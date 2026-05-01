College Softball Daily Report: 4/30/26

by: Brady Vernon

We had an eventful college softball Thursday, with the final regular season weekend starting a day early. Florida added another premier win over a rival this week, taking the series opener against Georgia. Meanwhile, Auburn and Missouri fought to stay above .500. Rain washed out another Texas A&M-Oklahoma matchup. GCU clinched the Mountain West in its first year in the conference. The Sun Belt and American races stayed tied heading into Friday.

SEC

  • No. 1 Oklahoma 5, No. 14 Texas A&M 3 (SUS/6)
    • Game suspended due to rain in the sixth inning
  • No. 3 Alabama 3, No. 21 South Carolina 2
    • 1B Brooke Wells (BAMA) 2-3, HR, 2 RBI
  • No. 7 Arkansas 2, No. 6 Texas 0
    • P Robyn Herron (ARK) 6.1 IP, 0 ER, 3 H, 8 K
  • No. 9 Florida 5, No. 15 Georgia 3
  • No. 11 Tennessee 3, Missouri 1
    • Missouri falls to 27-27
  • No. 18 Mississippi State 1, Ole Miss 0
    • P Alyssa Faircloth (MSU) 7 IP, 0 ER, 1 H, 14 K
  • No. 19 LSU 3, Auburn 0
    • P Paytn Monticelli 7 IP, 0 ER, 4 H, 9 K
    • Auburn falls to 25-25

Big 12

  • No. 4 Texas Tech 5, Baylor 0
    • P Kaitlyn Terry 7 IP, 0 ER, 1 H, 9 K
  • Arizona State 9, BYU 4
    • 3B Emily Schepp (ASU) 4-4, RBI

Notable Mid-Majors

  • South Florida 5, North Texas 4
  • Wichita State 8, Memphis 2
  • North Florida/Jacksonville
  • Campbell 2, UNC Wilmington 0
  • Jax State 10, Sam Houston 4
  • GCU 10, Colorado State 5
    • Win regular-season Mountain West crown in first season
  • UNLV 5, Nevada 3
  • Omaha 3, South Dakota 1
  • Marshall 7, James Madison 3
  • ULM 7, Southern Miss 6
  • Texas State 4, App State 2
  • South Alabama 4, Louisiana 0

What to Watch in College Softball on Friday

  • No. 21 South Carolina at No. 3 Alabama | 1:30 PM ET | SECN+
  • Minnesota at Northwestern | 2:00 PM ET | B1G+
  • No. 17 Virginia Tech at Syracuse | 3:00 PM ET | ACCX
  • North Texas at South Florida | 4:00 PM ET | ESPN+
  • Jacksonville State at Sam Houston | 4:00 PM ET | ESPN+
  • No. 8 Florida State at Boston College | 4:00 PM ET | ACCX
  • No. 2 Nebraska at Penn State | 5:00 PM ET | B1G+
  • No. 23 UCF at Iowa State | 5:00 PM ET | ESPN+
  • Michigan at Michigan State | 5:00 PM ET | B1G+
  • James Madison at Marshall | 5:00 PM ET | ESPN+
  • No. 1 Oklahoma at No. 14 Texas A&M | 6:00 PM ET | SEC Network
  • No. 9 Florida at No. 15 Georgia | 6:00 PM ET | SECN+
  • Rutgers at Wisconsin | 6:00 PM ET | B1G+
  • Washington at Ohio State | 6:00 PM ET | B1G+
  • Illinois at Indiana | 6:00 PM ET | B1G+
  • Texas State at App State | 6:00 PM ET | ESPN+
  • Nevada at UNLV | 6:00 PM ET | Mountain West Network
  • Grand Canyon at Colorado State | 6:00 PM ET | Mountain West Network
  • California at Pittsburgh | 6:00 PM ET | ACCX
  • Baylor at No. 4 Texas Tech | 7:00 PM ET | ESPN+
  • No. 11 Tennessee at Missouri | 7:00 PM ET | SECN+
  • Kansas at No. 12 Oklahoma State | 7:00 PM ET | ESPN+
  • No. 18 Mississippi State at Ole Miss | 7:00 PM ET | SECN+
  • Auburn at No. 19 LSU | 7:00 PM ET | SECN+
  • No. 20 Arizona at Utah | 7:00 PM ET | ESPN+
  • No. 22 Louisville at NC State | 7:00 PM ET | ACCX
  • Purdue at Iowa | 7:00 PM ET | B1G+
  • Southern Miss at ULM | 7:00 PM ET | ESPN+
  • No. 7 Arkansas at No. 6 Texas | 8:00 PM ET | SECN+
  • Arizona State at BYU | 8:00 PM ET | ESPN+
  • Sacramento State at No. 16 Stanford | 9:00 PM ET | ACCX
  • No. 13 Oregon at No. 5 UCLA | 10:00 PM ET | B1G+

