Ranking Auburn's defensive transfer portal class so far

Ranking Auburn's defensive transfer portal class so farby: Cole Pinkston29 minutes agoColePinkstonRead In AppAug 30, 2025; Oxford, Mississippi, USA; Mississippi Rebels defensive end Da'Shawn Womack (15) reacts after a tackle during the fourth quarter against the Georgia State Panthers at Vaught-Hemingway Stadium. Mandatory Credit: Petre Thomas-Imagn ImagesMy ranking is based on independent film review. It is not based on PFF grades, outside narrative, or any former or current ranking of each player.