Skip to main content
Iowa
Join Now

Play-by-play recap: #25 Nebraska 8 Iowa 6

On3 imageby: Kyle Huesmann12 minutes agoHuesmannKyle

The Iowa Baseball team will return to Iowa City without a win against their border rival. Another close game into the late innings, Nebraska put up three runs in the seventh inning and held on for an 8-6 win in the series finale.

With the loss, the Hawkeyes fall to 29-21 and 12-15 in Big Ten play. They’ll wrap up the regular season next with a Thursday-Saturday series against Purdue at Principal Park in Des Moines.

Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Cornhuskers…

TOP 1 – Iowa 0 #25 Nebraska 0

***RHP Gavin Blachowicz pitching for Nebraska***

Kooper Schulte HR (1-0), Gable Mitchell 2B, Miles Risley K (I), Caleb Wulf 1B (2-0), Max Burt K (II), Jaixen Frost K (III)

2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 left on base

BOTTOM 1 – Iowa 2 #25 Nebraska 0

***RHP Logan Runde pitching for Iowa***

Mac Moyer 1B, Will Jesske ꓘ (I), Dylan Carey 1B, Case Sanderson K (II), Drew Grego HBP, Josh Overbeek BB (2-1), Jett Buck ꓘ (III)

1 run, 2 hits, 0 errors, 3 left on base

TOP 2 – Iowa 2 #25 Nebraska 1

Ben Swails F-9 (I), Brett White ꓘ (II), Jaylen Ziegler F-6 (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

BOTTOM 2 – Iowa 2 #25 Nebraska 1

Trey Fikes 2B, Rhett Stokes 5-3 SAC (I), Moyer F-7 SAC (II) (2-2), Jesske HR (3-2)

***RHP Cole Moore pitching for Iowa***

Carey BB, Sanderson 1B, Grego F-4 (III)

2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 left on base

TOP 3 – #25 Nebraska 3 Iowa 2

Schulte F-9 (I), Mitchell K (II), Risley 5-3 (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

BOTTOM 3 – #25 Nebraska 3 Iowa 2

Overbeek 2-3 (I), Buck HR (4-2), Fikes BB, Fikes advances E1, Stokes 1B/SB (5-2), Moyer 4-3 (II), Jesske BB

***RHP Jaron Bleeker pitching for Iowa***

Carey F-7 (III)

2 runs, 2 hits, 0 errors, 2 left on base

TOP 4 – #25 Nebraska 5 Iowa 2

Wulf F-7 (I), Burt BB/WP, Frost BB/WP, Swails BB, White K (II), Ziegler 4U FC (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 3 left on base

BOTTOM 4 – #25 Nebraska 5 Iowa 2

Sanderson ꓘ (I), Grego ꓘ (II), Overbeek 4-3 (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

TOP 5 – #25 Nebraska 5 Iowa 2

***LHP Chase Olson pitching for Nebraska***

Schulte 1B, Mitchell K (I), Risley BB, Wulf 1-3 (II), Burt BB, Frost HBP (5-3)

***RHP Ryan Harrahill pitching for Nebraska***

Swails 1B (5-5), Mitch Wood K (III)

3 runs, 2 hits, 0 errors, 2 left on base

BOTTOM 5 – Iowa 5 #25 Nebraska 5

Buck 1B, Fikes F-8 (I), Stokes F-8 (II), Moyer 4-3 (III)

0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base

TOP 6 – Iowa 5 #25 Nebraska 5

***LHP Colin Nowaczyk pitching for Nebraska***

Ziegler K (I), Schulte K (II), Mitchell F-5 (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

BOTTOM 6 – Iowa 5 #25 Nebraska 5

Jesske K (I), Carey 6-3 (II), Sanderson 1B, Grego 1B, Overbeek HBP, Buck F-8 (III)

0 runs, 2 hits, 0 errors, 3 left on base

TOP 7 – Iowa 5 #25 Nebraska 5

Risley BB, Wulf 1B/E8, Burt ꓘ (I), Frost K (II), Swails K (III)

0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base

BOTTOM 7 – Iowa 5 #25 Nebraska 5

Fikes ꓘ (I), Stokes BB, Moyer F-8 (II), Jesske E5, Carey 2B (7-5), Sanderson BB, Grego 1B (8-5), Sanderson out 7-5-6 (III)

3 runs, 2 hits, 1 error, 1 left on base

TOP 8 – #25 Nebraska 8 Iowa 5

Joey Nerat 4-3 (I), Ziegler 5-3 (II), Schulte HR (8-6), Mitchell BB

***RHP Tucker Timmerman pitching for Nebraska***

Risley F-8 (III)

1 run, 1 hit, 0 errors, 1 left on base

BOTTOM 8 – #25 Nebraska 8 Iowa 6

Overbeek 1-3 (I), Buck F-8 (II), Fikes ꓘ (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

TOP 9 – #25 Nebraska 8 Iowa 6

Wulf F-7 (I), Burt 2B, Kyle Alivo 4-3 (II), Swails 6-3 (III)

0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base

FINAL SCORE – #25 NEBRASKA 8 IOWA 6

123456789FHE
Iowa200030010682
Nebraska122000308120

Pitching Stat Lines

IOWA: Logan Runde (1.2 INN, 3 R, 4 H, 3 K, 1 BB), Cole Moore (1.0 INN, 2 R, 1 ER, 3 H, 0 K, 3 BB), Jaron Bleeker (5.1 INN, 3 R, 0 ER, 5 H, 5 K, 2 BB)

NEBRASKA: Gavin Blachowicz (4.0 INN, 2 R, 3 H, 6 K, 3 BB), Chase Olson (0.2 INN, 3 R, 1 H, 1 K, 2 BB), Ryan Harrahill (0.1 INN, 0 R, 1 H, 1 K, 0 BB), Colin Nowaczyk (2.2 INN, 1 R, 2 H, 5 K, 2 BB), Tucker Timmerman (1.1 INN, 0 R, 1 H, 0 K, 0 BB)

You may also like