College Softball Daily Report: 5/2/26
After securing road series victories, Oklahoma and Nebraska won the outright SEC and Big Ten championships on Saturday. Texas Tech got up off the mat to run rule Baylor as NiJaree Canady threw her first perfect game. The Red Raiders won their second straight Big 12 Championship. Meanwhile, Florida State is one win away from an outright ACC Championship with a victory over Boston College on Sunday. Georgia and Oregon made big statements with impressive wins over Florida and UCLA, as the final day of the regular season on Sunday leads us into postseason play.
SEC
- No. 1 Oklahoma 4, No. 14 Texas A&M 3
- No. 1 Oklahoma 6, No. 14 Texas A&M 4
- Kai Minor (OU) 3-8 | HR | 3B | RBI
- Oklahoma: SEC Regular Season Champions in back-to-back years
- No. 3 Alabama 4. No. 21 South Carolina 3
- Jocelyn Briski (Bama) 7 IP | 4 H | 3 R | 9 K | 20th win on the year
- No. 6 Texas 4, No. 7 Arkansas 1
- Teagan Kavan (Tex) 7 IP | 4 H | ER | 10 K
- Hannah Wells (Tex) 1-3 | HR | RBI (2)
- No. 15 Georgia 9, No. 9 Florida 1 (F/5)
- Randi Roelling (UGA) 5 IP | 3 H | ER | 5 K
- Gabi Novikas (UGA) 1-3 | HR | RBI (4)
- Missouri 4, No. 11 Tennessee 3
- Abby Carr (Miz) 2-4 | RBI | GW hit in the 6th inning that scored two runs
- Win number 400 for Missouri Head Coach Larissa Anderson
- Ole Miss 3, No. 18 Mississippi State 0
- Emilee Boyer (Ole Miss) 7 IP | 3 H | 0 ER | 3 K
- Rachel Connors (Ole Miss) 1-1 | HR | RBI (3)
- No. 19 LSU 25, Auburn 0
- No. 19 LSU 7, Auburn 2
- Alix Franklin (LSU) 4-8 | HR (2) | RBI (7)
- Jaila Lassiter (LSU) 6-9 | 2B (2) | RBI (3)
ACC
- No. 17 Virginia Tech 13, Syracuse 2 (F/5)
- Emma Mazzarone (VT) 4 IP | H | 2 R | 4 K
- Rachel Castine (VT) 1-2 | HR | RBI (3)
- No. 8 Florida State 8, Boston College 0 (F/6)
- Ashtyn Danley (FSU) 6 IP | 3 H | 0 ER | 10 K | 2-4
- Florida State: Clinched a share of the ACC Championship
- NC State 10, No. 22 Louisville 6
- Kendall Simmers (NCST) 3-4 | HR | RBI (6)
- California 11, Pittsburgh 0 (F/5)
Big 12
- No. 4 Texas Tech 8, Baylor 0 (F/5)
- NiJaree Canady (TT) 5 IP | 0 H | 0 ER | 9 K
- Jasmyn Burns (TT) 1-2 | HR | RBI (4)
- Kansas 10, No. 12 Oklahoma State 1 (F/5)
- Lila Patrridge (KU) 5 IP | 2 H | ER | 4 K
- Ella Boyer (KU) 3-4 | HR | RBI (3)
- Utah 5, No. 20 Arizona 1
- Hailey Maestretti (Utah) 7 IP | 5 H | ER | K
- Danika Wilson (Utah) 2-4 | HR | RBI (3)
- Iowa State 13, No. 23 UCF 9
- Karlee Ford (ISU) 2-3 | HR (2) | RBI (5)
- Arizona State 11, BYU 3
- Yannixa Acuña (ASU) 2-4 | 2B | RBI (4)
Big 10
- No. 2 Nebraska 5, Penn State 1
- No. 2 Nebraska 10, Penn State 4
- Jesse Farrell (Neb) 3-7 | HR | 2B | RBI
- Nebraska: First outright Big 10 Conference Championship in Program History
- No. 13 Oregon 13, No. 5 UCLA 11
- Amari Harper (Ore) 3-4 | HR | 2B | RBI (2)
- Stefini Ma’ake (Ore) 4-5 | 2B | RBI (3)
- Washington 8, Ohio State 2
- Indiana 7, Illinois 3
- Alex Cooper (Ind) 2-4 | 2B (2) | RBI (3)
- Minnesota 3, Northwestern 2
- Michigan 9, Michigan State 1 (F/6)
- Ella Stephenson (Mich) 2-3 | HR | RBI (4)
- Wisconsin 10, Rutgers 5
- Purdue 6, Iowa 1
Notable Mid-Majors
- South Florida 5, North Texas 3
- Wichita State 10, Memphis 5
- FGCU 6, Stetson 4
- Jacksonville State 6, Sam Houston 0
- Jacksonville State 8, Sam Houston 3
- Western Kentucky 6, Delaware 1
- Belmont 3, Saint Louis 0
- James Madison 5, Marshall 0
- Grand Canyon 11, Colorado State 2 (F/5)
- UNLV 7, Nevada 4
- Boston 8, Merrimack 0 (F/5)
- Boston 9, Merrimack 1 (F/5)
- Omaha 13, South Dakota 4
- ULM 1, Southern Miss 0
- ULM 2, Southern Miss 1
- Cal Baptist 7, Tarleton State 6
What to Watch in College Softball on Sunday
- No. 2 Nebraska at Penn State | 12:00 PM ET | B1G+
- No. 17 Virginia Tech at Syracuse | 12:00 PM ET | ACCX
- No. 23 UCF at Iowa State | 12:00 PM ET | ESPN+
- Michigan at Michigan State | 12:00 PM ET | B1G+
- California at Pittsburgh | 12:30 PM ET | ACCX
- No. 22 Louisville at NC State | 1:00 PM ET | ACCX
- Rutgers at Wisconsin | 1:00 PM ET | B1G+
- Washington at Ohio State | 1:00 PM ET | B1G+
- Purdue at Iowa | 1:00 PM ET | B1G+
- Illinois at Indiana | 1:00 PM ET | B1G+
- No. 13 Oregon at No. 5 UCLA | 2:00 PM ET | B1G+
- Kansas at No. 12 Oklahoma State | 2:00 PM ET | ESPN+
- No. 20 Arizona at Utah | 2:00 PM ET | ESPN+
- No. 8 Florida State at Boston College | 5:00 PM ET | ACC Network
- Minnesota at Northwestern | 8:00 PM ET | B1G+