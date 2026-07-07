Gators Online
Florida Gators place 99 on SEC First-Year Academic Honor Roll
GAINESVILLE, Fla. – The Florida Gators had 99 student-athletes named to the 2025-26 SEC First-Year Academic Honor Roll on Tuesday by league commissioner Greg Sankey. The announcement gives UF a total of 390 student-athletes on 2025-26 SEC Academic Honor Roll.
That ranks No. 4 all-time for Florida athletics, with each of the top four totals coming since the 2022-23 academic year. The Gators placed 291 on 2025-26 SEC Academic Honor Rolls (142 in fall, 54 in winter and 95 in spring) and 99 on the First-Year Honor Roll.
Tuesday’s group of 99 UF student-athletes includes 10 football players, most notably transfer defensive lineman Brendan Bett and transfer cornerback J’Vari Flowers, six men’s basketball players — including returning starter Boogie Fland — and 14 baseball players.
Grades from the 2025-26 academic year determine the 2026 SEC First-Year Academic Honor Roll.
UF All-Americans on SEC First-Year Academic Honor Roll
|Name
|Sport
|Beatriz Bezerra
|Women’s Swimming
|Malia Campbell
|Women’s Track & Field
|Judy Chepkoech
|Women’s Cross Country / Track & Field
|Kelvin Cheruiyot
|Men’s Cross Country / Track & Field
|Tyra Cox
|Women’s Track & Field
|eMjae Frazier
|Gymnastics
|Charlie Hutchinson
|Men’s Swimming
|Ahmed Jaouadi
|Men’s Swimming
|Temoso Masikane
|Men’s Track & Field
|Megan Propeck
|Women’s Golf
|Grace Rabb
|Women’s Swimming
|Sylvia Statkevicius
|Women’s Swimming
|Claire Stegall
|Women’s Track & Field
|Jarno van Daalen
|Men’s Track & Field
Florida’s SEC First-Year Academic Honor Roll Recipients
|Name
|Sport
|Year
|Major
|Jaden Bastian
|Baseball
|JR
|Education Sciences
|Eli Blair
|Baseball
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Karson Bowen
|Baseball
|SR
|Education Sciences
|Jackson Hoyt
|Baseball
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Jacob Kendall
|Baseball
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Rivers Kurland
|Baseball
|FR
|Business Administration
|Ernesto Lugo-Canchola
|Baseball
|GR
|Health & Human Performance Undergraduate Certificate
|AJ Malzone
|Baseball
|JR
|Sport Management
|Sam Miller
|Baseball
|SR
|International Studies
|Cooper Moss
|Baseball
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Ricky Reeth
|Baseball
|GR
|Health & Human Performance Undergraduate Certificate
|Colton Schwarz
|Baseball
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Minjae Seo
|Baseball
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Cash Strayer
|Baseball
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|AJ Brown
|Men’s Basketball
|JR
|Sport Management
|Boogie Fland
|Men’s Basketball
|SO
|Anthropology
|CJ Ingram
|Men’s Basketball
|FR
|Social & Behavioral Studies
|Alex Kovatchev
|Men’s Basketball
|JR
|Education Sciences
|Xaivian Lee
|Men’s Basketball
|SR
|Economics
|Alex Lloyd
|Men’s Basketball
|FR
|Social & Behavioral Studies
|Emilija Dakic
|Women’s Basketball
|FR
|Health Education & Behavior
|Sarah Deng
|Women’s Basketball
|JR
|Education Sciences
|Gift Ezekiel
|Women’s Basketball
|JR
|Education Sciences
|KN’isha Godfrey
|Women’s Basketball
|SR
|Masters in Entrepreneurship
|Caterina Piatti
|Women’s Basketball
|FR
|Social & Behavioral Studies
|Jade Weathersby
|Women’s Basketball
|JR
|Education Sciences
|Nyadieng Yiech
|Women’s Basketball
|FR
|Social & Behavioral Studies
|Brendan Bett
|Football
|JR
|Education Sciences
|Brian Case
|Football
|FR
|Advertising
|J’Vari Flowers
|Football
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Myles Johnson
|Football
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Onis Konanbanny
|Football
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Dylan Leighton
|Football
|FR
|Management
|Byron Louis
|Football
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Joseph Mbatchou
|Football
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Daniel Pierre Louis
|Football
|FR
|Sport Management
|Erich Seager
|Football
|JR
