Play-by-play recap: USC 6 Iowa 3
The Hawkeyes battled but never broke through. A three home run fourth inning for 14th-ranked USC was enough, as the Trojans picked up a 6-3 win over Iowa to take the series. Rick Heller’s squad pulled within two runs on a two-run home run from Gable Mitchell in the fifth inning, but never got closer. They left multiple runners on base in the seventh and eighth inning.
With the loss, the Hawkeyes fall to 18-14 on the season and 5-9 in Big Ten play. They’ll look to avoid coming up on the wrong end of a three-game sweep on Sunday, with Logan Runde on the mound. It will be Andrew Johnson getting the start for the Trojans.
Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Trojans…
TOP 1 – Iowa 0 #14 USC 0
***RHP Grant Govel pitching for USC***
Gable Mitchell 3U (I), Caleb Wulf K (II), Miles Risley K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 1 – Iowa 0 #14 USC 0
***RHP Maddux Frese pitching for Iowa***
Abbrie Covarrubias 6-3 (I), Adrian Lopez F-8 (I), Augie Lopez F-5 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 2 – Iowa 0 #14 USC 0
Mitch Wood BB, Kooper Schulte F-8 (I), Kellen Strohmeyer 1B/SB/WP, Matthew Delgado F-9 SAC (II) (1-0), Joey Nerat BB/SB, Jaixen Frost K (III)
1 run, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 2 – Iowa 1 #14 USC 0
Kevin Takeuchi 1B, Andrew Lamb BB, Jack Basseer F-5 (I), Takeuchi and Lamb advance E5, Isaac Cadena F-5 (II), Dean Carpentier 5-4 FC (III) (1-1)
- 1New
Inside Auburn's massive recruiting weekend with 5-star CB
- 2
Michigan extends Dusty May after national championship
- 3
Tahaad Pettiford returning to Auburn for 2026-27 season
- 4
Josh Heupel updates Chaz Coleman absence
- 5
Colorado transfer Isaiah Johnson commits to Texas
Get the On3 Top 10 Newsletter in your inbox every morning
By clicking "Subscribe to Newsletter", I agree to On3's Privacy Notice, Terms, and use of my personal information described therein.
1 run, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 3 – Iowa 1 #14 USC 1
Mitchell ꓘ (I), Wulf K (II), Risley 1B/SB, Wood ꓘ (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 3 – Iowa 1 #14 USC 1
Diego Velazquez ꓘ (I), Covarrubias F-8 (II), Adrian Lopez 6-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 4 -Iowa 1 #14 USC 1
Schulte 2B, Strohmeyer F-6 (I), Delgado F-9 (II), Nerat K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 4 – Iowa 1 #14 USC 1
Augie Lopez HR (2-1), Takeuchi F-9 (I), Lamb HR (3-1), Basseer 2B, Cadena 2HR (5-1), Carpentier F-9 (II), Velazquez 3U (III)
4 runs, 4 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 5 – #14 USC 5 IOWA 1
Frost BB, Mitchell 2HR (5-3), Wulf ꓘ (I), Risley F-3 (II), Wood 6-3 (III)
2 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 5 – #14 USC 5 IOWA 3
***RHP Tyler Guerin pitching for Iowa***
Covarrubias HBP/WP, Adrian Lopez ꓘ (I), Augie Lopez 4-3 (II), Takeuchi ꓘ (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 6 – #14 USC 5 IOWA 3
***RHP Gavin Lauridsen pitching for USC***
Schulte F-3 (I), Strohmeyer F-4 (II), Delgado 4-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 6 – #14 USC 5 IOWA 3
Lamb 1B, Basseer 3-6 FC (I), Cadena K (II), Carpentier 5-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 7 – #14 USC 5 IOWA 3
Nerat 4-3 (I), Ben Swails BB, Mitchell F-5 (II), Wulf 1B, Risley K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 7 – #14 USC 5 IOWA 3
Velazquez BB, Covarrubias 3U SAC (I), Adrian Lopez 5-3 (II), Augie Lopez ꓘ (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 8 – #14 USC 5 IOWA 3
***LHP Sax Matson pitching for USC***
Wood ꓘ (I), Schulte BB/SB, Strohmeyer BB/SB, Delgado K (II), Nerat 1-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 8 – #14 USC 5 IOWA 3
Takeuchi 1B, Lamb F-6 (I), Basseer F-8 (II), Cadena BB, Carpentier 2B (6-3)
***RHP Beau Leisure pitching for Iowa***
Maddox Riske F-9 (III)
1 run, 2 hits, 0 errors, 2 left on base
TOP 9 – #14 USC 6 IOWA 3
***RHP Adam Troy pitching for USC***
Swails ꓘ (I), Mitchell 1B, Wulf F-8 (II), Risley K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
FINAL SCORE – #14 USC 6 IOWA 3
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|F
|H
|E
|Iowa
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|6
|1
|USC
|0
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|1
|–
|6
|8
|0
Pitching Stat Lines
IOWA: Maddux Frese (4.0 INN, 5 R, 4 ER, 1 K, 1 BB), Tyler Guerin (3.2 INN, 1 R, 3 H, 4 K, 2 BB), Beau Leisure (0.1 INN, 0 R, 0 H, 0 K, 0 BB)
USC: Grant Govel (5.0 INN, 3 R, 4 H, 8 K, 3 BB), Gavin Lauridsen (2.0 INN, 0 R, 1 H, 1 K, 1 BB), Sax Matson (1.0 INN, 0 R, 0 H, 2 K, 2 BB), Adam Troy (1.0 INN, 0 R, 1 H, 2 K, 0 BB)