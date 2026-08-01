Skip to main content
Mobile Menu
News
Forums
Lobby
Iowa Swarm Lounge
Iowa Football
Iowa Basketball
Iowa Women's Basketball
Iowa Wrestling
Hawkeye Report Off-Topic
Football
News Feed
Roster
Schedule
Transfer Portal Ranking
Transfer Portal
Iowa Draft History
FB Recruiting
News Feed
Search
Commitments
Transfers
Team Rankings
Player Rankings
Industry Comparison
Offers
Visits
Recruiting Prediction Machine
Basketball
News Feed
Roster
Schedule
Transfer Portal Ranking
Transfer Portal
Iowa Draft History
BB Recruiting
News Feed
Search
Commitments
Transfers
Team Rankings
Player Rankings
Industry Comparison
Offers
Visits
Recruiting Prediction Machine
About
About
Staff
Hawkeye Report On3+ Subscription
Contact
Podcasts and Shows
Team Store
Join Now
Login
Message Boards
Rivals300
Team Recruiting Rankings
CFB Player Rankings
Prediction Machine
Search
Hawkeye Report
Iowa Basketball '27 Recruiting Rundown
Kyle Huesmann
@HuesmannKyle
46m
0
Share
Share
RECOMMENDATIONS
Curated by editors
WOMEN'S SPORTS
Top 2027 recruit Destiny Manyawu narrows to Top 4 programs
Talia Goodman
·
1d
FOOTBALL
Hawkeye Report Podcast
Tom Kakert
·
2d
OLYMPICS
Campus Newcomer: Providence OF/RHP Luke Manderson
Kyle Huesmann
·
2d
BASKETBALL RECRUITING
Iowa Women's Basketball 2029/2030 Recruiting Board
Kyle Huesmann
·
3d
$1 for 5 days
then 50% off your first year. Standard billing after.
Hawkeye Report
+
+
One subscription:
The best Iowa Hawkeyes coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.
Join for $1
Already a subscriber?
Login