Play-by-play recap: #25 Nebraska 10 Iowa 0 (F/8)
The Iowa Baseball team traveled west hoping to spoil their border rivals hopes of hosting in the NCAA Tournament. They’ll have to win the series from behind, as 25th-ranked Nebraska defeated the Hawkeyes 10-0 in eight innings to open the series on Friday night.
With the loss, the Hawkeyes fall to 29-19 on the season and 12-13 in Big Ten play. They’ll look to even the series on Saturday with Maddux Frese on the mound, while it will by Ty Horn for the Huskers.
Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Cornhuskers…
TOP 1 – Iowa 0 #25 Nebraska 0
***RHP Carson Jasa pitching for Nebraska***
Kooper Schulte E5/SB, Gable Mitchell F-7 (I), Miles Risley 1-3 (II), Caleb Wulf HBP, Max Burt HBP, Matthew Delgado F-8 (III)
0 runs, 0 hits, 1 error, 3 left on base
BOTTOM 1 – Iowa 0 #25 Nebraska 0
***RHP Tyler Guerin pitching for Iowa***
Mac Moyer 3-1 (I), Will Jesske F-6 (II), Dylan Carey 6-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 2 – Iowa 0 #25 Nebraska 0
Joey Nerat K (I), Jaixen Frost 5-3 (II), Kellen Strohmeyer K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 2 – Iowa 0 #25 Nebraska 0
Case Sanderson BB, Jett Buck 5-4 FC/WP (I), Drew Grego BB, Josh Overbeek 2B (1-0), Rhett Stokes K (II), Trey Fikes F-1 (III)
1 run, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
TOP 3 – #25 Nebraska 1 Iowa 0
Schulte K (I), Mitchell K (II), Risley F-6 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 3 – #25 Nebraska 1 Iowa 0
Moyer 1B/SB, Jesske 5-3 (I), Carey 5-3 (II), Sanderson 1B (2-0), Buck 5-3 (III)
1 run, 2 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 4 – #25 Nebraska 2 Iowa 0
Wulf 1B, Burt BB, Delgado 6-4-3 DP (II), Nerat K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 4 – #25 Nebraska 2 Iowa 0
Grego 1B, Overbeek F4-3 DP (II), Stokes 1-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
TOP 5 – #25 Nebraska 2 Iowa 0
Frost F-7 (I), Strohmeyer 1B/SB/WP, Schulte F-8 (II), Mitchell BB/SB, Risley K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 5 – #25 Nebraska 2 Iowa 0
Fikes 2B
***RHP Kyle Alivo pitching for Iowa***
Moyer 1B, Jesske F-9 SAC (I) (3-0), Carey 1B, Sanderson K (II), Buck K (III)
1 run, 3 hits, 0 errors, 2 left on base
TOP 6 – #25 Nebraska 3 Iowa 0
Wulf 3-1 (I), Burt ꓘ (II), Delgado K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 6 – #25 Nebraska 3 Iowa 0
Grego 1-3 (I), Overbeek HBP, Stokes ꓘ (II), Fikes 2HR (5-0), Moyer K (III)
2 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
TOP 7 – #25 Nebraska 5 Iowa 0
Nerat 1-3 (I), Frost ꓘ (II), Strohmeyer HBP, Schulte 6-4 FC (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 7 – #25 Nebraska 5 Iowa 0
***RHP Nick Terhaar pitching for Iowa***
Jesske BB, Carey K (I), Reed Strohmeyer advances via wild pitch, Sanderson HBP, Buck K (II), Grego BB, Overbeek 1B (7-0)
***RHP Ty Mikkelsen pitching for Iowa***
Stokes 1B (8-0), Fikes HBP, Moyer 5U FC (III)
3 runs, 2 hits, 0 errors, 3 left on base
TOP 8 – #25 Nebraska 8 Iowa 0
***LHP Caleb Clark pitching for Nebraska***
Mitchell F-9 (I), Risley F-9 (II), Wulf HBP, Burt HBP
***RHP Tucker Timmerman pitching for Nebraska***
Ben Swails K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 8 – #25 Nebraska 8 Iowa 0
Max Buettenback HR (9-0), Carey HR (10-0)
2 runs, 2 hits, 0 errors
FINAL SCORE – #25 NEBRASKA 10 IOWA 0 (F/8)
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|F
|H
|E
|Iowa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|Nebraska
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|3
|2
|10
|12
|1
Pitching Stat Lines
IOWA: Tyler Guerin (4.0 INN, 3 R, 5 H, 1 K, 2 BB), Kyle Alivo (2.0 INN, 2 R, 3 H, 4 K, 0 BB), Nick Terhaar (0.2 INN, 3 R, 1 H, 2 K, 2 BB), Ty Mikkelsen (0.1 INN, 2 R, 3 H, 0 K, 0 BB)
NEBRASKA: Carson Jasa (7.0 INN, 0 R, 2 H, 9 K, 2 BB), Caleb Clark (0.2 INN, 0 R, 0 H, 0 K, 0 BB), Tucker Timmermann (0.1 INN, 0 R, 0 H, 1 K, 0 BB)