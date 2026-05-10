Play-by-play recap: #25 Nebraska 8 Iowa 6
The Iowa Baseball team will return to Iowa City without a win against their border rival. Another close game into the late innings, Nebraska put up three runs in the seventh inning and held on for an 8-6 win in the series finale.
With the loss, the Hawkeyes fall to 29-21 and 12-15 in Big Ten play. They’ll wrap up the regular season next with a Thursday-Saturday series against Purdue at Principal Park in Des Moines.
Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Cornhuskers…
TOP 1 – Iowa 0 #25 Nebraska 0
***RHP Gavin Blachowicz pitching for Nebraska***
Kooper Schulte HR (1-0), Gable Mitchell 2B, Miles Risley K (I), Caleb Wulf 1B (2-0), Max Burt K (II), Jaixen Frost K (III)
2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 1 – Iowa 2 #25 Nebraska 0
***RHP Logan Runde pitching for Iowa***
Mac Moyer 1B, Will Jesske ꓘ (I), Dylan Carey 1B, Case Sanderson K (II), Drew Grego HBP, Josh Overbeek BB (2-1), Jett Buck ꓘ (III)
1 run, 2 hits, 0 errors, 3 left on base
TOP 2 – Iowa 2 #25 Nebraska 1
Ben Swails F-9 (I), Brett White ꓘ (II), Jaylen Ziegler F-6 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 2 – Iowa 2 #25 Nebraska 1
Trey Fikes 2B, Rhett Stokes 5-3 SAC (I), Moyer F-7 SAC (II) (2-2), Jesske HR (3-2)
***RHP Cole Moore pitching for Iowa***
Carey BB, Sanderson 1B, Grego F-4 (III)
2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 left on base
TOP 3 – #25 Nebraska 3 Iowa 2
Schulte F-9 (I), Mitchell K (II), Risley 5-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 3 – #25 Nebraska 3 Iowa 2
Overbeek 2-3 (I), Buck HR (4-2), Fikes BB, Fikes advances E1, Stokes 1B/SB (5-2), Moyer 4-3 (II), Jesske BB
- 1
Top 10 winners by additions in transfer portal
- 2New
How 24-team CFP would've changed football if it started in 2024
- 3
Five-star CB Donte Wright flips from Georgia to Miami
- 4
Washington transfer Franck Kepnang signs with Kentucky
- 5
Four-star, 7-foot-1 center Favour Ibe commits to Virginia
Get the On3 Top 10 Newsletter in your inbox every morning
By clicking "Subscribe to Newsletter", I agree to On3's Privacy Notice, Terms, and use of my personal information described therein.
***RHP Jaron Bleeker pitching for Iowa***
Carey F-7 (III)
2 runs, 2 hits, 0 errors, 2 left on base
TOP 4 – #25 Nebraska 5 Iowa 2
Wulf F-7 (I), Burt BB/WP, Frost BB/WP, Swails BB, White K (II), Ziegler 4U FC (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 3 left on base
BOTTOM 4 – #25 Nebraska 5 Iowa 2
Sanderson ꓘ (I), Grego ꓘ (II), Overbeek 4-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 5 – #25 Nebraska 5 Iowa 2
***LHP Chase Olson pitching for Nebraska***
Schulte 1B, Mitchell K (I), Risley BB, Wulf 1-3 (II), Burt BB, Frost HBP (5-3)
***RHP Ryan Harrahill pitching for Nebraska***
Swails 1B (5-5), Mitch Wood K (III)
3 runs, 2 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 5 – Iowa 5 #25 Nebraska 5
Buck 1B, Fikes F-8 (I), Stokes F-8 (II), Moyer 4-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 6 – Iowa 5 #25 Nebraska 5
***LHP Colin Nowaczyk pitching for Nebraska***
Ziegler K (I), Schulte K (II), Mitchell F-5 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 6 – Iowa 5 #25 Nebraska 5
Jesske K (I), Carey 6-3 (II), Sanderson 1B, Grego 1B, Overbeek HBP, Buck F-8 (III)
0 runs, 2 hits, 0 errors, 3 left on base
TOP 7 – Iowa 5 #25 Nebraska 5
Risley BB, Wulf 1B/E8, Burt ꓘ (I), Frost K (II), Swails K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 7 – Iowa 5 #25 Nebraska 5
Fikes ꓘ (I), Stokes BB, Moyer F-8 (II), Jesske E5, Carey 2B (7-5), Sanderson BB, Grego 1B (8-5), Sanderson out 7-5-6 (III)
3 runs, 2 hits, 1 error, 1 left on base
TOP 8 – #25 Nebraska 8 Iowa 5
Joey Nerat 4-3 (I), Ziegler 5-3 (II), Schulte HR (8-6), Mitchell BB
***RHP Tucker Timmerman pitching for Nebraska***
Risley F-8 (III)
1 run, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 8 – #25 Nebraska 8 Iowa 6
Overbeek 1-3 (I), Buck F-8 (II), Fikes ꓘ (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 9 – #25 Nebraska 8 Iowa 6
Wulf F-7 (I), Burt 2B, Kyle Alivo 4-3 (II), Swails 6-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
FINAL SCORE – #25 NEBRASKA 8 IOWA 6
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|F
|H
|E
|Iowa
|2
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|1
|0
|6
|8
|2
|Nebraska
|1
|2
|2
|0
|0
|0
|3
|0
|–
|8
|12
|0
Pitching Stat Lines
IOWA: Logan Runde (1.2 INN, 3 R, 4 H, 3 K, 1 BB), Cole Moore (1.0 INN, 2 R, 1 ER, 3 H, 0 K, 3 BB), Jaron Bleeker (5.1 INN, 3 R, 0 ER, 5 H, 5 K, 2 BB)
NEBRASKA: Gavin Blachowicz (4.0 INN, 2 R, 3 H, 6 K, 3 BB), Chase Olson (0.2 INN, 3 R, 1 H, 1 K, 2 BB), Ryan Harrahill (0.1 INN, 0 R, 1 H, 1 K, 0 BB), Colin Nowaczyk (2.2 INN, 1 R, 2 H, 5 K, 2 BB), Tucker Timmerman (1.1 INN, 0 R, 1 H, 0 K, 0 BB)