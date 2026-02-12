How to Watch the Shriners Childern's Clearwater Invitational
The premier college softball non-conference returns to The Eddie C. Moore Complex for the Shriners Children’s Clearwater Invitational with a handful of Top 25 teams ready to battle it out to add signature wins to their postseason resume. Find the full schedule below:
Thursday, February 12, 2026
No. 13 Nebraska vs. No. 10 LSU | 10:00 AM ET | ESPN2
No. 25 Oklahoma State vs. No. 19 Georgia | 11:00 AM ET | SECN
No. 5 Florida State vs. No. 1 Texas Tech | 1:00 PM ET | ESPN2
No. 10 LSU vs. No. 25 Oklahoma State | 3:00 PM ET | ESPN2
No. 13 Nebraska vs. No. 19 Georgia | 4:00 PM ET | ESPN+
No. 1 Texas Tech vs. Northwestern | 6:00 PM ET | ESPN+
Friday, February 13, 2026
NC State vs. No. 19 Georgia | 9:00 AM ET | SECN
No. 25 Oklahoma State vs. No. 11 Texas A&M | 10:00 AM ET | ESPN2
Northwestern vs. UCF | 10:00 AM ET | ESPN+
No. 2 Tennessee vs. No. 13 Nebraska | 12:00 PM ET | ESPN2
Missouri vs. NC State | 12:30 PM ET | ACCN
No. 22 Duke vs. No. 11 Texas A&M | 1:00 PM ET | ESPN+
No. 19 Georgia vs. UCF | 1:00 PM ET | ESPN+
No. 6 UCLA vs. No. 25 Oklahoma State | 3:00 PM ET | ESPNU
No. 1 Texas Tech vs. No. 23 Florida Atlantic | 4:00 PM ET | ESPN+
No. 22 Duke vs. No. 10 LSU | 4:30 PM ET | ESPN+
No. 2 Tennessee vs. JMU | 5:00 PM ET | ESPN+
No. 6 UCLA vs. Missouri | 6:00 PM ET | ESPN+
No. 5 Florida State vs. No. 23 Florida Atlantic | 7:00 PM ET | ESPN+
Saturday, February 14, 2026
No. 11 Texas A&M vs. NC State | 9:00 AM ET | ACCN
No. 25 Oklahoma State vs. No. 22 Duke | 10:00 AM ET | ESPN2
UCF vs. No. 10 LSU | 10:00 AM ET | SECN
Missouri vs. Northwestern | 10:00 AM ET | ESPN+
No. 23 Florida Atlantic vs. No. 2 Tennessee | 12:00 PM ET | ESPN+
NC State vs. No. 1 Texas Tech | 1:00 PM ET | ESPN+
No. 19 Georgia vs. Northwestern | 1:00 PM ET | ESPN+
No. 13 Nebraska vs. UCF | 1:30 PM ET | ESPN+
No. 23 Florida Atlantic vs. Missouri | 3:00 PM ET | ESPN+
No. 6 UCLA vs. No. 2 Tennessee | 4:00 PM ET | ESPNU
No. 19 Georgia vs. No. 22 Duke | 4:00 PM ET | ESPN+
JMU vs. No. 1 Texas Tech | 4:30 PM ET | ESPN+
No. 6 UCLA vs. No. 5 Florida State | 7:00 PM ET | ESPN+
Sunday, February 15, 2026
JMU vs. No. 11 Texas A&M | 9:00 AM ET | SECN
Missouri vs. No. 22 Duke | 9:00 AM ET | ACCN
No. 10 LSU vs. No. 6 UCLA | 10:00 AM ET | ESPN2
Northwestern vs. No. 11 Texas A&M | 12:00 PM ET | ESPN2
UCF vs. NC State | 12:00 PM ET | ESPN+
No. 23 Florida Atlantic vs. JMU | 1:00 PM ET | ESPN+
No. 1 Texas Tech vs. No. 13 Nebraska | 6:00 PM ET | ESPN
No. 2 Tennessee vs. No. 5 Florida State | 8:00 PM ET | ESPN