Skip to main content
Florida
Join Now

Gators softball to host NCAA Tournament regionals

On3 imageby: Keith Niebuhr1 hour agoNiebuhrOn3

The Florida Gators softball team once again is headed to the NCAA tournament. And as has often been the case, Tim Walton’s program will host a regional.

The 2026 NCAA softball tournament field was revealed Sunday, and the Gators are the No. 6 overall seed. UF is 48-10.

The Gainesville Regional looks like this:

  1. Florida (6)
  2. Texas State (38-20)
  3. Georgia Tech (30-27)
  4. Florida A&M (32-20)

Regional play begins Friday. Florida opens play at 11 a.m. vs. Florida A&M.

NOTE: The Gainesville Regional winner will play the Lubbock Regional winner in the Super Regionals

Alabama, which routed UF 9-1 in five innings in Lexington, Ky., in Friday’s SEC Tournament semifinals, is the No. 1 overall seed. The SEC had six of the top-seven seeds.

The rest of the regionals are as follows:

Tuscaloosa Regional

  1. Alabama (1)
  2. Southeast Louisiana
  3. Belmont
  4. USC Upstate

Austin Regional

  1. Texas (2)
  2. Wisconsin
  3. Baylor Bears
  4. Wagner

Norman Regional

  1. Oklahoma (3)
  2. Kansas
  3. Michigan
  4. Binghampton

Lincoln Regional

  1. Nebraska (4)
  2. Louisville
  3. Grand Canyon
  4. South Dakota

Fayetteville Regional

  1. Arkansas (5)
  2. Washington
  3. South Florida
  4. Fordham

Knoxville Regional

  1. Tennessee (7)
  2. Virginia
  3. Indiana
  4. Northern Kentucky

Los Angeles Regional

  1. UCLA (8)
  2. South Carolina
  3. Cal State Fullerton
  4. Cal Baptist

Tallahassee Regional

  1. Florida State (9)
  2. UCF
  3. Jacksonville State
  4. Stetson

Athens Regional

  1. Georgia (10)
  2. Clemson
  3. UNC Greensboro
  4. Charleston

Lubbock Regional

  1. Texas Tech (11)
  2. Ole Miss
  3. Boston U
  4. Marist

Durham Regional

  1. Duke (12)
  2. Arizona
  3. Marshall
  4. Howard

Stillwater Regional

  1. Oklahoma State (13)
  2. Stanford
  3. Princeton
  4. Eastern Illinois

Eugene Regional

  1. Oregon (14)
  2. Mississippi State
  3. St. Mary’s
  4. Idaho State

College Station Regional

  1. Texas A&M (15)
  2. Arizona State
  3. McNeese
  4. UConn

Baton Rouge Regional

  1. LSU (16)
  2. Virginia Tech
  3. South Alabama
  4. Akron