Gators softball to host NCAA Tournament regionals

The Florida Gators softball team once again is headed to the NCAA tournament. And as has often been the case, Tim Walton’s program will host a regional.

The 2026 NCAA softball tournament field was revealed Sunday, and the Gators are the No. 6 overall seed. UF is 48-10.

The Gainesville Regional looks like this:

Florida (6) Texas State (38-20) Georgia Tech (30-27) Florida A&M (32-20)

Regional play begins Friday. Florida opens play at 11 a.m. vs. Florida A&M.

NOTE: The Gainesville Regional winner will play the Lubbock Regional winner in the Super Regionals

Alabama, which routed UF 9-1 in five innings in Lexington, Ky., in Friday’s SEC Tournament semifinals, is the No. 1 overall seed. The SEC had six of the top-seven seeds.

The rest of the regionals are as follows:

Tuscaloosa Regional

Alabama (1) Southeast Louisiana Belmont USC Upstate

Austin Regional

Texas (2) Wisconsin Baylor Bears Wagner

Norman Regional

Oklahoma (3) Kansas Michigan Binghampton

Lincoln Regional

Nebraska (4) Louisville Grand Canyon South Dakota

Fayetteville Regional

Arkansas (5) Washington South Florida Fordham

Knoxville Regional

Tennessee (7) Virginia Indiana Northern Kentucky

Los Angeles Regional

UCLA (8) South Carolina Cal State Fullerton Cal Baptist

Tallahassee Regional

Florida State (9) UCF Jacksonville State Stetson

Athens Regional

Georgia (10) Clemson UNC Greensboro Charleston

Lubbock Regional

Texas Tech (11) Ole Miss Boston U Marist

Durham Regional

Duke (12) Arizona Marshall Howard

Stillwater Regional

Oklahoma State (13) Stanford Princeton Eastern Illinois

Eugene Regional

Oregon (14) Mississippi State St. Mary’s Idaho State

College Station Regional

Texas A&M (15) Arizona State McNeese UConn

Baton Rouge Regional