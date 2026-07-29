Softball America
How to Watch USA Softball International Cup
USA Softball returns to action on Thursday as the USA Softball International Cup—previously known as the World Cup of Softball—returns after a six-year hiatus. Eight teams are split into two groups, with U.S. Elite and U.S. Women’s National Team games available on ESPN+ as they compete at Devon Park in Oklahoma City.
USA Softball International Cup Teams
Group A: No. 1 Japan, U.S. Women’s Elite Team, No. 5 Chinese Taipei, No. 42 American Samoa
Group B: No. 2 United States, No. 4 Canada, No. 8 China, No. 11 Australia
USA Softball International Cup Schedule
Thursday, July 30
Japan 5, American Samoa 0
Canada 3, China 1
U.S. Elite 6, Chinese Taipei 4
U.S. WNT 12, Australia 0 (4)
Friday, July 31
Japan vs. Chinese Taipei | 11 a.m. ET | USA Softball TV
China vs. Australia | 2 p.m. ET | USA Softball TV
American Samoa vs. U.S. Elite | 5 p.m. ET | ESPN+
Canada vs. U.S. WNT | 8 p.m. ET | ESPN+
Saturday, August 1
Chinese Taipei vs. American Samoa | 11 a.m. ET | USA Softball TV
Australia vs. Canada | 2 p.m. ET | USA Softball TV
U.S. WNT vs. China | 5 p.m. ET | ESPN+
U.S. Elite vs. Japan | 8 p.m. ET | ESPN+
Sunday, August 2
Group A #4 vs. Group B #3 | 11 a.m. ET | TBD
Group B #4 vs. Group A #3 | 2 p.m. ET | TBD
Group B #2 vs. Group A #1 | 5 p.m. ET | TBD
Group A #2 vs. Group B #1 | 8 p.m. ET | TBD
Monday, August 3
Loser GM13 vs. Loser GM14 | 10 a.m. ET | TBD
Winner GM13 vs. Winner GM14 | 1 p.m. ET | TBD
Loser GM15 vs. Loser GM16 | 4 p.m. ET | TBD
Winner GM15 vs. Winner GM16 | 8 p.m. ET | TBD
USA Softball Rosters
U.S. WNT
RHP | Montana Fouts
RHP | Rachel Garcia
RHP | Lexi Kilfoyl
RHP | Karlyn Pickens
LHP | Kelly Maxwell
C | Jocelyn Erickson
C | Dejah Mulipola
INF | Erin Coffel
INF | Janae Jefferson
INF | Tiare Jennings
INF | Skylar Wallace
OF | Maya Brady
OF | Jayda Coleman
OF | Megan Grant
UTL | Alyssa Brito
UTL | Hannah Flippen
C/OF | Kayla Kowalik
UTL | Aubrey Leach
U.S. Elite
RHP | NiJaree Canady
RHP | Ally Carda
RHP | Megan Faraimo
RHP | Teagan Kavan
LHP | Keilani Ricketts
C | Reese Atwood
C | Sharlize Palacios
C | Kendall Wells
INF | Aleena Garcia
INF | Gabbie Garcia
INF | Ana Gold
INF | Baylee Klingler
INF | Sydney McKinney
C/INF | Sahvanna Jaquish
OF | Bubba Nickles-Camarena
OF | Sierra Sacco-Ferrie
OF | Taylor Shumaker
OF | Morgan Zerkle
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