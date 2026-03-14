Play-by-play recap: Iowa 13 Penn State 4
The Iowa Baseball team needed a bounce back if they were going to avoid dropping a series to open the Big Ten season. They got what they were looking for with a 13-4 win over Penn State to even the series.
Logan Runde was great in his start, allowing just one earned run over 6.0 innings and he got plenty of run support from the offense. The Hawkeyes tallied 19 hits, putting up a run in the first three innings, before breaking the game open with a four-run fifth inning.
With the win, the Hawkeyes move to 12-6 on the season, forcing the rubber match on Sunday afternoon. Iowa has yet to name a starter, while it will be freshman Isaiah Shayter for the Nittany Lions.
Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Nittany Lions…
TOP 1 – Iowa 0 Penn State 0
***RHP Ben Hudson pitching for Penn State***
Gable Mitchell 3B, Miles Risley F-9 SAC (I) (1-0), Caleb Wulf 1B, Bryce Phelps 1B, Wulf out 2U (II), Joey Nerat 4-3 (III)
1 run, 3 hits, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 1 – Iowa 1 Penn State 0
***RHP Logan Runde pitching for Iowa***
Cohl Mercado 4-3 (I), Michael Anderson HBP, Spencer Barnett F-6 (II), Jayden Davis K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 2 – Iowa 1 Penn State 0
Kooper Schulte 6-3 (I), Brett White F-7 (II), Max Burt BB, Ben Swails 2B (2-0), Mitchell F-9 (III)
1 run, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 2 – Iowa 2 Penn State 0
Bryce Molinaro K (I), Jack Porter F-8 (II), Jesse Jaconski K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 3 – Iowa 2 Penn State 0
Risley K (I), Wulf HR (3-0), Phelps F-8 (II), Nerat 2B, Schulte ꓘ (III)
1 run, 2 hits, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 3 – Iowa 3 Penn State 0
Joey DeMucci F-9 (I), Preston Yaucher 6-3 (II), Mercado 4-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 4 – Iowa 3 Penn State 0
White 4-3 (I), Burt 1B, Burt caught stealing (II), Swails 2B/E2, Mitchell 1-3 (III)
0 runs, 2 hits, 1 error, 1 left on base
BOTTOM 4 – Iowa 3 Penn State 0
Anderson F-8 (I), Barnett 2B, Davis F-9 (II), Molinaro 1B (3-1), Porter 6-3 (III)
1 run, 2 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 5 – Iowa 3 Penn State 1
Risley K (I), Wulf 1B, Phelps K (II), Nerat 2HR (5-1), Schulte 1B, White 2HR (7-1)
***RHP Ethan Bauerschmidt pitching for Penn State***
Burt 5-3 (III)
4 runs, 4 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 5 – Iowa 7 Penn State 1
Jaconski ꓘ (I), DeMucci 4-3 (II), Yaucher K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 6 – Iowa 7 Penn State 1
Swails BB, Mitchell BB, Risley HBP, Wulf 6U-3 DP (II) (8-1), Phelps BB, Nerat 2B (9-1)
***RHP Mason Butash pitching for Penn State***
Schulte 5-3 (III)
2 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 6 – Iowa 9 Penn State 1
Maddox McDonald reaches via CINT/PB, Anderson BB/PB, Barnett K (I), Davis 4-3 (II) (9-2), Molinaro 6-3 (III)
1 run, 0 hits, 1 error, 1 left on base
TOP 7 – Iowa 9 Penn State 2
White K (I), Mitch Wood E7, Swails F-7 (II), Mitchell 1B, Risley 1B (10-2), Wulf BB
***RHP Robert Brown III pitching for Penn State***
Phelps 6-5 FC (III)
1 run, 2 hits, 1 error, 3 left on base
BOTTOM 7 – Iowa 10 Penn State 2
***RHP Tate Slagle pitching for Iowa***
Porter 4-3 (I), Jaconski E6, DeMucci K (II), Yaucher K (III)
0 runs, 0 hits, 1 error, 1 left on base
TOP 8 – Iowa 10 Penn State 2
Nerat K (I), Schulte 2B/PB, White K (II), Matthew Delgado BB, Swails F-9 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 8 – Iowa 10 Penn State 2
McDonald BB, Anderson K (I), Barnett BB
***RHP Beau Leisure pitching for Iowa***
Davis F-8 (II), Molinaro BB, Porter BB (10-3), Jaconski BB (10-4)
***RHP Joe Husak pitching for Iowa***
Avery Smith F-9 (III)
2 runs, 0 hits, 0 errors, 3 left on base
TOP 9 – Iowa 10 Penn State 4
***RHP Harrison Lollin pitching for Penn State***
Mitchell F-9 (I), Risley BB/WP, Wulf 6-4 FC (II), Phelps BB/WP, Nerat 1B (12-4), Schulte 1B, White 2B (13-4), Delgado ꓘ (III)
3 runs, 3 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 9 – Iowa 13 Penn State 4
Yaucher F-9 (I), McDonald F-8 (II)
***RHP Justin Hackett pitching for Iowa***
Anderson BB/SB, Barnett K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
FINAL SCORE – IOWA 13 PENN STATE 4
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|F
|H
|E
|Iowa
|1
|1
|1
|0
|4
|2
|1
|0
|3
|13
|19
|1
|PSU
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|4
|2
|2
Pitching Stat Lines
IOWA: Logan Runde (6.0 INN, 2 R, 1 ER, 2 H, 6 K, 1 BB), Tate Slagle (1.1 INN, 2 R, 0 H, 3 K, 2 BB), Beau Leisure (0.1 INN, 0 R, 0 H, 0 K, 3 BB), Joe Husak (1.0 INN, 0 R, 0 H, 0 K, 0 BB), Justin Hackett (0.1 INN, 0 R, 0 H, 1 K, 1 BB)
PENN STATE: Ben Hudson (4.2 INN, 7 R, 12 H, 4 K, 1 BB), Ethan Bauerschmidt (1.0 INN, 2 R, 1 H, 0 K, 3 BB), Mason Butash (1.0 INN, 1 R, 0 ER, 2 H, 1 K, 1 BB), Robert Brown III (1.1 INN, 0 R, 1 H, 2 K, 1 BB), Harrison Lollin (1.0 INN, 3 R, 3 H, 1 K, 2 BB)