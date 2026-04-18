College Softball Daily Report: 4/17/26

Friday night delivered chaos across the diamond. An inside-the-park grand slam electrified Baton Rouge, a shootout broke out in Norman, and a ten-inning walk-off capped the night in Stillwater. Additionally, at least six players notched multi-homer games, while several pitchers went the distance in dominant outings in the circle.

SEC

No. 2 Alabama 9, Kentucky 0 A. Vandagriff (ALA): 2-4, HR, 4 RBI



No. 7 Florida 9, Auburn 1 K. Cahalan (FLA): 3-3, 4 RBI



No. 1 Oklahoma 8, No. 5 Arkansas 7 I. Emerling (OU): 1-2, HR, 4 RBI



South Carolina 5, Missouri 2 J. Heard (SC): 7 IP, CG, 6 K



No. 15 LSU 6, Ole Miss 4 T. Edwards (LSU): 2-3, HR, 4 RBI



No. 11 Texas A&M 3, No. 18 Mississippi State 1 S. Peters (TXAM): 7 IP, CG, ER, 4 K



ACC

Notre Dame 6, Syracuse 2 L. Hagan (ND): 2-3, 2B



No. 14 Duke 12, Boston College 2 K. Mathis (DUKE): 4-4, 2B L. Lamar (DUKE): 2-4, 2 HR, 2 RBI



No. 25 Louisville 9, Pittsburgh 1 M. Pickens (LOU): 4-4, 2B, 3 RBI



No. 25 Louisville 10, Pittsburgh 2 M. Pickens (LOU): 3-3, HR, 4 RBI



Clemson 12, Virginia 4 M. Cintron (CLEM): 2-4, HR, 4 RBI; 1.2 IP, 0 ER



No. 10 Virginia Tech 10, Georgia Tech 2 J. Lynch (VT): 2-4, HR, 2 RBI



No. 12 Florida State 8, North Carolina 4 J. Francik (FSU): 6 IP, 2 H, 2 ER, 7 K



No. 21 Stanford 11, NC State 4 A. Gall (STAN): 2-2, 3 RBI



Big 12

No. 22 Oklahoma State 8, No. 16 Arizona 7 C. Timm (OSU): 3-5, 2 HR, 2 RBI R. Meylan (OSU): 10 IP, 5 K T. Warsop (OSU): Walk-off single in 10th



Arizona State 5, Houston 2 K. Brown (ASU): 7 IP, CG, ER, 12 K



Baylor 9, Utah 1 A. Toven (BAY): 3-3, 2 RBI



No. 20 UCF 6, No. 24 Kansas 3 K. Yarnell (UCF): Walk-off HR in 8th



BYU 6, Iowa State 5 M. Udall-Woolley (BYU): 3-4, HR



Big Ten

Nebraska 4, Minnesota 0 J. Frahm (NEB): 7 IP, CG, 6 K



Purdue 12, Rutgers 2 A. Moore (PUR): 3-4, 2 HR, 6 RBI



Maryland 5, Illinois 1 C. Fox (MD): 1-2, 2B, 3 RBI



Ohio State 4, Penn State 3 J. Molk (OSU): 5 IP, 0 ER, 6 K



Northwestern 10, Michigan State 0 M. Mason (NW): 5 IP, CG, 6 K



No. 17 Oregon 8, No. 19 Washington 4 L. Grein (ORE): 7 IP, CG, 10 K E. Cox (ORE): 2-4, 2 HR, 6 RBI



Notable Mid-Majors

Army 6, Boston U 4 H. Laub (ARMY): 2-3, 2 HR



East Carolina 1, USF 0 J. Apostolakos (ECU): 7 IP, CG, 7 K G. Fowler (ECU): Walk-off HR in 7th



Tulsa 9, FAU 1 M. Cole (TUL): 3-3, HR, 3 RBI



Texas State 7, Southern Miss 1 K. Zarate (TXST): 3-3, 2 HR, 3 RBI



Marshall 5, South Alabama 2 J. King (MAR): 7 IP, CG, 5 K A. Darnley (MAR): 2-3, HR, 4 RBI



Nicholls 3, No. 23 Southeastern Louisiana 1 A. Paden (NICH): 7 IP, CG, 2 K



No. 23 Southeastern Louisiana 8, Nicholls 3 M. Detillier (SELA): 2-3, 2B, 2 RBI



