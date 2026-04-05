College Softball Daily Report: 4/4/26
Key rubber matches highlighted Saturday’s slate with Alabama, Tennessee, Virginia Tech, Kansas, and Nevada taking the series finales in their marquee matchups. Mississippi State forced its own rubber match against Florida heading into Sunday. While out west, Elon Butler hit for the cycle and Megan Grant homered twice.
SEC
- No. 4 Alabama 7, No. 1 Texas 4
- 2B Jena Young (Bama) 2-3 | HR | 3 RBI
- DP Alexis Pupillo (Bama) 2-3 | 2B | 2 RBI
- No. 3 Oklahoma 12, Kentucky 2 (F/5)
- Kendall Wells, Kasidi Pickering, and Ella Parker homered
- No. 15 Mississippi State 9, No. 7 Florida 5
- 1B Paige Ernstes (MSU) 2-4 | 2 2B | 5 RBI
- No. 6 Arkansas 10, Auburn 0 (F/5)
- P Robyn Herron (ARK) 5 IP | 0 ER | 2 H | 8 K
- RF Kailey Wychkoff (ARK) 2-3 | HR | 3 RBI
- No. 11 Tennessee 4, South Carolina 2
- P Karlyn Pickens 3.2 IP | 0 ER | 2 H | 5 K
- Missouri 1, No. 20 LSU 0
- P Cierra Harrison 7 IP | 0 ER | 4 H | 3 K
ACC
- No. 8 Florida State 8, Notre Dame 4
- C Anna Hinde 2-4 | 4 RBI
- No. 19 Duke 8, No. 12 Virginia 4
- No. 13 Virginia Tech 10, No. 25 Clemson 5
- Louisville 12, California 2
- Bri Despines & Madison Pickens 8 RBI
- Pittsburgh 5, Syracuse 4
- North Carolina 4, NC State 2
- Georgia Tech 11, Boston College 4
Big 12
- No. 2 Texas Tech 12, BYU 4 (F/5)
- No. 21 UCF 2, Utah 2 (F/9)
- Dead Drop Time Results in a Tie
- Kansas 5, No. 22 Arizona State 4
- DP Ella Boyer 1-1 (KU) | HR | 2 RBI
- Houston 10, Baylor 1
- 1B Ronnie Esparza (HOU) 3-4 | 2 HR | 3 RBI
Big Ten
- No. 9 UCLA 7, Indiana 2
- RF Megan Grant (UCLA) 2-2 | 2 HR | 2 RBI
- P Natalie Cable (UCLA) 7 IP | 2 ER | 4 H | 5 K
- No. 16 Oregon 14, Iowa 13 (F/8)
- RF Elon Butler 6-6 | 2B | 3B | HR | 4 RBI
- Wisconsin 10, Purdue 9
- Wisconsin overcame a 6-0 deficit
- No. 5 Nebraska 8, Rutgers 0 (F/5)
- No. 5 Nebraska 5, Rutgers 3
- Penn State 16, Maryland 4 (F/5)
- Penn State 2, Maryland 0
- Michigan 9, Northwestern 5
- RF Lauren Putz 4-4 | 2B | 3B | 4 RBI
- Ohio State 9, Minnesota 5
Notable Mid-Majors
- Nevada 4, No. 24 Grand Canyon 3
- Louisiana 5, Troy 4
- East Carolina 2, Charlotte 0
- Wichita State 9, Tulsa 3
- Jax State 6, New Mexico State 2
- Texas State 6, South Alabama 3
- Marshall 10, App State 6
Non-Conference Matchups
- Stanford 8, No. 18 Washington 4
- St. Mary’s 5, Stanford 1
What to Watch in College Softball on Sunday
Mississippi State at Florida | 1:00 PM ET
Wisconsin at Purdue | 1:00 PM ET
Rutgers at Nebraska | 1:00 PM ET
Illinois at Michigan State | 1:00 PM ET
Arizona at Iowa State | 2:00 PM ET
Michigan at Northwestern | 2:00 PM ET
Iowa at Oregon | 3:00 PM ET
Indiana at UCLA | 3:00 PM ET
Auburn at Arkansas | 4:00 PM ET
Arizona at Iowa State | 5:00 PM ET
Ohio State at Minnesota | 5:00 PM ET