|Applied Physiology & Kinesiology
|Joshua Bai
|Men’s Golf
|SO
|Education Sciences
|Katelyn Huber
|Women’s Golf
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Megan Propeck
|Women’s Golf
|GR
|Masters in Entrepreneurship
|Jayla Booker
|Gymnastics
|FR
|Social & Behavioral Studies
|Amelia Disidore
|Gymnastics
|FR
|Social & Behavioral Studies
|Maddy Dorbin
|Gymnastics
|FR
|Social & Behavioral Studies
|eMjae Frazier
|Gymnastics
|GR
|Masters in Applied Physiology & Kinesiology
|Jocelyn Sasson
|Gymnastics
|FR
|Social & Behavioral Studies
|Autumn Blair
|Lacrosse
|FR
|Computer Science
|Paige Crowther
|Lacrosse
|GR
|Public Health & Health Performance Graduate Certificate
|Anna DiMartile
|Lacrosse
|FR
|Education Sciences
|Molly Doran
|Lacrosse
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Allison Fling
|Lacrosse
|FR
|Psychology
|Caroline Hoskins
|Lacrosse
|FR
|Business Administration
|Blythe Noyes
|Lacrosse
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Kennedy Richardson
|Lacrosse
|FR
|Health Science
|Maya Soskin
|Lacrosse
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Alexa Stone
|Lacrosse
|FR
|Psychology
|Emma Sweeney
|Lacrosse
|FR
|Political Science
|Jameson Swords
|Lacrosse
|FR
|Sport Management
|Giulia Desiderio
|Softball
|GR
|Health & Human Performance Undergraduate Certificate
|Kendall Grover
|Softball
|SR
|Education Sciences
|Kalie Matsuno
|Softball
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Leah Stevens
|Softball
|FR
|Aerospace Engineering
|Madison Walker
|Softball
|JR
|Sport Management
|Ella Wesolowski
|Softball
|JR
|Education Sciences
|Nil Cadevall
|Men’s Swimming
|FR
|Science & Engineering
|Charlie Hutchison
|Men’s Swimming
|GR
|Masters in Integrated Sustainable Development
|Ahmed Jaouadi
|Men’s Swimming
|FR
|Social & Behavioral Studies
|Marvin Johnson
|Men’s Swimming
|FR
|Social & Behavioral Studies
|Beatriz Bezerra
|Women’s Swimming
|FR
|Social & Behavioral Studies
|Lilla Bognar
|Women’s Swimming
|FR
|Biology
|Ava Brinkman
|Women’s Diving
|FR
|Zoology
|Alexa Fung
|Women’s Diving
|FR
|Biomedical Engineering
|Aspen Gersper
|Women’s Swimming
|SO
|Architecture
|Grace Rabb
|Women’s Swimming
|FR
|Social & Behavioral Studies
|Sylvia Statkevicius
|Women’s Swimming
|FR
|Humanities & Letters
|Andreas Timini
|Men’s Tennis
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Valery Gynina
|Women’s Tennis
|JR
|International Studies
|India Houghton
|Women’s Tennis
|GR
|Masters in Management
|Xinyi Nong
|Women’s Tennis
|SR
|Sociology
|Gabia Paskauskas
|Women’s Tennis
|SP
|Education Sciences
|Lucie Pawlak
|Women’s Tennis
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Kelvin Cheruiyot
|Men’s Track & Field/XC
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Alejandro De Bastos
|Men’s Track & Field/XC
|FR
|Political Science
|Ja’Neil Harris
|Men’s Track & Field
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Temoso Masikane
|Men’s Track & Field
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Almond Small
|Men’s Track & Field
|SR
|Education Sciences
|Luke Stradley
|Men’s Track & Field
|FR
|Sport Management
|Joseph Taylor
|Men’s Track & Field
|FR
|Political Science
|Jarno van Daalen
|Men’s Track & Field
|FR
|Education Sciences
|Jade Brown
|Women’s Track & Field
|JR
|Education Sciences
|Malia Campbell
|Women’s Track & Field
|FR
|Business Administration
|Judy Chepkoech
|Women’s Track & Field/XC
|SO
|Sport Management
|Desma Chepkoech
|Women’s Track & Field/XC
|FR
|Sport Management
|Tyra Cox
|Women’s Track & Field
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Keeghan Edwards
|Women’s Track & Field/XC
|FR
|Applied Physiology & Kinesiology
|Payton Payne
|Women’s Track & Field
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Eden Robinson
|Women’s Track & Field
|FR
|Applied Physiology & Kinesiology
|Aleesa Samuel
|Women’s Track & Field
|FR
|Social & Behavioral Sciences
|Claire Stegall
|Women’s Track & Field/XC
|FR
|Applied Physiology & Kinesiology
|Lily Hayes
|Volleyball
|FR
|Sport Management
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