What signing Da'Shawn Womack means for Auburn

What signing Da'Shawn Womack means for Auburnby: Caleb Jones8 hours agoCalebJ_RivalsRead In AppNov 1, 2025; Oxford, Mississippi, USA; Mississippi Rebels defensive lineman Da'Shawn Womack (15) and Mississippi Rebels linebacker Suntarine Perkins (4) rush South Carolina Gamecocks quarterback LaNorris Sellers (16) during the fourth quarter at Vaught-Hemingway Stadium. Mandatory Credit: Petre Thomas-Imagn ImagesAuburn signed Ole Miss transfer edge rusher Da'Shawn Womack to its transfer class Saturday. What does it mean for the Tigers?