Photo Gallery: Alabama holds third practice of 2026 spring season

Alabama Football returned to the field for its third spring practice on Tuesday, March 12. The Crimson Tide worked out in shells inside the Hank Crisp Indoor Practice Facility.
Below are photos from the Thursday practice session, courtesy of Alabama Athletics.
Alabama Wide Receiver Ryan Coleman-Williams (1) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Defensive Back Jorden Edmonds (16) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Alabama Defensive Lineman Fatutoa Henry (14) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Alabama Defensive Back Bray Hubbard (18) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Alabama Linebacker Duke Johnson II (15) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Defensive Lineman Mhari Johnson (26) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Alabama Quarterback Austin Mack (10) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Defensive Back Carmelo O’Neal (28) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Alabama Linebacker Yhonzae Pierre (0) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Alabama Linebacker QB Reese (36) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Alabama Defensive Back Keon Sabb (3) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Tight End Jaxon Shuttlesworth (80) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Alabama Kicker Conor Talty (31) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Alabama Defensive Back Ivan Taylor (13) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Alabama Offensive Lineman Mal Waldrep Jr. (52) during practice Spring Practice at Hank Crisp Indoor Facility in Tuscaloosa, AL on Thursday, Mar 12, 2026.
Keelon Russell (Courtesy of UA Athletics)
Kevin Riley (Courtesy of UA Athletics)
Rihyael Kelley (Courtesy of UA Athletics)
Steve Mboumoua (Courtesy of UA Athletics)
Zay Hall (Courtesy of UA Athletics)
