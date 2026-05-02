College Softball Daily Report: 5/1/26
On the first day of May, Mayhem lived up to its name. Oklahoma, Texas Tech, UCLA, Texas, and Florida all suffered upset losses in key conference matchups. The race for conference positioning, NCAA Tournament eligibility, and hosting possibilities is all in play as we recap the first Friday night of softball in May, as the regular season begins to wind down.
SEC
- No. 14 Texas A&M 8, No. 1 Oklahoma 5
- Tallen Edwards (A&M) 2-4 | 2B | RBI (2)
- Texas A&M scored six unanswered runs to win the game
- No. 3 Alabama 1, No. 21 South Carolina 0
- Vic Moten (Bama) 6 IP | 3 H | 0 ER | 2 K
- Ana Roman (Bama) 2-2 | 2B | RBI
- No. 7 Arkansas 4, No. 6 Texas 3
- Saylor Timmerman (Ark) 4 IP | 0 H | 0 ER | 7 K
- No. 15 Georgia 10, No. 9 Florida 9
- Sarah Gordon (UGA) 3-4 | 2B | RBI (3)
- Jaydyn Goodwin (UGA) 3-4 | 2B | RBI (2) | GW hit in 7th
- No. 11 Tennessee 4, Missouri 2
- Sage Mardjetko (Tenn) 5 IP | 5 H | ER | 7 K
- Ole Miss 3, No. 18 Mississippi State 2
- Kennedy Bunker (Ole Miss) 2-2 | HR (2) | RBI (2)
ACC
- No. 17 Virginia Tech 12, Syracuse 1 (F/5)
- Jordan Lynch (VT) 2-3 | HR | RBI (3)
- Michelle Chatfield (VT) 2-3 | RBI (3)
- No. 8 Florida State 10, Boston College 0 (F/5)
- Jazzy Francik (FSU) 6 IP | 0 H | 0 ER | 6 K
- Isa Torres (FSU) 2-4 | 2B (2) | RBI (2)
- No. 16 Stanford 9, Sacramento State 0 (F/5)
- River Mahler (Stan) 2-3 | RBI (3)
- No. 22 Louisville 5, NC State 1
- Alyssa Zabala (Lou) 7 IP | 4 H | ER | 3 K
- Bri Despines (Lou) 2-3 | HR | RBI (2)
- Pittsburgh 14, California 6 (F/6)
- Gracie Helton (Pitt) 2-3 | HR (2) | RBI (5)
Big 12
- Baylor 8, No. 4 Texas Tech 7
- Brooklyn Carter (Bay) 2-4 | 2B | HR | RBI (3)
- No. 12 Oklahoma State 8, Kansas 1
- Ruby Meylan (OSU) 6 IP | 4 H | ER | 8 K
- No. 20 Arizona 6, Utah 1
- Jalen Adams (Ari) 7 IP | 6 H | ER | 5 K
- No. 23 UCF 8, Iowa State 5
- Sierra Humphreys (UCF) 2-4 | HR | RBI (4)
- Arizona State 10, BYU 2
- Katie Chester (ASU) 2-4 | HR | RBI (3)
- Arizona State clinched a spot in the Big 12 Tournament
Big 10
- No. 13 Oregon 8, No. 5 UCLA 2
- Elise Sokolsky (Ore) 6 IP | 7 H | 2 ER | 2 K
- Stefini Ma’ake (Ore) 3-4 | HR (2) | RBI (4)
- Ohio State 5, Washington 4
- Indiana 8, Illinois 5
- Northwestern 5, Minnesota 1
- Michigan 6, Michigan State 1
- Wisconsin 11, Rutgers 10
- Jackie Showalter (Wisc) 3-4 | 2B | HR | RBI (5)
- Iowa 8, Purdue 7
Notable Mid-Majors
- South Florida 2, North Texas 1
- Jacksonville 9, North Florida 8
- UC Santa Barbara 8, Cal State Fullerton 0 (F/5)
- Cal State Fullerton 7, UC Santa Barbara 6
- Liberty 14, Kennesaw State 0 (F/5)
- James Madison 5, Marshall 3
- UNC Wilmington 10, Campbell 8
- UNC Wilmington 5, Campbell 3
- Grand Canyon 9, Colorado State 7
- UNLV 4, Nevada 2
- South Dakota 5, Omaha 4
- App State 13, Texas State 12
- Texas State 15, App State 1 (F/5)
- Cal Baptist 7, Tarleton State 0
- Tarleton State 1, Cal Baptist 0
What to Watch in College Softball on Saturday
- No. 2 Nebraska at Penn State | 11:00 AM ET | B1G+
- North Texas at South Florida | 11:00 AM ET | ESPN+
- No. 9 Florida at No. 15 Georgia | 12:00 PM ET | ESPN
- James Madison at Marshall | 12:00 PM ET | ESPN+
- Southern Miss at ULM | 12:00 PM ET | ESPN+
- No. 7 Arkansas at No. 6 Texas | 1:00 PM ET | SECN+
- No. 11 Tennessee at Missouri | 1:00 PM ET | SEC Network
- No. 17 Virginia Tech at Syracuse | 1:00 PM ET | ACCX
- Rutgers at Wisconsin | 1:00 PM ET | B1G+
- Jacksonville State at Sam Houston | 1:00 PM ET | ESPN+
- No. 1 Oklahoma at No. 14 Texas A&M | 1:15 PM ET | SECN+
- Auburn at No. 19 LSU | 1:30 PM ET | SECN+
- No. 21 South Carolina at No. 3 Alabama | 2:00 PM ET | SECN+
- No. 20 Arizona at Utah | 2:00 PM ET | ESPN+
- No. 23 UCF at Iowa State | 2:00 PM ET | ESPN+
- Washington at Ohio State | 2:00 PM ET | B1G+
- Purdue at Iowa | 2:00 PM ET | B1G+
- Illinois at Indiana | 2:00 PM ET | B1G+
- Grand Canyon at Colorado State | 2:00 PM ET | Mountain West Network
- Arizona State at BYU | 2:00 PM ET | ESPN+
- No. 2 Nebraska at Penn State | 2:30 PM ET | B1G+
- Baylor at No. 4 Texas Tech | 2:30 PM ET | ESPN
- Southern Miss at ULM | 2:30 PM ET | ESPN+
- Kansas at No. 12 Oklahoma State | 3:00 PM ET | ESPN+
- No. 18 Mississippi State at Ole Miss | 3:00 PM ET | SEC Network
- California at Pittsburgh | 3:00 PM ET | ACCX
- Jacksonville State at Sam Houston | 3:30 PM ET | ESPN+
- No. 8 Florida State at Boston College | 4:00 PM ET | ACC Network
- Nevada at UNLV | 4:00 PM ET | Mountain West Network
- No. 13 Oregon at No. 5 UCLA | 4:30 PM ET | BTN
- No. 1 Oklahoma at No. 14 Texas A&M | 5:00 PM ET | ESPN
- Auburn at No. 19 LSU | 5:00 PM ET | SEC Network
- Michigan at Michigan State | 5:00 PM ET | B1G+
- No. 22 Louisville at NC State | 6:00 PM ET | ACCX
- Minnesota at Northwestern | 8:00 PM ET | B1G+