Play-by-play recap: Michigan State 4 Iowa 3
The Spartans have the Hawkeyes number. In March, they dropped two of three in East Lansing and on Wednesday night, they fell 4-3 to Michigan State at the Big Ten Tournament. MSU scored a run in the top of the ninth to grab the upset win.
With the loss, the Hawkeyes fall to 33-22 on the season and will have to stave off elimination on Thursday afternoon. They’ll go up against a Purdue team that they swept last weekend in Des Moines.
Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Spartans…
TOP 1 – Iowa 0 Michigan State 0
***RHP Joe Husak pitching for Iowa***
Nick Williams 1B, Noah Bright F-9 (I), Khamaree Thomas F-8 (II), Parker Picot F-8 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 1 – Iowa 0 Michigan State 0
***RHP Carter Monke pitching for Michigan State***
Ben Swails 1B/SB, Gable Mitchell 4-3 (I), Miles Risley F-7 SAC (II) (1-0), Caleb Wulf F-8 (III)
1 run, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
TOP 2 – Iowa 1 Michigan State 0
Isaac Sturgess BB, Randy Seymour 2B, CJ Deckinga BB
***RHP Justin Hackett pitching for Iowa***
Ryan McKay F-9 SAC (I) (1-1), Dayton Murphy F-9 (II), Williams F-8 (III)
1 run, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 2 – Iowa 1 Michigan State 1
Jaixen Frost K (I), Joey Nerat K (II), Matthew Delgado K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 3 – Iowa 1 Michigan State 1
Bright HBP/WP, Thomas 3U (I), Picot F-3 (II), Sturgess 4-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 3 – Iowa 1 Michigan State 1
Kooper Schulte 3-1 (I), Brett White HBP, Swails 5-4 FC/SB (II), Mitchell F-8 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 4 – Iowa 1 Michigan State 1
Seymour F-5 (I), Deckinga BB, McKay BB, Murphy BB
***RHP Kyle Alivo pitching for Iowa***
Williams 6-3 (II) (2-1), Bright K (III)
1 run, 0 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 4 – Michigan State 2 Iowa 1
Risley F-7 (I), Wulf 4-3 (II), Frost 6-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 5 – Michigan State 2 Iowa 1
Thomas K (I), Picot K (II), Sturgess E6, Seymour K (III)
0 runs, 0 hits, 1 error, 1 left on base
BOTTOM 5 – Michigan State 2 Iowa 1
Nerat 3U (I), Delgado 1B, Schulte F-7 (II), Delgado caught stealing (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
TOP 6 – Michigan State 2 Iowa 1
Deckinga 1B, McKay 1-3 SAC (I), Murphy 1B, Williams F-9 (II), Bright ꓘ (III)
0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 6 – Michigan State 2 Iowa 1
White K (I), Swails 2B, Mitchell 1B/SB (2-2), Risley F-8 (II)
***LHP Gannon Grundman pitching for Michigan State***
Wulf 1B, Frost 1B (3-2), Nerat 4-3 (III)
2 runs, 4 hits, 0 errors, 2 left on base
TOP 7 – Iowa 3 Michigan State 2
Thomas 1-3 (I), Picot HBP, Sturgess F-7 (II), Seymour BB, Deckinga K/E2, Picot scores E2 (3-3), McKay F-4 (III)
1 run, 0 hits, 1 error, 2 left on base
BOTTOM 7 – Iowa 3 Michigan State 3
Delgado ꓘ (I), Schulte 4-3 (II), Jaylen Ziegler K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 8 – Iowa 3 Michigan State 3
Murphy 4-3 (I), Williams 1B, Bright 1-3 (II), Thomas 6-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 8 – Iowa 3 Michigan State 3
Swails 1B, Mitchell F5-3 DP (II), Risley 5-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
TOP 9 – Iowa 3 Michigan State 3
Picot F-9 (I), Sturgess 1B, Seymour HBP, Deckinga HBP, McKay 1B (4-3), Murphy ꓘ (II), Williams 6-4 FC (III)
1 run, 2 hits, 0 errors, 3 left on base
BOTTOM 9 – Michigan State 4 Iowa 3
***RHP Nolan Higgins pitching for Michigan State***
Wulf F-8 (I), Frost ꓘ (II), Nerat E6, Delgado K (III)
0 runs, 0 hits, 1 error, 1 left on base
FINAL SCORE – MICHIGAN STATE 4 IOWA 3
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|F
|H
|E
|MSU
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|4
|7
|1
|Iowa
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|7
|2
Pitching Stat Lines
IOWA: Joe Husak (1.0 INN, 1 R,2 H, 0 K, 2 BB), Justin Hackett (2.1 INN, 1 R, 0 H, 0 K, 3 BB), Kyle Alivo (5.2 INN, 2 R, 1 ER, 5 H, 7 K, 1 BB)
MICHIGAN STATE: Carter Monke (5.2 INN, 3 R, 4 H, 4 K, 0 BB), Ganon Grundman (2.1 INN, 0 R, 3 H, 2 K, 0 BB), Nolan Higgins (1.0 INN, 0 R, 0 H, 2 K, 0 BB)