UF's Joshua Whritenour makes watch list for Stopper of the Year
Florida Gators closer Joshua Whritenour is having a solid season. Thursday, the redshirt freshman right-hander was recognized for his efforts.
The National Collegiate Baseball Writers Association has named Whritenour as one of 61 college relief pitchers to the 2026 Stopper of the Year Midseason Watch List. The NCBWA will announce the finalists June 3, with the winner being named June 12 at the 2026 College World Series.
Whritenour, a Tampa native who didn’t appear in any games last year due to injury, is 2-2 with seven saves and a 4.24 ERA in 23.1 innings over 17 appearances. Additionally, he has a 36-to-12 strikeout-to-walk ratio and is holding opponents to a .207 batting average entering this weekend’s series against No. 7 Texas A&M.
Joshua Whritenour’s 2026 appearances for UF
|Date
|Opponent
|IP
|Hits
|ER
|BB
|Ks
|HR
|NP
|W
|L
|SV
|2/14/2026
|UAB
|1.0
|1
|0
|0
|1
|0
|15
|0
|0
|0
|2/18/2026
|Stetson
|0.1
|1
|0
|2
|1
|0
|18
|0
|0
|0
|2/25/2026
|FIU
|2.0
|0
|0
|0
|3
|0
|22
|0
|0
|0
|2/28/2026
|at Miami FL
|1.0
|1
|0
|1
|1
|0
|25
|0
|0
|0
|3/4/2026
|Florida A&M
|1.1
|0
|0
|0
|2
|0
|14
|0
|0
|1
|3/8/2026
|High Point
|1.2
|1
|0
|0
|2
|0
|17
|1
|0
|0
|3/10/2026
|Florida State
|1.2
|0
|0
|0
|5
|0
|22
|0
|0
|1
|3/13/2026
|South Carolina
|2.1
|0
|0
|3
|3
|0
|44
|1
|0
|0
|3/22/2026
|at Alabama
|0.1
|2
|4
|2
|1
|1
|24
|0
|0
|0
|3/27/2026
|at Arkansas
|1.1
|0
|0
|0
|4
|0
|16
|0
|0
|1
|3/28/2026
|at Arkansas
|2.0
|1
|0
|1
|1
|0
|34
|0
|0
|1
|4/3/2026
|Ole Miss
|0.2
|0
|0
|1
|1
|0
|11
|0
|0
|1
|4/4/2026
|Ole Miss
|1.0
|2
|3
|2
|2
|1
|38
|0
|1
|0
|4/7/2026
|at Florida State
|1.2
|1
|0
|0
|4
|0
|23
|0
|0
|1
|4/12/2026
|at Georgia
|2.1
|3
|2
|0
|3
|0
|41
|0
|0
|0
|4/16/2026
|Auburn
|1.0
|1
|0
|0
|1
|0
|17
|0
|0
|1
|4/18/2026
|Auburn
|1.2
|4
|2
|0
|1
|1
|33
|0
|1
|0
Stopper of the Year watch list
|John Abraham, Florida State, Jr.
|Walker Hooks, Ole Miss, So.
|Caden Aoki, Georgia, Gr.
|Darin Horn, Coastal Carolina, r-Sr.
|Hunter Alexander, Central Arkansas, Sr.
|Skyler Hutto, Jax State, Jr.
|Gavin Alveti, Austin Peay, Sr.
|Brandon Jaenke, Minnesota, Sr.
|Nick Bacura, San Francisco, Gr.
|Sean Jenkins, East Carolina, So.
|Reese Bassinger, West Virginia, Gr.
|Tyler Kapa, Virginia, Gr.
|Rowen Barnes, UC Davis, Gr.
|Kaleb Kantola, Lipscomb, Gr.
|Devin Bell, Oregon, Sr.
|Jake Kramer, Purdue, Sr.
|Jack Bennett, Kentucky, Sr.
|Jackson Kranawetter, Southeast Missouri, Sr.
|Nick Bonn, Cal Poly, Sr.
|Athan Kroll, Dallas Baptist, So.
|Cody Brasch, Louisiana, Jr.
|Ryan Kroepel, Utah Tech, Jr.
|Caleb Bunch, Baylor, Gr.
|Ryan Maiorano, Fairfield, Jr.
|Reece Clapp, Illinois State, Gr.
|Hadley Maxwell, Bucknell, Sr.
|Camden Clark, Southern Miss, So.
|Walker McDuffie, North Carolina, So.
|Jackson Cleveland, Oklahoma, Sr.
|Wylan Moss, UCLA, So.
|Sam Cozart, Texas, Fr.
|Mason Patel, Georgia Tech, Gr.
|Andrew Damiani, Niagara, Sr.
|David Perez, West Virginia, Fr.
|Ben Davis, Mississippi State, Sr.
|Boede Rahe, Kansas, r-Jr.
|Gavin DeVooght, Michigan, Jr.
|Carson Revay, Pacific, r-Jr.
|Turner Doran, Western Michigan, Sr.
|Albert Roblez, Oregon State, Sr.
|Tate Evans, Yale, Sr.
|Derek Schaefer, Arizona State, Jr.
|Carson Fair, Memphis, Jr.
|Sam Simmons, UTSA, Sr.
|Clayton Freshcorn, Texas A&M, Jr.
|Mason Snyder, Western Carolina, Jr.
|Andrew Gaines, Saint Joseph’s, Sr.
|Ethan Sutton, South Florida, r-So.
|Cooper Garrison, Arkansas State, Sr.
|Adam Troy, USC, Jr.
|Cooper Harrington, Liberty, So.
|J’Shawn Unger, Nebraska, So.
|Easton Harris, SIUE, r-So.
|Alex Via, Portland, Fr.
|Lucas Hartman, Virginia, Gr.
|Joshua Whritenour, Florida, r-Fr.
|Easton Hawk, UCLA, So.
|Peyton Williams, Kent State, Fr.
|Garrett Hicks, Arizona, Sr.
|Dylan Zentko, Murray State, Sr.
|John Higgins, Seton Hall, Gr.