College Softball Daily Report: 4/24/26
Oklahoma made history on multiple fronts as Kendall Wells smashed her 35th home run of the season, breaking the program’s individual single‑season school record, while the Sooners launched four home runs overall to break the NCAA team record in a 10–2 run‑rule win over Georgia.
Out West, Megan Grant hit her 32nd homer of the season, breaking the Bruins individual single-season record in UCLA’s win over Washington.
Isa Torres hit two more home runs against Georgia Tech and Jazzy Francik no-hit the Yellow Jackets.
Elsewhere, the weekend delivered key turbulence in the conference races, as Oregon and Texas A&M both suffered upset losses, dealing significant blows to their conference championship hopes.
SEC
- No. 2 Oklahoma 10, Georgia 2 (F/6)
- Gabbie Garcia (OU) 3-4 | 2B | HR (2) | RBI (6)
- Kendall Wells (OU) 1-2 | HR | Breaks Single-Season Record with 35 Home Runs
- Oklahoma: Breaks NCAA Home Run Record with 165 for the season
- No. 6 Arkansas 4, Missouri 0
- Payton Burnham (Ark) 7 IP | 4 H | 0 ER | 4 K
- No. 8 Texas 12, Kentucky 2 (F/6)
- Katie Stewart (Tex) 2-4 | 2B | RBI (3)
- Texas: 16 hits in the game
- South Carolina 3, No. 9 Texas A&M 1
- Jori Heard (USC) 7 IP | 7 H | ER | 6 K
- Natalie Heath (USC) 1-2 | HR | RBI (3)
- No. 21 Mississippi State 5, No. 14 LSU 3
- Paige Ernstes (MSU) 2-3 | HR | RBI (3)
- Ole Miss 6, Auburn 2
- Persy Llamas (Ole Miss) 3-4
ACC
- No. 10 Duke 10, No. 24 Clemson 2 (F/6)
- Jessica Oakland (Duke) 3-4 | HR | RBI (2)
- KK Mathis (Duke) 1-3 | HR | RBI (3)
- No. 12 Florida State 4, Georgia Tech 0
- Jazzy Francik (FSU) 7 IP | 0 H | 0 ER | 1 K
- Isa Torres (FSU) 2-3 | HR (2) | RBI (2)
- No. 16 Virginia Tech 6, North Carolina 5
- Nora Abromavage (VT) 2-4 | HR | RBI (2)
- No. 20 Stanford 17, California 1 (F/5)
- Sydney Boulaphinh (Stan) 2-3 | HR (2) | RBI (6)
- Jade Berry (Stan) 2-3 | 2B | 3B | RBI (3)
- No. 22 Louisville 13, Syracuse 5 (F/6)
- Bri Despines (Lou) 1-4 | HR | RBI (4)
- Ava Venturelli (Lou) 2-4 | 2B | RBI (3)
- Notre Dame 5, Boston College 1
- Virginia 3, NC State 1
Big 12
- No. 4 Texas Tech 6, Arizona State 0
- Kaitlyn Terry (TT) 7 IP | 2 H | 0 ER | 7 K
- Taylor Pannell (TT) 2-3 | 2B | HR | RBI (2)
- No. 18 Oklahoma State 4, Baylor 2
- Ruby Meylan (OSU) 7 IP | 5 H | 2 R | 4 K
- Oklahoma State: 4 runs scored in the top of the 7th for the come-from-behind win
- No. 19 Arizona 9, Houston 1 (F/5)
- Jalen Adams (Ari) 5 IP | 6 H | ER | 3 K
- Sydney Stewart (Ari) 2-2 | HR (2) | RBI (5)
- Kansas 12, Iowa State 2 (F/5)
- Iowa State 4, Kansas 1
- Utah 9, BYU 0 (F/5)
- Hailey Maestretti (Utah) 5 IP | 3 H | 0 ER | 4 K
Big 10
- No. 1 Nebraska 9, Iowa 1
- No. 1 Nebraska 5, Iowa 2
- Hannah Camenzind (Neb) 5-8 | 2B (2) | RBI (6)
- No. 5 UCLA 7, No. 23 Washington 5
- Megan Grant (UCLA) 2-3 | HR (2)
- Ohio State 3, No. 15 Oregon 0
- Lorrin Boutte (OHST) 7 IP | 5 H | 0 ER | 7 K
- Kiki Estrada (OHST) 2-3 | HR (2) | RBI (2)
- Northwestern 8, Purdue 7
- Michigan State 4, Maryland 3
- Indiana 8, Michigan 4
- Penn State 6, Illinois 1
- Wisconsin 4, Minnesota 0
Notable Mid-Majors
- No. 25 Southeastern Louisiana 8, Incarnate Word 0 (F/5)
