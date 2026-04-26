College Softball Daily Report: 4/25/26
In a season where upsets have been plentiful, it was the higher-ranked teams that stole the show on Saturday. That was highlighted by Alabama’s dominant showing in game one of their series, a 12-0 win over Tennessee. Oklahoma secured its seventh straight series win of the season and remains a half game ahead of the Crimson Tide for the SEC crown.
Elsewhere, Mississippi State secured the series against LSU and remained alive in the seeding discussion. Oregon bounced back against Ohio State and Texas Tech won and claimed a share of the Big 12 title. Michelle Chatfield homered three times against North Carolina. All of that and much more as we recap an exciting Saturday of College Softball.
SEC
- No. 2 Oklahoma 3, Georgia 1
- Miali Guachino (OU) 7 IP | 4 H | ER | 6 K
- Kendall Wells (OU) 1-3 | HR | RBI (2)
- No. 3 Alabama 12, No. 11 Tennessee 0 (F/5)
- Jocelyn Briski (Bama) 5 IP | 2 H | 0 ER | 6 K
- Ana Roman (Bama) 1-3 | HR | BB | RBI (3)
- No. 6 Arkansas 9, Missouri 2
- Reagan Johnson (Ark) 2-2 | BB (2) | RBI (2)
- No. 8 Texas 6, Kentucky 1
- Katie Stewart (Tex) 1-3 | HR | RBI (4)
- Citlaly Gutierrez (Tex) 5.1 IP | 2 H | ER | 2 K
- No. 9 Texas A&M 2, South Carolina 1
- Sydney Lessentine (A&M) 7 IP | 3 H | ER | 3 K
- No. 21 Mississippi State 5, No. 14 LSU 2
- Peja Goold (MSU) 7 IP | 7 H | 2 ER | 11K
- Ole Miss 13, Auburn 11
ACC
- No. 24 Clemson 13, No. 10 Duke 11
- Kiley Channell (Clem) 2-3 | 2B | BB | RBI (5)
- Marian Collins (Clem) 2-5 | HR | RBI (2)
- No. 12 Florida State 4, Georgia Tech 3
- Ashtyn Danley (FSU) 4 IP | 2 H | 0 ER | 3 K | 1-4 | H
- No. 16 Virginia Tech 14, North Carolina 5 (F/5)
- Michelle Chatfield (VT) 4-4 | HR (3) | RBI (9)
- No. 20 Stanford 9, California 0 (F/6)
- Zoe Prystajko (Stan) 5 IP | 0 H | 0 ER | 7 K
- Jade Berry (Stan) 2-4 | 2B (2) | RBI (3)
- No. 22 Louisville 5, Syracuse 1
- Madi Reeves (Lou) 7 IP | 6 H | R | 6 K
- Notre Dame 2, Boston College 1
- Virginia 8, NC State 0 (F/5)
- Taylor Smith (UVA) 5 IP | 0 H | 0 ER | 3 K
- Alex Call (UVA) 1-4 | HR | RBI (4)
Big 12
- No. 4 Texas Tech 7, Arizona State 5
- NiJaree Canady (TT) 7 IP | 3 H | 3 ER | 9 K
- No. 18 Oklahoma State 9, Baylor 1 (F/6)
- Amanda Hasler (OSU) 2-4 | 2B | HR | RBI (5)
- No. 19 Arizona 8, Houston 0 (F/5)
- Rylie Holder (AZ) 5 IP | 3 H | 0 ER | 5 K
- Kansas 4, Iowa State 2
- BYU 5, Utah 1
Big 10
- No. 1 Nebraska 13, Iowa 0 (F/5)
- Jordy Frahm (Neb) 5 IP | 3 H | 0 ER | 6 K | 1-3 | HR | RBI (3)
- Samantha Bland (Neb) 1-2 | HR | RBI (3)
- No. 5 UCLA 7, No. 23 Washington 2
- Jordan Woolery (UCLA) 2-3 | HR | RBI
- Megan Grant (UCLA) 1-3 | HR | RBI
- No. 15 Oregon 13, Ohio State 6
- Emma Cox (Ore) 3-5 | HR (2) | RBI (5)
- Northwestern 11, Purdue 4
- Bridget Donahey (NW) 3-4 | HR (2) | RBI (4)
