Oklahoma's Ailana Agbayani earns AUSL Golden Ticket
Another Oklahoma Sooner is going pro. Infielder Ailana Agbayani was given one of the last AUSL Golden Tickets on Friday. Agbayani has been an elite defender up the middle her whole career, earning the 2025 Rawlings Gold Glove winner at second base and 2023 WCC Defensive Player of the Year when she started her career at BYU.
She also has a proven bat. Agbayani has had better numbers this season, batting over .400 with an OPS over 1.100 behind double-digit extra-base hits. She slashed .424/.534/.594 for a stellar 1.128 OPS back in 2024 in the Big 12.
Other 2026 AUSL Golden Ticket Recipients
- Reese Atwood, Texas
- Kenzie Brown, Arizona State
- NiJaree Canady, Texas Tech
- Kenleigh Cahalan, Florida
- Jocelyn Erickson, Florida
- Megan Grant, UCLA
- Leighann Goode, Texas
- Amari Harper, Oregon
- Maya Johnson, Belmont
- Dakota Kennedy, Arkansas
- Taryn Kern, Stanford
- Karlyn Pickens, Tennessee
- Sydney Stewart, Arizona
- Taylor Tinsley, UCLA
- Jordan Woolery, UCLA
We await one last AUSL Golden Ticket to close out the 2026 class. See where all the AUSL Golden Ticket recipients are on May 4 at 7 p.m. ET on ESPN2 for the AUSL College Draft show.