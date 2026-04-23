UF's Joshua Whritenour makes watch list for Stopper of the Year

Florida Gators closer Joshua Whritenour is having a solid season. Thursday, the redshirt freshman right-hander was recognized for his efforts.

The National Collegiate Baseball Writers Association has named Whritenour as one of 61 college relief pitchers to the 2026 Stopper of the Year Midseason Watch List. The NCBWA will announce the finalists June 3, with the winner being named June 12 at the 2026 College World Series.

Whritenour, a Tampa native who didn’t appear in any games last year due to injury, is 2-2 with seven saves and a 4.24 ERA in 23.1 innings over 17 appearances. Additionally, he has a 36-to-12 strikeout-to-walk ratio and is holding opponents to a .207 batting average entering this weekend’s series against No. 7 Texas A&M.



Joshua Whritenour’s 2026 appearances for UF

