKE): 2-4, 2 HR, 2 RBI
- No. 25 Louisville 9, Pittsburgh 1
- M. Pickens (LOU): 4-4, 2B, 3 RBI
- No. 25 Louisville 10, Pittsburgh 2
- M. Pickens (LOU): 3-3, HR, 4 RBI
- Clemson 12, Virginia 4
- M. Cintron (CLEM): 2-4, HR, 4 RBI; 1.2 IP, 0 ER
- No. 10 Virginia Tech 10, Georgia Tech 2
- J. Lynch (VT): 2-4, HR, 2 RBI
- No. 12 Florida State 8, North Carolina 4
- J. Francik (FSU): 6 IP, 2 H, 2 ER, 7 K
- No. 21 Stanford 11, NC State 4
- A. Gall (STAN): 2-2, 3 RBI
Big 12
- No. 22 Oklahoma State 8, No. 16 Arizona 7
- C. Timm (OSU): 3-5, 2 HR, 2 RBI
- R. Meylan (OSU): 10 IP, 5 K
- T. Warsop (OSU): Walk-off single in 10th
- Arizona State 5, Houston 2
- K. Brown (ASU): 7 IP, CG, ER, 12 K
- Baylor 9, Utah 1
- A. Toven (BAY): 3-3, 2 RBI
- No. 20 UCF 6, No. 24 Kansas 3
- K. Yarnell (UCF): Walk-off HR in 8th
- BYU 6, Iowa State 5
- M. Udall-Woolley (BYU): 3-4, HR
Big Ten
- Nebraska 4, Minnesota 0
- J. Frahm (NEB): 7 IP, CG, 6 K
- Purdue 12, Rutgers 2
- A. Moore (PUR): 3-4, 2 HR, 6 RBI
- Maryland 5, Illinois 1
- C. Fox (MD): 1-2, 2B, 3 RBI
- Ohio State 4, Penn State 3
- J. Molk (OSU): 5 IP, 0 ER, 6 K
- Northwestern 10, Michigan State 0
- M. Mason (NW): 5 IP, CG, 6 K
- No. 17 Oregon 8, No. 19 Washington 4
- L. Grein (ORE): 7 IP, CG, 10 K
- E. Cox (ORE): 2-4, 2 HR, 6 RBI
Notable Mid-Majors
- Army 6, Boston U 4
- H. Laub (ARMY): 2-3, 2 HR
- East Carolina 1, USF 0
- J. Apostolakos (ECU): 7 IP, CG, 7 K
- G. Fowler (ECU): Walk-off HR in 7th
- Tulsa 9, FAU 1
- M. Cole (TUL): 3-3, HR, 3 RBI
- Texas State 7, Southern Miss 1
- K. Zarate (TXST): 3-3, 2 HR, 3 RBI
- Marshall 5, South Alabama 2
- J. King (MAR): 7 IP, CG, 5 K
- A. Darnley (MAR): 2-3, HR, 4 RBI
- Nicholls 3, No. 23 Southeastern Louisiana 1
- A. Paden (NICH): 7 IP, CG, 2 K
- No. 23 Southeastern Louisiana 8, Nicholls 3
- M. Detillier (SELA): 2-3, 2B, 2 RBI
What to Watch for on Saturday
- No. 18 Mississippi State at No. 11 Texas A&M | 12:00 PM ET
- Virginia at Clemson | 1:00 PM ET
- Wichita State at Charlotte | 1:00 PM ET
- No. 14 Duke at Boston College | 2:00 PM ET
- South Florida at East Carolina | 2:00 PM ET
- Penn State at Ohio State | 2:00 PM ET
- Utah at Baylor | 2:00 PM ET
- Kentucky at No. 2 Alabama | 2:30 PM ET
- Auburn at No. 7 Florida | 3:00 PM ET
- California at No. 6 UCLA | 3:00 PM ET & 5:30 PM ET
- North Carolina at No. 12 Florida State | 3:00 PM ET
- No. 16 Arizona at No. 22 Oklahoma State | 3:00 PM ET
- South Alabama at Marshall | 3:00 PM ET
- No. 8 Texas at No. 13 Georgia | 4:00 PM ET
- No. 3 Nebraska at Minnesota | 5:00 PM ET
- NC State at No. 21 Stanford | 5:00 PM ET
- No. 24 Kansas at No. 20 UCF | 5:00 PM ET
- Ole Miss at No. 16 LSU | 6:00 PM ET
- No. 19 Washington at No. 17 Oregon | 6:00 PM ET
- Georgia Tech at No. 10 Virginia Tech | 7:00 PM ET
- No. 5 Arkansas at No. 1 Oklahoma | 8:00 PM ET