What Auburn is getting in North Carolina TE transfer Jake Johnson

What Auburn is getting in North Carolina TE transfer Jake Johnsonby: Cole Pinkston16 minutes agoColePinkstonRead In AppSep 1, 2025; Chapel Hill, North Carolina, USA; North Carolina Tar Heels tight end Jake Johnson (19) scores a touchdown as TCU Horned Frogs linebacker Max Carroll (33) defends in the third quarter at Kenan Stadium. Mandatory Credit: Bob Donnan-Imagn Images Everything you need to know about new Auburn commit Jake Johnson, a transfer tight end from North Carolina, originally from Bogart (Ga.) Oconee County.