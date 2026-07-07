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Gators Online

Florida Gators place 99 on SEC First-Year Academic Honor Roll

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Zach Abolverdi@ZachAbolverdi
7h
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Florida Gators guard Boogie Fland (0) gestures after making a three point basket against the Tennessee Volunteers during the first half at Exactech Arena at the Stephen C. O'Connell Center. (Matt Pendleton-Imagn Images)

GAINESVILLE, Fla. – The Florida Gators had 99 student-athletes named to the 2025-26 SEC First-Year Academic Honor Roll on Tuesday by league commissioner Greg Sankey. The announcement gives UF a total of 390 student-athletes on 2025-26 SEC Academic Honor Roll.

That ranks No. 4 all-time for Florida athletics, with each of the top four totals coming since the 2022-23 academic year. The Gators placed 291 on 2025-26 SEC Academic Honor Rolls (142 in fall, 54 in winter and 95 in spring) and 99 on the First-Year Honor Roll.

Tuesday’s group of 99 UF student-athletes includes 10 football players, most notably transfer defensive lineman Brendan Bett and transfer cornerback J’Vari Flowers, six men’s basketball players — including returning starter Boogie Fland — and 14 baseball players.

Grades from the 2025-26 academic year determine the 2026 SEC First-Year Academic Honor Roll.

UF All-Americans on SEC First-Year Academic Honor Roll

NameSport
Beatriz BezerraWomen’s Swimming
Malia CampbellWomen’s Track & Field
Judy ChepkoechWomen’s Cross Country / Track & Field
Kelvin CheruiyotMen’s Cross Country / Track & Field
Tyra CoxWomen’s Track & Field
eMjae FrazierGymnastics
Charlie HutchinsonMen’s Swimming
Ahmed JaouadiMen’s Swimming
Temoso MasikaneMen’s Track & Field
Megan PropeckWomen’s Golf
Grace RabbWomen’s Swimming
Sylvia StatkeviciusWomen’s Swimming
Claire StegallWomen’s Track & Field
Jarno van DaalenMen’s Track & Field

