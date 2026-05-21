Play-by-play recap: Purdue 8 Iowa 1
The Iowa Baseball season has come to an end. It was going to take a herculean effort to make it through the rest of the weekend, but the Hawkeyes were never able to get anything going in Thursday’s elimination game. Purdue got great pitching and advanced to Friday’s quarterfinal round with an 8-1 win over Iowa. With the loss, the Hawkeyes have been eliminated from the Big Ten Tournament and close the 2026 season with a 33-23 record.
Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Boilermakers…
TOP 1 – Iowa 0 Purdue 0
***RHP Austin Klug pitching for Purdue***
Ben Swails 6-3 (I), Gable Mitchell F-7 (II), Miles Risley K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 1 – Iowa 0 Purdue 0
***RHP Cole Moore pitching for Iowa***
Eli Anderson 3-1 (I), Brandon Rogers HBP, Aaron Manias BB/WP, Avery Moore F-9 (II), Sam Flores F-8 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 left on base
TOP 2 – Iowa 0 Purdue 0
Caleb Wulf 1B, Jaixen Frost 5-4-3 DP (II), Max Burt HBP, Joey Nerat K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 2 – Iowa 0 Purdue 0
Jackson Bessette 6-3 (I), CJ Richmond 1-3 (II), Dylan Drake 1B, Westin Boyle HBP, Anderson 4-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
TOP 3 – Iowa 0 Purdue 0
Kellen Strohmeyer 1B, Kooper Schulte 6-4-3 DP (II), Swails 5-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 3 – Iowa 0 Purdue 0
***LHP Brolan Frost pitching for Iowa***
Rogers F-9 (I), Manias 4-3 (II), Moore HBP, Flores F-8 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 4 – Iowa 0 Purdue 0
Mitchell F-7 (I), Risley E5/SB, Wulf F-7 (II), Frost 1B (1-0), Burt F-9 (III)
1 run, 1 hit, 1 error, 1 left on base
BOTTOM 4 – Iowa 1 Purdue 0
Bessette BB, Richmond BB
***RHP Tyler Guerin pitching for Iowa***
Drake 3B (2-1), Boyle F-8 SAC (I) (3-1), Anderson F-7 (II), Rogers K (III)
3 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
TOP 5 – Purdue 3 Iowa 1
Nerat F-4 (I), Strohmeyer BB, Schulte E5, Swails 6-3 (II)
***LHP Jarvis Evans pitching for Purdue***
Mitchell 3U (III)
0 runs, 0 hits, 1 error, 2 left on base
BOTTOM 5 – Purdue 3 Iowa 1
Manias F-7 (I), Moore HBP, Flores BB, Bessette 4-6-3 DP (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 6 – Purdue 3 Iowa 1
Risley K (I), Wulf F-8 (II), Frost BB, Burt K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 6 – Purdue 3 Iowa 1
Richmond 1B, Drake 1B/WP, Boyle SAC FC/WP (4-1), Anderson F-8 (I), Rogers ꓘ (II), Manias 2B (6-1)
***RHP Logan Runde pitching for Iowa***
Moore 5-3 (III)
3 runs, 3 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 7 – Purdue 6 Iowa 1
Mitch Wood K (I), Strohmeyer 1B, Schulte F-3 (II), Swails 5-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 7 – Purdue 6 Iowa 1
Flores 1B, Bessette 2B (7-1), Richmond K (I), Drake 4-3 (II), Boyle F-9 (III)
1 run, 2 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 8 – Purdue 7 Iowa 1
Mitchell 1-3 (I), Risley F-7 (II), Wulf 1B, Frost 6-4 FC (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 8 – Purdue 7 Iowa 1
Anderson 1B, Rogers 1B, Manias 1B
***RHP Ganon Archer pitching for Iowa***
Moore F-9 SAC (I) (8-1), Flores 6U-3 DP (III)
1 run, 3 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 9 – Purdue 8 Iowa 1
Bryce Phelps 3U (I), Wood F-8 (II), Strohmeyer 1B, Schulte F-7 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
FINAL SCORE – PURDUE 8 IOWA 1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|F
|H
|E
|Iowa
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|0
|Purdue
|0
|0
|0
|3
|0
|3
|1
|1
|–
|8
|10
|2
Pitching Stat Lines
IOWA: Cole Moore (2.0 INN, 0 R, 1 H, 0 K, 1 BB), Brolan Frost (1.0 INN, 2 R, 0 H, 0 K, 2 BB), Tyler Guerin (2.2 INN, 4 R, 4 H, 2 K, 1 BB), Logan Runde (1.1 INN, 2 R, 5 H, 1 K, 0 BB), Ganon Archer (1.0 INN, 0 R, 0 H, 0 K, 0 BB)
PURDUE: Austin Klug (4.2 INN, 1 R, 0 ER, 3 H, 2 K, 1 BB), Jarvis Evans (4.1 INN, 0 R, 3 H, 3 K, 1 BB)