- No. 25 Southeastern Louisiana 10, Incarnate Word 0 (F/5)
- KaLyn Watson (SELA) 3-5 | HR | RBI (4)
- South Florida 5, UAB 0
- Anne Long (USF) 7 IP | 3 H | 0 ER | 4K
- Wichita State 9, North Texas 2
- Kinzey Woody (WSU) 4-4 | 2B | HR | RBI (4)
- Cal State Fullerton 4, Long Beach State 2
- Florida International 4, Sam Houston 1
- Jacksonville State 13, Middle Tennessee 3 (F/5)
- Emma Elrod (Jax) 3-4 | 2B | HR | RBI (5)
- Belmont 7, Northern Iowa 0
- Maya Johnson (Bel) 7 IP | 2 H | 0 ER | 13 K
- Northern Iowa 6, Belmont 5
- Nevada 9, Fresno State 8
- UNLV 4, Grand Canyon 3
- Omaha 9, North Dakota 0 (F/5)
- Alexis Wiggins (Omaha) 5 IP | 2 H | 0 ER | 3 K
- Louisiana 3, Marshall 2
- Texas State 5, Coastal Carolina 4
Non-Conference Matchups
- No. 7 Florida 7, No. 17 UCF 0
- Keagan Rothrock (Fla) 6 IP | 3 H | 0 ER | 3 K
- Rutgers 8, Lehigh 3
What to Watch in College Softball on Saturday
- Missouri at No. 6 Arkansas | 12:00 PM ET | SEC Network
- No. 24 Clemson at No. 10 Duke | 12:00 PM ET | ESPN2
- No. 9 Texas A&M at South Carolina | 1:00 PM ET | SECN+
- Incarnate Word at No. 25 Southeastern Louisiana | 1:00 PM ET | ESPN+
- Syracuse at No. 22 Louisville | 1:00 PM ET | ACCX
- Boston College at Notre Dame | 1:00 PM ET | ACCX
- Dayton at Pittsburgh | 1:00 PM ET | ACCX
- NC State at Virginia | 1:00 PM ET | ACCX
- Maryland at Michigan State | 1:00 PM ET | B1G+
- Iowa at No. 1 Nebraska | 2:00 PM ET | B1G+
- No. 8 Texas at Kentucky | 2:00 PM ET | SECN+
- Northwestern at Purdue | 2:00 PM ET | B1G+
- Indiana at Michigan | 2:00 PM ET | B1G+
- Penn State at Illinois | 2:00 PM ET | BTN
- Wisconsin at Minnesota | 2:00 PM ET | B1G+
- South Florida at UAB | 2:00 PM ET | ESPN+
- Middle Tennessee at Jacksonville State | 2:00 PM ET | ESPN+
- Georgia at No. 2 Oklahoma | 2:30 PM ET | ESPN2
- Hofstra at Rutgers | 2:30 PM ET | B1G+
- No. 14 LSU at No. 21 Mississippi State | 3:00 PM ET | SECN+
- North Carolina at No. 16 Virginia Tech | 3:00 PM ET | ACC Network
- No. 18 Oklahoma State at Baylor | 3:00 PM ET | ESPN+
- Ole Miss at Auburn | 3:00 PM ET | SECN+
- Dayton at Pittsburgh | 3:00 PM ET | ACCX
- Iowa State at Kansas | 3:00 PM ET | ESPN+
- Wichita State at North Texas | 3:00 PM ET | ESPN+
- Marshall at Louisiana | 3:00 PM ET | ESPN+
- Coastal Carolina at Texas State | 3:00 PM ET | ESPN+
- Long Beach State at Cal State Fullerton | 4:00 PM ET | ESPNU
- Sam Houston at Florida International | 4:00 PM ET | ESPN+
- UNLV at Grand Canyon | 4:00 PM ET | Mountain West Network
- No. 4 Texas Tech at Arizona State | 5:00 PM ET | ESPN2
- No. 12 Florida State at Georgia Tech | 5:00 PM ET | ACC Network
- No. 20 Stanford at California | 5:00 PM ET | ACCX
- No. 3 Alabama at No. 11 Tennessee | 7:00 PM ET | SECN+
- No. 5 UCLA at No. 23 Washington | 6:00 PM ET | BTN
- No. 7 Florida at No. 17 UCF | 6:00 PM ET | ESPN+
- Houston at No. 19 Arizona | 6:00 PM ET | ESPN+
- Fresno State at Nevada | 6:00 PM ET | Mountain West Network
- Long Beach State at Cal State Fullerton | 6:00 PM ET | ESPN+
- Ohio State at No. 15 Oregon | 7:00 PM ET | B1G+
- BYU at Utah | 7:00 PM ET | ESPN+
- Georgetown at Rutgers | 7:30 PM ET | B1G+