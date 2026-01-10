Skip to main content
Auburn
Join Now

What landing UCLA transfer CB Andre Jordan Jr. means for Auburn

by: Caleb Jones2 hours agoCalebJ_Rivals
C9A1AC58-F22C-4FC0-A8DA-F3DD3AAD28B2
Nov 22, 2025; Pasadena, California, USA; UCLA Bruins defensive back Andre Jordan Jr. (2) defends a pass intended for Washington Huskies wide receiver Omari Evans (5) during the second half at the Rose Bowl. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Auburn signed UCLA transfer cornerback Andre Jordan Jr. Saturday, an important defensive addition. Here's what it means for the Tigers.

50% off your first year
then billed annually at $119.99/year
AuburnSports
+
+
One subscription: The best Auburn Tigers coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.