What landing UCLA transfer CB Andre Jordan Jr. means for Auburn

What landing UCLA transfer CB Andre Jordan Jr. means for Auburnby: Caleb Jones2 hours agoCalebJ_RivalsRead In AppNov 22, 2025; Pasadena, California, USA; UCLA Bruins defensive back Andre Jordan Jr. (2) defends a pass intended for Washington Huskies wide receiver Omari Evans (5) during the second half at the Rose Bowl. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images Auburn signed UCLA transfer cornerback Andre Jordan Jr. Saturday, an important defensive addition. Here's what it means for the Tigers.