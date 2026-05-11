Gators softball to host NCAA Tournament regionals
The Florida Gators softball team once again is headed to the NCAA tournament. And as has often been the case, Tim Walton’s program will host a regional.
The 2026 NCAA softball tournament field was revealed Sunday, and the Gators are the No. 6 overall seed. UF is 48-10.
The Gainesville Regional looks like this:
- Florida (6)
- Texas State (38-20)
- Georgia Tech (30-27)
- Florida A&M (32-20)
Regional play begins Friday. Florida opens play at 11 a.m. vs. Florida A&M.
NOTE: The Gainesville Regional winner will play the Lubbock Regional winner in the Super Regionals
Alabama, which routed UF 9-1 in five innings in Lexington, Ky., in Friday’s SEC Tournament semifinals, is the No. 1 overall seed. The SEC had six of the top-seven seeds.
The rest of the regionals are as follows:
Tuscaloosa Regional
- Alabama (1)
- Southeast Louisiana
- Belmont
- USC Upstate
Austin Regional
- Texas (2)
- Wisconsin
- Baylor Bears
- Wagner
Norman Regional
- Oklahoma (3)
- Kansas
- Michigan
- Binghampton
Lincoln Regional
- Nebraska (4)
- Louisville
- Grand Canyon
- South Dakota
Fayetteville Regional
- Arkansas (5)
- Washington
- South Florida
- Fordham
Knoxville Regional
- Tennessee (7)
- Virginia
- Indiana
- Northern Kentucky
Los Angeles Regional
- UCLA (8)
- South Carolina
- Cal State Fullerton
- Cal Baptist
Tallahassee Regional
- Florida State (9)
- UCF
- Jacksonville State
- Stetson
Athens Regional
- Georgia (10)
- Clemson
- UNC Greensboro
- Charleston
Lubbock Regional
- Texas Tech (11)
- Ole Miss
- Boston U
- Marist
Durham Regional
- Duke (12)
- Arizona
- Marshall
- Howard
Stillwater Regional
- Oklahoma State (13)
- Stanford
- Princeton
- Eastern Illinois
Eugene Regional
- Oregon (14)
- Mississippi State
- St. Mary’s
- Idaho State
College Station Regional
- Texas A&M (15)
- Arizona State
- McNeese
- UConn
Baton Rouge Regional
- LSU (16)
- Virginia Tech
- South Alabama
- Akron