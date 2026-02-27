Auburn Roster Update: New numbers, heights, weights
Auburn has updated its 2026 spring football roster…
NUMBER CHANGES:
19 – 0 – Sylvester Smith 21 – 3 – AnQuon Fegans 25 – 5 – Eric Winters 44 – 11 – Darrion Smith 58 – 71 – Tai Buster
|NUMBER
|POSITION/NAME
|HEIGHT
|WEIGHT
|0
|S – Sylvester Smith
|6-0
|195
|1
|TE – Jonathan Echols
|6-6
|235
|1
|S – Champ Anthony
|5-11
|188
|3
|S – AnQuon Fegans
|6-0
|191
|3
|QB – Locklan Hewlett
|6-1
|195
|4
|WR – Jeremiah Koger
|6-3
|209
|5
|WR – Chas Nimrod
|6-2
|198
|5
|S – Eric Winters
|6-0
|219
|6
|WR – Bryce Cain
|5-10
|165
|6
|LB – Demarcus Riddick
|6-2
|228
|8
|S – Kaleb Harris
|6-1
|201
|8
|WR – Christian Neptune
|5-11
|189
|9
|LB – Elijah Melendez
|6-0
|228
|9
|WR – DeShawn Spencer
|5-11
|165
|10
|DL – Walter Mathis Jr.
|6-2
|285
|10
|WR – Duke Smith
|6-0
|205
|10
|QB – Tristan Ti’a
|6-2
|205
|11
|WR – Keshaun Singleton
|6-3
|215
|11
|DL – Darrion Smith
|6-2
|271
|12
|WR – Brady Marchese
|6-1
|190
|13
|S – Jack Luttrell
|6-0
|188
|13
|WR – Kory Pettigrew
|6-1
|180
|14
|CB – Shamar Arnoux
|6-2
|189
|15
|WR – Brian Williams Jr.
|6-4
|190
|15
|Edge – Da’Shawn Womack
|6-5
|265
|16
|QB – John Colvin
|6-3
|194
|16
|LB – Bryce Deas
|6-1
|210
|17
|LB – Xavier Atkins
|6-0
|210
|17
|QB – Byrum Brown
|6-3
|232
|18
|DE – JJ Faulk
|6-3
|244
|18
|WR – Sam Turner
|6-1
|207
|19
|QB – Rhys Brush
|6-2
|187
|19
|TE – Jake Johnson
|6-6
|240
|19
|CB – Scrap Richardson
|6-0
|190
|20
|S – Jacoby Mathews
|6-1
|216
|21
|CB – Gavin Jenkins
|6-2
|181
|21
|RB – Tae Meadows
|5-10
|200
|22
|RB – Alvin Henderson
|5-9
|202
|22
|CB – Andre Jordan Jr.
|6-1
|175
|23
|RB – Jeremiah Cobb
|5-11
|200
|23
|S- Fred Gaskin
|5-10
|198
|24
|RB – Nykahi Davenport
|6-0
|216
|24
|LB – Shadarius Toodle
|6-3
|235
|25
|RB – Cole Gamble
|6-1
|203
|26
|RB – Christian Burnette
|5-11
|194
|26
|S – Wayne Henry
|5-10
|160
|27
|CB – Devin Williams
|5-9
|168
|28
|S – Shadrick Toodle Jr.
|6-4
|210
|29
|RB – Omar Mabson
|5-9
|213
|29
|LB – Jaquez Wilkes
|6-4
|245
|30
|RB – Bryson Washington
|6-0
|216
|31
|DE – Joe Phillips
|6-2
|261
|32
|CB – Cade Carlson
|6-1
|206
|33
|CB – Kamari Todd
|6-1
|170
|35
|DL – Dallas Walker IV
|6-3
|362
|37
|P – John McGuire
|6-1
|202
|38
|K – Alex McPherson
|5-9
|160
|38
|QB – Will Myers
|5-8
|183
|40
|TE – Hunter Ousley
|6-2
|243
|41
|DE – Jared Smith
|6-6
|260
|41
|K – Connor Gibbs
|5-10
|184
|42
|LB – Coleman Granberry
|5-11
|206
|44
|LB – Adam Balogoun-Ali
|6-2
|215
|45
|LB – Antonio Melendez
|5-11
|237
|46
|CB – Grey Reebals
|5-11
|184
|47
|LS – Travis Wakefield
|6-2
|210
|48
|S – Paul Thompson Jr.
|6-0
|194
|49
|LS – Hudson Powell
|6-3
|230
|51
|LB – Michael Matthews-Canty
|6-3
|215
|51
|OL – Kail Ellis
|6-4
|315
|52
|OL – Deryc Plazz
|6-4
|310
|52
|LB – William Grier McDuffie
|6-1
|217
|55
|OL – Kenneth McManus IV
|6-2
|320
|56
|OL – Cole Skinner
|6-5
|325
|57
|OL – TJ Hedrick
|6-4
|320
|58
|OL – John Henry Flatt
|6-6
|299
|60
|OL – Cade Barnett
|6-5
|275
|63
|OL – Harrison Clemmer
|6-0
|279
|64
|LS – Brenton Cantey
|5-8
|217
|65
|OL – Stanton Ramil
|6-7
|312
|69
|OL – Jacob Strand
|6-5
|302
|70
|OL – Parker Pritchett
|6-5
|310
|71
|OL – Tai Buster
|6-3
|313
|72
|OL – Cole Best
|6-4
|315
|74
|OL – Jacobe Ward
|6-4
|353
|75
|OL – Bear McWhorter
|6-4
|305
|75
|DL – Tavian Branch
|6-4
|295
|76
|OL – Jack Leyrer
|6-5
|312
|77
|OL – Wilson Zierer
|6-6
|295
|78
|OL – Mason Mathis
|6-6
|310
|79
|OL – Jo Simmons
|6-5
|322
|80
|WR – Will Upton
|5-9
|181
|81
|WR – Erick Smith
|6-4
|195
|82
|TE – Arlis Boardingham
|6-3
|250
|83
|TE – Xavier Newsom
|6-6
|255
|84
|TE – Ryan Ghea
|6-5
|261
|85
|TE – Hunter Herring
|6-5
|230
|87
|TE – DJ Broughton Jr.
|6-5
|225
|89
|WR – Jake White
|5-10
|185
|90
|DE – Nate Johnson
|6-5
|252
|93
|K – Charley Schwinger
|6-2
|171
|94
|DL – Cody Sigler
|6-2
|302
|95
|DL – Jourdin Crawford
|6-0
|337
|96
|DL – Malik Autry
|6-5
|330
|99
|DL – Saint Farrior
|6-3
|335