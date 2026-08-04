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Florida football's official roster released for the 2026 season
GAINESVILLE, Fla. — The official 2026 roster for the Florida Gators has been released. The team holds the first practice of fall training camp on Wednesday morning.
The 117-man roster under first-year coach Jon Sumrall has over 50 signees from UF’s 2026 class, including 19 scholarship freshmen and more than 30 transfers.
That includes JUCO cornerback Javier Jones and tight end transfer Jaylen Jordan, two of seven additions to the roster along with walk-ons Eric Parks, Jayden Gross, Jordan Mason and Lincoln Anderson.
A seventh newcomer is defensive lineman Stive-Bentley Keumajou, who reclassified from 2027 and joined the team this week.
Receiver Jaden Edgecombe has switched from No. 43 to 14. He joins Jayden Woods (0), Vernell Brown III (1), Bryce Thornton (1) and Tramell Jones Jr. (9) as the number changes this year.
Florida Gators 2026 football roster
No. 0 Jayden Woods, JACK
No. 1 Vernell Brown III, WR
No. 1 Bryce Thornton, S
No. 2 Lagonza Hayward, S
No. 2 Eric Singleton Jr., WR
No. 3 Onis Konanbanny, CB
No. 3 Bailey Stockton, WR
No. 4 TJ Abrams, WR
No. 5 Myles Graham, ILB
No. 5 Micah Mays, WR
No. 6 J’Vari Flowers, CB
No. 6 Dallas Wilson, WR
No. 7 Amir Jackson, TE
No. 7 Ty Jackson, ILB
No. 8 Aaron Chiles, ILB
No. 9 Tramell Jones Jr., QB
No. 9 Drake Stubbs, S
No. 10 Cam Dooley, DB
No. 10 Aaron Williams, QB
No. 11 Will Griffin, QB
No. 11 LJ McCray, DL
No. 12 Ben Hanks III, CB
No. 12 Aaron Philo, QB
No. 13 Jadan Baugh, RB
No. 13 Jordy Lowery, CB
No. 14 Kevin Ford, JACK
No. 14 Jaden Edgecombe, WR
No. 15 CJ Bronaugh, CB
No. 15 Luke Harpring, TE
No. 16 TJ Bullard, ILB
No. 16 Aidan Warner, QB
No. 17 Titus Bullard, JACK
No. 17 Lacota Dippre, TE
No. 18 Davian Groce, WR
No. 19 Jaylen Lloyd, WR
No. 20 Duke Clark, RB
No. 20 Kanye Clark, STAR
No. 21 CJ Hester, CB
No. 21 Evan Pryor, RB
No. 22 Kofi Asare, JACK
No. 22 Kahleil Jackson, WR
No. 23 Javier Jones, CB
No. 24 Kamran James, DL
No. 24 London Montgomery, RB
No. 25 Cormani McClain, CB
No. 25 Anthony Rubio, RB
No. 27 Dijon Johnson, CB
No. 27 Byron Louis, RB
No. 28 Elijah Owens, STAR
No. 29 Jaden Robinson, ILB
No. 30 Dylan Purter, STAR
No. 32 Eric Parks, S
No. 33 DJ Coleman, S
No. 33 Brian Case, RB
No. 34 Kaiden Hall, S
No. 34 Kelvin Jimenez, S
No. 35 Brayden Slade, S
No. 36 Vincent Brown Jr., CB
No. 37 Javion Toombs, CB
No. 38 Alec Clark, P
No. 39 Carter Milliron, LS
No. 40 Jayden Gross, DL
No. 40 Brandon Rabasco, K
No. 41 Liam Padron, K
No. 42 Matthew Kade, ILB
No. 43 Alfonzo Allen Jr., S
No. 44 Myles Johnson, ILB
No. 47 Miller Fealy, P
No. 48 Nicholas Inglis, P
No. 48 Erich Seager, JACK
No. 49 Jalen Wiggins, DL
No. 50 Malik Morris, ILB
No. 50 Jason Zandamela, OL
No. 51 Tyler Chukuyem, OL
No. 52 Harrison Moore, OL
No. 52 Dylan Leighton, ILB
No. 53 Bryce Lovett, OL
No. 54 Lincoln Anderson, LS
No. 54 Javarii Luckas, OL
No. 55 Tavaris Dice Jr., OL
No. 55 Charles Emanuel III, JACK
No. 56 Jahari Medlock, OL
No. 56 Stive-Bentley Keumajou, DL
No. 58 Hunter Solwold, LS
No. 59 Corey Brown, OL
No. 61 G’Nivre Carr, OL
No. 63 Caden Jones, OL
No. 64 Eagan Boyer OL
No. 66 Emeka Ugorji, OL
No. 67 T.J. Shanahan, OL
No. 68 Fletcher Westphal, OL
No. 71 Roderick Kearney, OL
No. 73 Daniel Pierre Louis, OL
No. 77 Knijeah Harris, OL
No. 78 Desmond Green, OL
No. 79 Chancellor Campbell, OL
No. 80 Jaylen Jordan, TE
No. 81 Jordan Mason, WR
No. 82 Ace Ciongoli, WR
No. 83 Justin Williams, WR
No. 84 Micah Jones, TE
No. 85 Evan Chieca, TE
No. 86 Heze Kent, TE
No. 88 Marquez Daniel, WR
No. 89 Tripp Brown Jr., TE
No. 90 Brendan Bett, DL
No. 91 Patrick Durkin, K
No. 91 Jeramiah McCloud, DL
No. 92 Sebastian Scott, DL
No. 93 DK Kalu, DL
No. 94 Kendall Guervil, DL
No. 95 Jamari Lyons, DL
No. 96 JaReylan McCoy, DL
No. 97 Joseph Mbatchou, DL
No. 98 Mason Clinton, DL
No. 99 Emmanuel Oyebadejo, DL
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