College Softball Daily Report: 4/18/26

Screenshot 2025-02-05 152517by: Cooper Taylor7 minutes ago

Saturday delivered a slate full of shakeups and statement performances—upsets in Gainesville, Blacksburg, and Norman turned heads, while record-breaking numbers poured in from Durham and Los Angeles. Elsewhere, East Carolina, Texas State, and Marshall are making their bids for a regular season conference crown, and Texas opened its series with Georgia in thrilling fashion.

SEC

  • No. 2 Alabama 5, Kentucky 4
    • A. Vandagriff (ALA): Walk-off single in 7th
  • Auburn 4, No. 7 Florida 0
    • E. Harrison (AUB): 7 IP, CG, 0 BB, 7 K
    • Florida: First time shutout this season
  • No. 5 Arkansas 3, No. 1 Oklahoma 2
    • T. Bell (ARK): 1-3, HR, 2 RBI
    • Oklahoma: First loss at home this season
  • No. 8 Texas 7, No. 13 Georgia 1
    • H. Wells (TEX): 2-4, HR, 3 RBI
    • A. Maloney (TEX): Outfield Assist to end game
  • Missouri 5, South Carolina 0
    • M. McCann (MIZ): 7 IP, CG, 6 K
  • No. 15 LSU 7, Ole Miss 6
    • K. Edwards (LSU): 2-4, 3 RBI
  • No. 11 Texas A&M 4, No. 18 Mississippi State 0
    • S. Lessentine (TXAM): 7 IP, CG, 2 K

ACC

  • Notre Dame 9, Syracuse 5
    • A. Houlihan (ND): 3-4, HR, 2 RBI
  • No. 14 Duke 17, Boston College 4
    • J. Oakland (DUKE): 4-4, 2 HR, 4 RBI
  • No. 14 Duke 17, Boston College 6
    • J. Oakland (DUKE): 4-4, HR, 4 RBI
  • Clemson 3, Virginia 1
    • C. Hicks (CLEM): 1-2, HR, 2 RBI
  • Georgia Tech 6, No. 10 Virginia Tech 2
    • A. Willer (GT): 2-4, HR, 3 RBI
  • No. 12 Florida State 6, North Carolina 1
    • A. Danley (FSU): 3-4, HR, 3 RBI
  • No. 21 Stanford 6, NC State 2
    • E. Jones (STAN): 3-4, 2B

Big 12

  • No. 16 Arizona 9, No. 22 Oklahoma State 1
    • J. Adams (ARIZ): 5 IP, ER, 3 H, 2 K
    • R. Shockey (ARIZ): 3-4, 2 RBI, 2B
  • Arizona State 16, Houston 8
    • S. Swan (TEX): 3-3, HR, 5 RBI, 2 BB
  • Utah 8, Baylor 2
    • P. Crank, K. Proctor and M. Gomez (UTAH): all homered in win
  • No. 20 UCF 9, No. 24 Kansas 2
    • A. Evans (UCF): 2-4, HR
  • Iowa State 9, BYU 6
    • M. Andrews (ISU): 2-4, HR, 2 RBI

Big Ten

  • Nebraska 17, Minnesota 2
    • H. Coor (NEB): 2-3, HR, 4 RBI
  • Michigan 7, Wisconsin 4
    • E. Stephenson (MICH): 2-4, HR, 3 RBI
  • Indiana 2, Iowa 1
  • Indiana 9, Iowa 7
    • J. Bird (IND): 2-4, 2 RBI, 2B
  • No. 6 UCLA 13, California 5
    • J. Woolery (UCLA): 4-4, 2 HR, 7 RBI
  • No. 6 UCLA 9, California 1
    • J. Woolery (UCLA): 2-3, 2 HR, 3 RBI
  • Purdue 4, Rutgers 3
    • J. Gossett (PUR): 7 IP, CG, 6 K
  • Purdue 13, Rutgers 11
    • A. Moore (PUR): 3-5, 2 2B, 5 RBI
  • Illinois 5, Maryland 4
    • S. Brennan (ILL): 3-5, RBI
  • Penn State 15, Ohio State 7
    • A. Oneacre (PSU): 3-5, 2 HR, 3 RBI
  • Northwestern 8, Michigan State 7
    • E. Raye (NW): 2-4, HR, 4 RBI
  • No. 17 Oregon 5, No. 19 Washington 4
    • A. Harper (ORE): Go-ahead HR in 5th

Notable Mid-Majors

  • Boston U 10, Army 4
    • O. Delong (BU): Pinch-hit 3-Run HR
  • Boston U 8, Army 2
    • M. Coyle (BU): 3-4, 2 HR, 3 RBI
    • K. Ricard (BU): 7 IP, 2 ER, K
  • East Carolina 2, USF 1
    • E. Parker (ECU): Walk-off HR in 7th
  • Texas State 7, Southern Miss 1
    • E. Strood (TXST): 7 IP, CG, ER, 3 K
  • Marshall 4, South Alabama 2
    • M. Veal (MAR): 7 IP, CG, 7 K
  • No. 23 Southeastern Louisiana 13, Nicholls 1
    • C. Schneider (SELA): 4-4, 2B, 4 RBI

What to Watch for on Saturday

  • No. 8 Texas at No. 13 Georgia | 12:00 PM ET
  • Georgia Tech at No. 10 Virginia Tech | 12:00 PM ET
  • No. 16 Arizona at No. 22 Oklahoma State | 12:00 PM ET
  • Virginia at Clemson | 12:00 PM ET
  • South Alabama at Marshall | 12:00 PM ET
  • No. 3 Nebraska at Minnesota | 1:00 PM ET
  • Auburn at No. 7 Florida | 1:00 PM ET
  • Southern Miss at Texas State | 1:00 PM ET
  • No. 5 Arkansas at No. 1 Oklahoma | 2:00 PM ET
  • No. 18 Mississippi State at No. 11 Texas A&M | 2:00 PM ET
  • Ole Miss at No. 16 LSU | 2:00 PM ET
  • South Carolina at Missouri | 2:00 PM ET
  • Kentucky at No. 2 Alabama | 2:30 PM ET
  • NC State at No. 21 Stanford | 3:00 PM ET
  • No. 19 Washington at No. 17 Oregon | 6:00 PM ET

