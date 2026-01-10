What Auburn is getting in UCLA transfer CB Andre Jordan

What Auburn is getting in UCLA transfer CB Andre Jordanby: Cole Pinkston59 minutes agoColePinkstonRead In AppOct 25, 2025; Bloomington, Indiana, USA; UCLA Bruins defensive back Andre Jordan Jr. (2) defends against a pass intended for Indiana Hoosiers wide receiver Lebron Bond (6) during the second half at Memorial Stadium. Mandatory Credit: Robert Goddin-Imagn Images Everything you need to know about new Auburn commit Andre Jordan, a transfer cornerback from UCLA, originally from Federal Way (Wash.).