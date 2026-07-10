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Indiana
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The Hoosier Football

Previewing Indiana's 2026 regular season matchups by difficulty: No. 10 - North Texas

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Colin McMahon@ColinMcMahon31
6h
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Credit: NBC 5 DFW

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