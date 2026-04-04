College Softball Daily Report: 4/3/26
Alabama, Virginia Tech, and South Carolina all responded with bounce-back victories on Friday, forcing decisive rubber matches on Saturday and continuing a weekend defined by tight series play. Extending the upset trend, Saint Mary’s doubled down on its early momentum by knocking off Washington for the second straight day, further reshaping the weekend landscape.
Meanwhile, Duke continued to showcase complementary softball on both sides of the ball, securing its series against Virginia with another strong performance. Out West, UCLA narrowly avoided an upset, surviving a scare from Indiana, while Grand Canyon was not as fortunate, suffering its first loss in Mountain West play.
Additionally, Southeastern Louisiana remained red-hot, completing a sweep of McNeese to extend its winning streak to 19 games. The Lady Lions now sit firmly atop the Southland Conference standings, boasting a perfect 15–0 league record.
SEC
- No. 4 Alabama 11, No. 1 Texas 4
- 1B Brooke Wells (Bama) 1-4 | 2B | RBI (3)
- 3B Ambrey Taylor (Bama) 2-3 | HR | RBI (3)
- No. 3 Oklahoma 9, Kentucky 1 (F/5)
- P Miali Guachino (OU) 4 IP | 3 H | ER | 3 K
- 1B Lexi McDaniel (OU) 2-2 | HR | RBI (5)
- No. 7 Florida 2, No. 15 Mississippi State 0
- P Keagan Rothrock (Fla) 7 IP | 5 H | 0 ER | 4 K
- SS Kenleigh Cahalan (Fla) 1-3 | HR | RBI (2)
- No. 10 Georgia 10 No. 17 Texas A&M 6
- LF Jaydyn Goodwin (UGA) 4-5 | 2B (2) | RBI
- No. 17 Texas A&M 2, No. 10 Georgia 1
- P Sydney Lessentine (A&M) 5.2 IP | 7 H | ER | 3 K
- South Carolina 5, No. 11 Tennessee 1
- P Jori Heard (USC) 7 IP | 4 H | ER | 3 K
- 1B Arianna Rodi (USC) 1-4 | RBI (2)
- No. 20 LSU 16, Missouri 4
- SS Kylee Edwards (LSU) 4-6 | 2B | 3B | HR | RBI (4)
- 2B Sierra Daniel (LSU) 4-5 | 2B | RBI (3)
ACC
- No. 8 Florida State 10, Notre Dame 0 (F/5)
- P Ashtyn Danley (FSU) 4 IP | 1 H | 0 ER | 4 K | 3-3 | 2B
- CF Kennedy Harp (FSU) 2-3 | HR | RBI (2)
- No. 19 Duke 4, No. 12 Virginia 3
- RF Layla Lamar (Duke) 1-3 | 2B | RBI (2)
- P Larissa Jacquez (Duke) 2.2 IP | 0 H | 0 ER | 2 K
- No. 13 Virginia Tech 9, No. 25 Clemson 1 (F/5)
- P Bree Carrico (VT) 5 IP | 3 H | 1 ER | 4 K
- 1B Michelle Chatfield (VT) 1-3 | HR | RBI (3)
- Louisville 6, California 3
- CF Chelsea Mack (Lou) 3-4 | 3B | RBI (2)
- Pittsburgh 6, Syracuse 5
- DP KK Esparza (Pitt) 1-2 | HR | BB | RBI (4)
- North Carolina 11, NC State 3 (F/5)
- C Rayna Blackwell (UNC) 4-4 | 2B | HR | RBI (3)
- Georgia Tech 11, Boston College 8
- Georgia Tech 5, Boston College 1
- LF Alyssa Willer (GT) 3-7 | 2B | 3B | HR | RBI (3)
Big 12
- No. 2 Texas Tech 10, BYU 1 (F/5)
- P Kaitlyn Terry (TT) 5 IP | 2 H | R | 4 K | 2-3 | HR | RBI (3)
- LF Desirae Spearman (TT) 2-3 | HR | RBI (3)
- No. 21 UCF 9, Utah 1 (F/5)
- P Isabella Vega (UCF) 5 IP | 5 H | ER | 1 K
- 2B Sierra Humphreys (UCF) 3-3 | HR | RBI (4)
- Baylor 7, Houston 2
- P Peyton Tanner (Bay) 7 IP | 4 H | 2 R | 1 ER | 4 K
Big Ten
- No. 9 UCLA 5, Indiana 4
- DP Rylee Slimp (UCLA) 4-4 | HR | RBI (3)
- No. 16 Oregon 10, Iowa 1 (F/6)