Florida’s SEC First-Year Academic Honor Roll Recipients

NameSportYearMajor
Jaden BastianBaseballJREducation Sciences
Eli BlairBaseballFRSocial & Behavioral Sciences
Karson BowenBaseballSREducation Sciences
Jackson HoytBaseballFRSocial & Behavioral Sciences
Jacob KendallBaseballFRSocial & Behavioral Sciences
Rivers KurlandBaseballFRBusiness Administration
Ernesto Lugo-CancholaBaseballGRHealth & Human Performance Undergraduate Certificate
AJ MalzoneBaseballJRSport Management
Sam MillerBaseballSRInternational Studies
Cooper MossBaseballFRSocial & Behavioral Sciences
Ricky ReethBaseballGRHealth & Human Performance Undergraduate Certificate
Colton SchwarzBaseballFRSocial & Behavioral Sciences
Minjae SeoBaseballFRSocial & Behavioral Sciences
Cash StrayerBaseballFRSocial & Behavioral Sciences
AJ BrownMen’s BasketballJRSport Management
Boogie FlandMen’s BasketballSOAnthropology
CJ IngramMen’s BasketballFRSocial & Behavioral Studies
Alex KovatchevMen’s BasketballJREducation Sciences
Xaivian LeeMen’s BasketballSREconomics
Alex LloydMen’s BasketballFRSocial & Behavioral Studies
Emilija DakicWomen’s BasketballFRHealth Education & Behavior
Sarah DengWomen’s BasketballJREducation Sciences
Gift EzekielWomen’s BasketballJREducation Sciences
KN’isha GodfreyWomen’s BasketballSRMasters in Entrepreneurship
Caterina PiattiWomen’s BasketballFRSocial & Behavioral Studies
Jade WeathersbyWomen’s BasketballJREducation Sciences
Nyadieng YiechWomen’s BasketballFRSocial & Behavioral Studies
Brendan BettFootballJREducation Sciences
Brian CaseFootballFRAdvertising
J’Vari FlowersFootballFRSocial & Behavioral Sciences
Myles JohnsonFootballFRSocial & Behavioral Sciences
Onis KonanbannyFootballFRSocial & Behavioral Sciences
Dylan LeightonFootballFRManagement
Byron LouisFootballFRSocial & Behavioral Sciences
Joseph MbatchouFootballFRSocial & Behavioral Sciences
Daniel Pierre LouisFootballFRSport Management
Erich SeagerFootballJRApplied Physiology & Kinesiology
Joshua BaiMen’s GolfSOEducation Sciences
Katelyn HuberWomen’s GolfFRSocial & Behavioral Sciences
Megan PropeckWomen’s GolfGRMasters in Entrepreneurship
Jayla BookerGymnasticsFRSocial & Behavioral Studies
Amelia DisidoreGymnasticsFRSocial & Behavioral Studies
Maddy DorbinGymnasticsFRSocial & Behavioral Studies
eMjae FrazierGymnasticsGRMasters in Applied Physiology & Kinesiology
Jocelyn SassonGymnasticsFRSocial & Behavioral Studies
Autumn BlairLacrosseFRComputer Science
Paige CrowtherLacrosseGRPublic Health & Health Performance Graduate Certificate
Anna DiMartileLacrosseFREducation Sciences
Molly DoranLacrosseFRSocial & Behavioral Sciences
Allison FlingLacrosseFRPsychology
Caroline HoskinsLacrosseFRBusiness Administration
Blythe NoyesLacrosseFRSocial & Behavioral Sciences
Kennedy RichardsonLacrosseFRHealth Science
Maya SoskinLacrosseFRSocial & Behavioral Sciences
Alexa StoneLacrosseFRPsychology
Emma SweeneyLacrosseFRPolitical Science
Jameson SwordsLacrosseFRSport Management
Giulia DesiderioSoftballGRHealth & Human Performance Undergraduate Certificate
Kendall GroverSoftballSREducation Sciences
Kalie MatsunoSoftballFRSocial & Behavioral Sciences
Leah StevensSoftballFRAerospace Engineering
Madison WalkerSoftballJRSport Management
Ella WesolowskiSoftballJREducation Sciences
Nil CadevallMen’s SwimmingFRScience & Engineering
Charlie HutchisonMen’s SwimmingGRMasters in Integrated Sustainable Development
Ahmed JaouadiMen’s SwimmingFRSocial & Behavioral Studies
Marvin JohnsonMen’s SwimmingFRSocial & Behavioral Studies
Beatriz BezerraWomen’s SwimmingFRSocial & Behavioral Studies
Lilla BognarWomen’s SwimmingFRBiology
Ava BrinkmanWomen’s DivingFRZoology
Alexa FungWomen’s DivingFRBiomedical Engineering
Aspen GersperWomen’s SwimmingSOArchitecture
Grace RabbWomen’s SwimmingFRSocial & Behavioral Studies
Sylvia StatkeviciusWomen’s SwimmingFRHumanities & Letters
Andreas TiminiMen’s TennisFRSocial & Behavioral Sciences
Valery GyninaWomen’s TennisJRInternational Studies
India HoughtonWomen’s TennisGRMasters in Management
Xinyi NongWomen’s TennisSRSociology
Gabia PaskauskasWomen’s TennisSPEducation Sciences
Lucie PawlakWomen’s TennisFRSocial & Behavioral Sciences
Kelvin CheruiyotMen’s Track & Field/XCFRSocial & Behavioral Sciences
Alejandro De BastosMen’s Track & Field/XCFRPolitical Science
Ja’Neil HarrisMen’s Track & FieldFRSocial & Behavioral Sciences
Temoso MasikaneMen’s Track & FieldFRSocial & Behavioral Sciences
Almond SmallMen’s Track & FieldSREducation Sciences
Luke StradleyMen’s Track & FieldFRSport Management
Joseph TaylorMen’s Track & FieldFRPolitical Science
Jarno van DaalenMen’s Track & FieldFREducation Sciences
Jade BrownWomen’s Track & FieldJREducation Sciences
Malia CampbellWomen’s Track & FieldFRBusiness Administration
Judy ChepkoechWomen’s Track & Field/XCSOSport Management
Desma ChepkoechWomen’s Track & Field/XCFRSport Management
Tyra CoxWomen’s Track & FieldFRSocial & Behavioral Sciences
Keeghan EdwardsWomen’s Track & Field/XCFRApplied Physiology & Kinesiology
Payton PayneWomen’s Track & FieldFRSocial & Behavioral Sciences
Eden RobinsonWomen’s Track & FieldFRApplied Physiology & Kinesiology
Aleesa SamuelWomen’s Track & FieldFRSocial & Behavioral Sciences
Claire StegallWomen’s Track & Field/XCFRApplied Physiology & Kinesiology
Lily HayesVolleyballFRSport Management

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