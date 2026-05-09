Play-by-play recap: #25 Nebraska 10 Iowa 0 (F/8)

Kyle Huesmann

The Iowa Baseball team traveled west hoping to spoil their border rivals hopes of hosting in the NCAA Tournament. They’ll have to win the series from behind, as 25th-ranked Nebraska defeated the Hawkeyes 10-0 in eight innings to open the series on Friday night.

With the loss, the Hawkeyes fall to 29-19 on the season and 12-13 in Big Ten play. They’ll look to even the series on Saturday with Maddux Frese on the mound, while it will by Ty Horn for the Huskers.

Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Cornhuskers…

TOP 1 – Iowa 0 #25 Nebraska 0

***RHP Carson Jasa pitching for Nebraska***

Kooper Schulte E5/SB, Gable Mitchell F-7 (I), Miles Risley 1-3 (II), Caleb Wulf HBP, Max Burt HBP, Matthew Delgado F-8 (III)

0 runs, 0 hits, 1 error, 3 left on base

BOTTOM 1 – Iowa 0 #25 Nebraska 0

***RHP Tyler Guerin pitching for Iowa***

Mac Moyer 3-1 (I), Will Jesske F-6 (II), Dylan Carey 6-3 (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

TOP 2 – Iowa 0 #25 Nebraska 0

Joey Nerat K (I), Jaixen Frost 5-3 (II), Kellen Strohmeyer K (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

BOTTOM 2 – Iowa 0 #25 Nebraska 0

Case Sanderson BB, Jett Buck 5-4 FC/WP (I), Drew Grego BB, Josh Overbeek 2B (1-0), Rhett Stokes K (II), Trey Fikes F-1 (III)

1 run, 1 hit, 0 errors, 2 left on base

TOP 3 – #25 Nebraska 1 Iowa 0

Schulte K (I), Mitchell K (II), Risley F-6 (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

BOTTOM 3 – #25 Nebraska 1 Iowa 0

Moyer 1B/SB, Jesske 5-3 (I), Carey 5-3 (II), Sanderson 1B (2-0), Buck 5-3 (III)

1 run, 2 hits, 0 errors, 1 left on base

TOP 4 – #25 Nebraska 2 Iowa 0

Wulf 1B, Burt BB, Delgado 6-4-3 DP (II), Nerat K (III)

0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base

BOTTOM 4 – #25 Nebraska 2 Iowa 0

Grego 1B, Overbeek F4-3 DP (II), Stokes 1-3 (III)

0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base

TOP 5 – #25 Nebraska 2 Iowa 0

Frost F-7 (I), Strohmeyer 1B/SB/WP, Schulte F-8 (II), Mitchell BB/SB, Risley K (III)

0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base

BOTTOM 5 – #25 Nebraska 2 Iowa 0

Fikes 2B

***RHP Kyle Alivo pitching for Iowa***

Moyer 1B, Jesske F-9 SAC (I) (3-0), Carey 1B, Sanderson K (II), Buck K (III)

1 run, 3 hits, 0 errors, 2 left on base

TOP 6 – #25 Nebraska 3 Iowa 0

Wulf 3-1 (I), Burt ꓘ (II), Delgado K (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

BOTTOM 6 – #25 Nebraska 3 Iowa 0

Grego 1-3 (I), Overbeek HBP, Stokes ꓘ (II), Fikes 2HR (5-0), Moyer K (III)

2 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base

TOP 7 – #25 Nebraska 5 Iowa 0

Nerat 1-3 (I), Frost ꓘ (II), Strohmeyer HBP, Schulte 6-4 FC (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

BOTTOM 7 – #25 Nebraska 5 Iowa 0

***RHP Nick Terhaar pitching for Iowa***

Jesske BB, Carey K (I), Reed Strohmeyer advances via wild pitch, Sanderson HBP, Buck K (II), Grego BB, Overbeek 1B (7-0)

***RHP Ty Mikkelsen pitching for Iowa***

Stokes 1B (8-0), Fikes HBP, Moyer 5U FC (III)

3 runs, 2 hits, 0 errors, 3 left on base

TOP 8 – #25 Nebraska 8 Iowa 0

***LHP Caleb Clark pitching for Nebraska***

Mitchell F-9 (I), Risley F-9 (II), Wulf HBP, Burt HBP

***RHP Tucker Timmerman pitching for Nebraska***

Ben Swails K (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 left on base

BOTTOM 8 – #25 Nebraska 8 Iowa 0

Max Buettenback HR (9-0), Carey HR (10-0)

2 runs, 2 hits, 0 errors

FINAL SCORE – #25 NEBRASKA 10 IOWA 0 (F/8)

12345678FHE
Iowa00000000020
Nebraska0110123210121

Pitching Stat Lines

IOWA: Tyler Guerin (4.0 INN, 3 R, 5 H, 1 K, 2 BB), Kyle Alivo (2.0 INN, 2 R, 3 H, 4 K, 0 BB), Nick Terhaar (0.2 INN, 3 R, 1 H, 2 K, 2 BB), Ty Mikkelsen (0.1 INN, 2 R, 3 H, 0 K, 0 BB)

NEBRASKA: Carson Jasa (7.0 INN, 0 R, 2 H, 9 K, 2 BB), Caleb Clark (0.2 INN, 0 R, 0 H, 0 K, 0 BB), Tucker Timmermann (0.1 INN, 0 R, 0 H, 1 K, 0 BB)