- P Lyndsey Grein (Ore) 6 IP | 2 H | ER | 5 K
- LF Amari Harper (Ore) 2-3 | HR (2) | RBI (4)
- Wisconsin 3, Purdue 0
- P Shelby Jacobson (Wisc) 7 IP | 3 H | 0 ER | 7 K
- Michigan State 7, Illinois 0
- Illinois 12, Michigan State 6
- P Jacey Schuler (MSU) 7 IP | H | 0 ER | 3 K
- 3B Adisyn Caryl (Ill) 1-5 | 2B | RBI (3)
- Penn State 13, Maryland 5 (F/5)
- LF Breanna Hanik (PSU) 2-3 | HR (2) | RBI (5)
- Northwestern 4, Michigan 0
- P Marina Mason (NW) 7 IP | 4 H | 0 ER | 8 K
Notable Mid-Majors
- Nevada 4, No. 24 Grand Canyon 3
- 2B Clark Madison (Nev) 3-4
- Louisiana 11, Troy 7
- UTSA 9, South Florida 6
- South Florida 5, UTSA 1
- Charlotte 8, East Carolina 1
- Wichita State 7, Tulsa 1
- Florida Atlantic 17, North Texas 7 (F/5)
- Central Arkansas 5, Eastern Kentucky 2
- Creighton 7, Butler 0
- Western Kentucky 7, Sam Houston 4
- New Mexico State 5, Jacksonville State 3
- Belmont 6, Drake 2
- Boston U 15, Bucknell 0 (F/5)
- Boston U 9, Bucknell 0 (F/5)
- South Alabama 3, Texas State 1
- Southeastern Louisiana 4, McNeese 0
- Marshall 12, App State 4 (F/6)
Non-Conference Matchups
- Saint Mary’s 3, No. 18 Washington 2 (F/11)
- 3B Sam Buckley (SMC) 2-5 | HR (2) | RBI (3)
- Stanford 6, St. Mary’s 1
- P Zoe Prystajko (Stan) 4.1 IP | H | ER | 6 K
- 1B Taryn Kern (Stan) 2-2 | HR (2) | RBI (3)
What to Watch in College Softball on Saturday
- Maryland at Penn State | 11:00 AM ET | B1G+
- App State at Marshall | 11:00 AM ET | ESPN+
- Kentucky at No. 3 Oklahoma | 12:00 PM ET | SECN+
- Utah at No. 21 UCF | 12:00 PM ET | ESPN+
- Charlotte at East Carolina | 12:00 PM ET | ESPN+
- New Mexico State at Jacksonville State | 12:00 PM ET | ESPN+
- BYU at No. 2 Texas Tech | 1:00 PM ET | ESPN+
- No. 15 Mississippi State at No. 7 Florida | 1:00 PM ET | SECN+
- No. 12 Virginia at No. 19 Duke | 1:00 PM ET | ACCX
- No. 22 Arizona State at Kansas | 1:00 PM ET | ESPN+
- Tulsa at Wichita State | 1:00 PM ET | ESPN+
- Texas State at South Alabama | 1:00 PM ET | ESPN+
- North Carolina at NC State | 1:00 PM ET | ACCX
- No. 1 Texas at No. 4 Alabama | 1:30 PM ET | SEC Network
- Rutgers at No. 5 Nebraska | 2:00 PM ET | B1G+
- Notre Dame at No. 8 Florida State | 2:00 PM ET | ACCX
- Ohio State at Minnesota | 2:00 PM ET | B1G+
- Troy at Louisiana | 2:00 PM ET | ESPN+
- Syracuse at Pittsburgh | 2:00 PM ET | ACCX
- Louisville at California | 3:00 PM ET | ACCX
- Boston College at Georgia Tech | 3:00 PM ET | ACCX
- No. 20 LSU at Missouri | 3:30 PM ET | SEC Network
- No. 18 Washington vs Stanford | 4:00 PM ET | ACCX
- Nevada at No. 24 Grand Canyon | 10:00 PM ET | Mountain West Network
- Rutgers at No. 5 Nebraska | 4:30 PM ET | B1G+
- Auburn at No. 6 Arkansas | 5:00 PM ET | SECN+
- Wisconsin at Purdue | 5:00 PM ET | B1G+
- South Carolina at No. 11 Tennessee | 6:00 PM ET | ESPN
- No. 25 Clemson at No. 13 Virginia Tech | 6:00 PM ET | ACC Network
- Houston at Baylor | 6:00 PM ET | ESPN+
- Saint Mary’s at Stanford | 6:30 PM ET | ACCX
- Iowa at No. 16 Oregon | 7:00 PM ET | B1G+
- Michigan at Northwestern | 8:00 PM ET | B1G+
- Indiana at No. 9 UCLA | 9:00 PM ET | B1G+
- No. 14 Arizona at Iowa State | 5:00 PM ET | ESPN+