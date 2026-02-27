Skip to main content
Auburn
Join Now

Auburn Roster Update: New numbers, heights, weights

Cole Pinkstonby: Cole Pinkston1 hour agoColePinkston

Auburn has updated its 2026 spring football roster…

NUMBER CHANGES:

19 – 0 – Sylvester Smith
21 – 3 – AnQuon Fegans
25 – 5 – Eric Winters
44 – 11 – Darrion Smith
58 – 71 – Tai Buster

NUMBER POSITION/NAMEHEIGHTWEIGHT
0S – Sylvester Smith6-0195
1TE – Jonathan Echols6-6235
1S – Champ Anthony5-11188
3S – AnQuon Fegans6-0191
3QB – Locklan Hewlett6-1195
4WR – Jeremiah Koger6-3209
5WR – Chas Nimrod6-2198
5S – Eric Winters6-0219
6WR – Bryce Cain5-10165
6LB – Demarcus Riddick6-2228
8S – Kaleb Harris6-1201
8WR – Christian Neptune5-11189
9LB – Elijah Melendez6-0228
9WR – DeShawn Spencer5-11165
10DL – Walter Mathis Jr.6-2285
10WR – Duke Smith6-0205
10QB – Tristan Ti’a6-2205
11WR – Keshaun Singleton6-3 215
11DL – Darrion Smith6-2271
12WR – Brady Marchese6-1190
13S – Jack Luttrell6-0188
13WR – Kory Pettigrew6-1 180
14CB – Shamar Arnoux6-2189
15WR – Brian Williams Jr.6-4190
15Edge – Da’Shawn Womack6-5 265
16QB – John Colvin6-3194
16LB – Bryce Deas6-1210
17LB – Xavier Atkins6-0210
17QB – Byrum Brown6-3232
18DE – JJ Faulk6-3244
18WR – Sam Turner6-1 207
19QB – Rhys Brush6-2187
19TE – Jake Johnson6-6240
19CB – Scrap Richardson6-0190
20S – Jacoby Mathews6-1216
21CB – Gavin Jenkins6-2181
21RB – Tae Meadows5-10 200
22RB – Alvin Henderson5-9202
22CB – Andre Jordan Jr.6-1175
23RB – Jeremiah Cobb5-11200
23S- Fred Gaskin5-10198
24RB – Nykahi Davenport6-0216
24LB – Shadarius Toodle6-3235
25RB – Cole Gamble6-1203
26RB – Christian Burnette5-11194
26S – Wayne Henry5-10160
27CB – Devin Williams5-9168
28S – Shadrick Toodle Jr.6-4210
29RB – Omar Mabson5-9213
29LB – Jaquez Wilkes6-4245
30RB – Bryson Washington6-0216
31DE – Joe Phillips6-2261
32CB – Cade Carlson6-1206
33CB – Kamari Todd6-1170
35DL – Dallas Walker IV6-3362
37P – John McGuire6-1202
38K – Alex McPherson5-9160
38QB – Will Myers5-8183
40TE – Hunter Ousley6-2243
41DE – Jared Smith6-6260
41K – Connor Gibbs5-10184
42LB – Coleman Granberry5-11206
44LB – Adam Balogoun-Ali6-2215
45LB – Antonio Melendez5-11237
46CB – Grey Reebals5-11184
47LS – Travis Wakefield6-2210
48S – Paul Thompson Jr.6-0194
49LS – Hudson Powell6-3230
51LB – Michael Matthews-Canty6-3215
51OL – Kail Ellis6-4315
52OL – Deryc Plazz6-4310
52LB – William Grier McDuffie6-1217
55OL – Kenneth McManus IV6-2320
56OL – Cole Skinner6-5325
57OL – TJ Hedrick6-4320
58OL – John Henry Flatt6-6299
60OL – Cade Barnett6-5275
63OL – Harrison Clemmer6-0279
64LS – Brenton Cantey5-8217
65OL – Stanton Ramil6-7312
69OL – Jacob Strand6-5302
70OL – Parker Pritchett6-5310
71OL – Tai Buster6-3313
72OL – Cole Best6-4315
74OL – Jacobe Ward6-4353
75OL – Bear McWhorter6-4305
75DL – Tavian Branch6-4295
76OL – Jack Leyrer6-5312
77OL – Wilson Zierer6-6295
78OL – Mason Mathis6-6310
79OL – Jo Simmons6-5322
80WR – Will Upton5-9181
81WR – Erick Smith6-4195
82TE – Arlis Boardingham6-3250
83TE – Xavier Newsom6-6255
84TE – Ryan Ghea6-5261
85TE – Hunter Herring6-5230
87TE – DJ Broughton Jr.6-5225
89WR – Jake White5-10185
90DE – Nate Johnson6-5252
93K – Charley Schwinger6-2171
94DL – Cody Sigler6-2302
95DL – Jourdin Crawford6-0337
96DL – Malik Autry6-5330
99DL – Saint Farrior6-3335