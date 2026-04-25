Play-by-play recap: Iowa 12 Indiana 2
A critical series with Big Ten Tournament implications, the Iowa Baseball team delivered a statement in the series opener. The Hawkeyes rolled to a 12-2 win, with home runs from Miles Risley and Max Burt leading the way to a victory.
With the win, the Hawkeyes move to 24-16 overall and 8-11 in Big Ten play. They’ll look to clinch the series on Saturday with Maddux Frese on the mound, while it will be Brayton Thomas for the Hoosiers.
Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Hoosiers…
TOP 1 – Iowa 0 Indiana 0
***LHP Tony Neubeck pitching for Indiana***
Kooper Schulte 1B/SB, Gable Mitchell F-7 (I), Miles Risley K (II), Caleb Wulf 3U (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 1 – Iowa 0 Indiana 0
***RHP Tyler Guerin pitching for Iowa***
Hogan Denny 1B, Jake Hanley 4U-3 DP (II), Caleb Koskie BB, Cooper Malamazian F-5 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 2 – Iowa 0 Indiana 0
Mitch Wood F-7 (I), Kellen Strohmeyer 1B, Max Burt BB, Ben Swails BB, Jaylen Ziegler F-7 SAC (I) (1-0), Schulte HBP, Mitchell 1B (3-0), Risley 1B (4-0), Wulf F-7 (III)
4 runs, 3 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 2 – Iowa 4 Indiana 0
Cole Decker 3U (I), Owen ten Oever 4-3 (II), Brayden Ricketts BB, Will Moore ꓘ (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 3 – Iowa 4 Indiana 0
Wood ꓘ (I), Strohmeyer 4-3 (II), Burt 6-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 3 – Iowa 4 Indiana 0
Landen Fry 5-3 (I), Denny ꓘ (II), Hanley 1B, Koskie ꓘ (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 4 – Iowa 4 Indiana 0
Swails 1B, Ziegler 4-6-3 DP (II), Schulte HBP, Mitchell 1B, Risley 3HR (7-0), Wulf 6-3 (III)
3 runs, 3 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 4 – Iowa 7 Indiana 0
Malamazian HBP, Decker 1B, ten Oever 1B (7-1), Ricketts F-8 SAC (I) (7-2), Moore ꓘ (II), Fry F-8 (III)
2 runs, 2 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 5 – Iowa 7 Indiana 2
***RHP Jacob Vogel pitching for Indiana***
Wood ꓘ (I), Strohmeyer 1B, Burt 1B, Swails 5-4 FC (II), Joey Nerat 6-3 (III)
0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 5 – Iowa 7 Indiana 2
Denny 6-3 (I), Hanley 5-3 (II), Koskie 1B, Malamazian 6-4 FC (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 6 – Iowa 7 Indiana 2
Schulte F-9 (I), Mitchell F-7 (II), Risley 1-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 6 – Iowa 7 Indiana 2
***RHP Kyle Alivo pitching for Iowa***
Decker 4-3 (I), ten Oever 2B, Ricketts 4-3 (II), Moore K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 7 – Iowa 7 Indiana 2
***RHP Michael Sarhatt pitching for Indiana***
Wulf 1B, Carter Geffre K (I), Strohmeyer K (II), Burt 2HR (9-2), Swails F-9 (III)
2 runs, 2 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 7 – Iowa 9 Indiana 2
Fry 2B, Denny 6-3 (I), Hanley K (II), Koskie K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 8 – Iowa 9 Indiana 2
Nerat F-8 (I), Schulte K (II), Mitchell 6-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 8 – Iowa 9 Indiana 2
Malamazian K (I), Decker 1B/SB, ten Oever BB/SB, Ricketts K (II), Moore K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
TOP 9 – Iowa 9 Indiana 2
***RHP Eli Walker pitching for Indiana***
Risley HBP/SB, Wulf F-7 (I), Geffre 2HR (11-2)
***RHP Pete Haas pitching for Indiana***
Strohmeyer HR (12-2), Burt 1B, Swails F-3 (II), Nerat 1B, Nerat advances on throw, Schulte K (III)
3 runs, 4 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 9 – Iowa 12 Indiana 2
Fry ꓘ (I), Denny 6-3 (II), Hanley 1B, Koskie BB, Malamazian F-8 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
FINAL SCORE – IOWA 12 INDIANA 2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|F
|H
|E
|Iowa
|0
|4
|0
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|12
|15
|0
|Indiana
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
Pitching Stat Lines
IOWA: Tyler Guerin (5.0 INN, 2 R, 5 H, 4 K, 2 BB), Kyle Alivo (4.0 INN, 0 R, 4 H, 7 K, 2 BB)
INDIANA: Tony Neubeck (4.0 INN, 7 R, 7 H, 2 K, 2 BB), Jacob Vogel (2.0 INN, 0 R, 2 H, 1 K, 0 BB), Michael Sarhatt (2.0 INN, 2 R, 2 H, 3 K, 0 BB), Eli Walker (0.1 INN, 2 R, 1 H, 0 K, 0 BB), Pete Haas (0.2 INN, 1 R, 3 H, 1 K, 0 BB)