- Maryland 3, Michigan State 0
- Michigan 9, Indiana 8
- Penn State 10, Illinois 0
- Wisconsin 7, Minnesota 1
Notable Mid-Majors
- Incarnate Word 8, No. 25 Southeastern Louisiana 7
- Maddison Dorrow (UIW) 1-4 | HR | RBI (4)
- South Florida 3, UAB 1
- Wichita State 6, North Texas 4
- Jacksonville 2, Stetson 1 (F/8)
- Central Arkansas 2, North Alabama 1
- Cal State Fullerton 6, Long Beach State 5
- Cal State Fullerton 8, Long Beach State 7
- Florida International 9, Sam Houston 1 (F/5)
- Jacksonville State 12, Middle Tennessee 4 (F/5)
- Belmont 9, Northern Iowa 1
- Boston 11, Holy Cross 2 (F/5)
- Boston 8, Holy Cross 4
- Nevada 7, Fresno State 4
- Grand Canyon 10, UNLV 0
- Louisiana 5, Marshall 3
- Texas State 5, Coastal Carolina 0
- ULM 6, Troy 2
Non-Conference Matchups
- No. 7 Florida 7, No. 17 UCF 0
- Olivia Miller (Fla) 7 IP | H | 0 ER | 2 K
- Townsen Thomas (Fla) 2-4 | HR | RBI (5)
- Pittsburgh 4, Dayton 3
- Pittsburgh 8, Dayton 3
What to Watch in College Softball on Sunday
- Sam Houston at Florida International | 11:00 AM ET | ESPN+
- No. 14 LSU at No. 21 Mississippi State | 12:00 PM ET | SECN+
- North Carolina at No. 16 Virginia Tech | 12:00 PM ET | ACCX
- Syracuse at No. 22 Louisville | 12:00 PM ET | ACCX
- Boston College at Notre Dame | 12:00 PM ET | ACCX
- NC State at Virginia | 12:00 PM ET | ACCX
- Maryland at Michigan State | 12:00 PM ET | B1G+
- South Florida at UAB | 12:00 PM ET | ESPN+
- Georgetown at Rutgers | 12:30 PM ET | B1G+
- No. 8 Texas at Kentucky | 1:00 PM ET | SECN+
- No. 9 Texas A&M at South Carolina | 1:00 PM ET | SECN+
- No. 12 Florida State at Georgia Tech | 1:00 PM ET | ACCX
- Northwestern at Purdue | 1:00 PM ET | B1G+
- Wisconsin at Minnesota | 1:00 PM ET | B1G+
- Indiana at Michigan | 1:00 PM ET | B1G+
- Penn State at Illinois | 1:00 PM ET | B1G+
- Iowa State at Kansas | 1:00 PM ET | ESPN+
- Middle Tennessee at Jacksonville State | 1:00 PM ET | ESPN+
- Wichita State at North Texas | 1:00 PM ET | ESPN+
- Marshall at Louisiana | 1:00 PM ET | ESPN+
- Coastal Carolina at Texas State | 1:00 PM ET | ESPN+
- ULM at Troy | 1:00 PM ET | ESPN+
- Ole Miss at Auburn | 1:00 PM ET | SEC Network
- Georgia at No. 2 Oklahoma | 1:30 PM ET | ESPNU
- Missouri at No. 6 Arkansas | 2:00 PM ET | SECN+
- Ohio State at No. 15 Oregon | 2:00 PM ET | B1G+
- No. 18 Oklahoma State at Baylor | 2:00 PM ET | ESPN+
- UNLV at Grand Canyon | 2:00 PM ET | Mountain West Network
- Houston at No. 19 Arizona | 3:00 PM ET | ESPN+
- No. 20 Stanford at California | 3:00 PM ET | ACCX
- Fresno State at Nevada | 3:00 PM ET | Mountain West Network
- Georgetown at Rutgers | 3:00 PM ET | B1G+
- No. 3 Alabama at No. 11 Tennessee | 4:00 PM ET | ESPN2
- No. 4 Texas Tech at Arizona State | 4:00 PM ET | ESPN+
- No. 5 UCLA at No. 23 Washington | 4:00 PM ET | B1G+
- No. 24 Clemson at No. 10 Duke | 5:00 PM ET | ACC Network
- Hofstra at Rutgers | 5:30 PM ET | B1G+