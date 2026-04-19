College Softball Daily Report: 4/18/26
Saturday delivered a slate full of shakeups and statement performances—upsets in Gainesville, Blacksburg, and Norman turned heads, while record-breaking numbers poured in from Durham and Los Angeles. Elsewhere, East Carolina, Texas State, and Marshall are making their bids for a regular season conference crown, and Texas opened its series with Georgia in thrilling fashion.
SEC
- No. 2 Alabama 5, Kentucky 4
- A. Vandagriff (ALA): Walk-off single in 7th
- Auburn 4, No. 7 Florida 0
- E. Harrison (AUB): 7 IP, CG, 0 BB, 7 K
- Florida: First time shutout this season
- No. 5 Arkansas 3, No. 1 Oklahoma 2
- T. Bell (ARK): 1-3, HR, 2 RBI
- Oklahoma: First loss at home this season
- No. 8 Texas 7, No. 13 Georgia 1
- H. Wells (TEX): 2-4, HR, 3 RBI
- A. Maloney (TEX): Outfield Assist to end game
- Missouri 5, South Carolina 0
- M. McCann (MIZ): 7 IP, CG, 6 K
- No. 15 LSU 7, Ole Miss 6
- K. Edwards (LSU): 2-4, 3 RBI
- No. 11 Texas A&M 4, No. 18 Mississippi State 0
- S. Lessentine (TXAM): 7 IP, CG, 2 K
ACC
- Notre Dame 9, Syracuse 5
- A. Houlihan (ND): 3-4, HR, 2 RBI
- No. 14 Duke 17, Boston College 4
- J. Oakland (DUKE): 4-4, 2 HR, 4 RBI
- No. 14 Duke 17, Boston College 6
- J. Oakland (DUKE): 4-4, HR, 4 RBI
- Clemson 3, Virginia 1
- C. Hicks (CLEM): 1-2, HR, 2 RBI
- Georgia Tech 6, No. 10 Virginia Tech 2
- A. Willer (GT): 2-4, HR, 3 RBI
- No. 12 Florida State 6, North Carolina 1
- A. Danley (FSU): 3-4, HR, 3 RBI
- No. 21 Stanford 6, NC State 2
- E. Jones (STAN): 3-4, 2B
Big 12
- No. 16 Arizona 9, No. 22 Oklahoma State 1
- J. Adams (ARIZ): 5 IP, ER, 3 H, 2 K
- R. Shockey (ARIZ): 3-4, 2 RBI, 2B
- Arizona State 16, Houston 8
- S. Swan (TEX): 3-3, HR, 5 RBI, 2 BB
- Utah 8, Baylor 2
- P. Crank, K. Proctor and M. Gomez (UTAH): all homered in win
- No. 20 UCF 9, No. 24 Kansas 2
- A. Evans (UCF): 2-4, HR
- Iowa State 9, BYU 6
- M. Andrews (ISU): 2-4, HR, 2 RBI
Big Ten
- Nebraska 17, Minnesota 2
- H. Coor (NEB): 2-3, HR, 4 RBI
- Michigan 7, Wisconsin 4
- E. Stephenson (MICH): 2-4, HR, 3 RBI
- Indiana 2, Iowa 1
- Indiana 9, Iowa 7
- J. Bird (IND): 2-4, 2 RBI, 2B
- No. 6 UCLA 13, California 5
- J. Woolery (UCLA): 4-4, 2 HR, 7 RBI
- No. 6 UCLA 9, California 1
- J. Woolery (UCLA): 2-3, 2 HR, 3 RBI
- Purdue 4, Rutgers 3
- J. Gossett (PUR): 7 IP, CG, 6 K
- Purdue 13, Rutgers 11
- A. Moore (PUR): 3-5, 2 2B, 5 RBI
- Illinois 5, Maryland 4
- S. Brennan (ILL): 3-5, RBI
- Penn State 15, Ohio State 7
- A. Oneacre (PSU): 3-5, 2 HR, 3 RBI
- Northwestern 8, Michigan State 7
- E. Raye (NW): 2-4, HR, 4 RBI
- No. 17 Oregon 5, No. 19 Washington 4
- A. Harper (ORE): Go-ahead HR in 5th
Notable Mid-Majors
- Boston U 10, Army 4
- O. Delong (BU): Pinch-hit 3-Run HR
- Boston U 8, Army 2
- M. Coyle (BU): 3-4, 2 HR, 3 RBI
- K. Ricard (BU): 7 IP, 2 ER, K
- East Carolina 2, USF 1
- E. Parker (ECU): Walk-off HR in 7th
- Texas State 7, Southern Miss 1
- E. Strood (TXST): 7 IP, CG, ER, 3 K
- Marshall 4, South Alabama 2
- M. Veal (MAR): 7 IP, CG, 7 K
- No. 23 Southeastern Louisiana 13, Nicholls 1
- C. Schneider (SELA): 4-4, 2B, 4 RBI
What to Watch for on Saturday
- No. 8 Texas at No. 13 Georgia | 12:00 PM ET
- Georgia Tech at No. 10 Virginia Tech | 12:00 PM ET
- No. 16 Arizona at No. 22 Oklahoma State | 12:00 PM ET
- Virginia at Clemson | 12:00 PM ET
- South Alabama at Marshall | 12:00 PM ET
- No. 3 Nebraska at Minnesota | 1:00 PM ET
- Auburn at No. 7 Florida | 1:00 PM ET
- Southern Miss at Texas State | 1:00 PM ET
- No. 5 Arkansas at No. 1 Oklahoma | 2:00 PM ET
- No. 18 Mississippi State at No. 11 Texas A&M | 2:00 PM ET
- Ole Miss at No. 16 LSU | 2:00 PM ET
- South Carolina at Missouri | 2:00 PM ET
- Kentucky at No. 2 Alabama | 2:30 PM ET
- NC State at No. 21 Stanford | 3:00 PM ET
- No. 19 Washington at No. 17 Oregon | 6:00 PM ET