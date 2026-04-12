Play-by-play recap: USC 6 Iowa 3

The Hawkeyes battled but never broke through. A three home run fourth inning for 14th-ranked USC was enough, as the Trojans picked up a 6-3 win over Iowa to take the series. Rick Heller’s squad pulled within two runs on a two-run home run from Gable Mitchell in the fifth inning, but never got closer. They left multiple runners on base in the seventh and eighth inning.

With the loss, the Hawkeyes fall to 18-14 on the season and 5-9 in Big Ten play. They’ll look to avoid coming up on the wrong end of a three-game sweep on Sunday, with Logan Runde on the mound. It will be Andrew Johnson getting the start for the Trojans.

Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Trojans…

TOP 1 – Iowa 0 #14 USC 0

***RHP Grant Govel pitching for USC***

Gable Mitchell 3U (I), Caleb Wulf K (II), Miles Risley K (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

BOTTOM 1 – Iowa 0 #14 USC 0

***RHP Maddux Frese pitching for Iowa***

Abbrie Covarrubias 6-3 (I), Adrian Lopez F-8 (I), Augie Lopez F-5 (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

TOP 2 – Iowa 0 #14 USC 0

Mitch Wood BB, Kooper Schulte F-8 (I), Kellen Strohmeyer 1B/SB/WP, Matthew Delgado F-9 SAC (II) (1-0), Joey Nerat BB/SB, Jaixen Frost K (III)

1 run, 1 hit, 0 errors, 2 left on base

BOTTOM 2 – Iowa 1 #14 USC 0

Kevin Takeuchi 1B, Andrew Lamb BB, Jack Basseer F-5 (I), Takeuchi and Lamb advance E5, Isaac Cadena F-5 (II), Dean Carpentier 5-4 FC (III) (1-1)

1 run, 1 hit, 0 errors, 1 left on base

TOP 3 – Iowa 1 #14 USC 1

Mitchell ꓘ (I), Wulf K (II), Risley 1B/SB, Wood ꓘ (III)

0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base

BOTTOM 3 – Iowa 1 #14 USC 1

Diego Velazquez ꓘ (I), Covarrubias F-8 (II), Adrian Lopez 6-3 (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

TOP 4 -Iowa 1 #14 USC 1

Schulte 2B, Strohmeyer F-6 (I), Delgado F-9 (II), Nerat K (III)

0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base

BOTTOM 4 – Iowa 1 #14 USC 1

Augie Lopez HR (2-1), Takeuchi F-9 (I), Lamb HR (3-1), Basseer 2B, Cadena 2HR (5-1), Carpentier F-9 (II), Velazquez 3U (III)

4 runs, 4 hits, 0 errors, 0 left on base

TOP 5 – #14 USC 5 IOWA 1

Frost BB, Mitchell 2HR (5-3), Wulf ꓘ (I), Risley F-3 (II), Wood 6-3 (III)

2 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base

BOTTOM 5 – #14 USC 5 IOWA 3

***RHP Tyler Guerin pitching for Iowa***

Covarrubias HBP/WP, Adrian Lopez ꓘ (I), Augie Lopez 4-3 (II), Takeuchi ꓘ (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base

TOP 6 – #14 USC 5 IOWA 3

***RHP Gavin Lauridsen pitching for USC***

Schulte F-3 (I), Strohmeyer F-4 (II), Delgado 4-3 (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base

BOTTOM 6 – #14 USC 5 IOWA 3

Lamb 1B, Basseer 3-6 FC (I), Cadena K (II), Carpentier 5-3 (III)

0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base

TOP 7 – #14 USC 5 IOWA 3

Nerat 4-3 (I), Ben Swails BB, Mitchell F-5 (II), Wulf 1B, Risley K (III)

0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base

BOTTOM 7 – #14 USC 5 IOWA 3

Velazquez BB, Covarrubias 3U SAC (I), Adrian Lopez 5-3 (II), Augie Lopez ꓘ (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base

TOP 8 – #14 USC 5 IOWA 3

***LHP Sax Matson pitching for USC***

Wood ꓘ (I), Schulte BB/SB, Strohmeyer BB/SB, Delgado K (II), Nerat 1-3 (III)

0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 left on base

BOTTOM 8 – #14 USC 5 IOWA 3

Takeuchi 1B, Lamb F-6 (I), Basseer F-8 (II), Cadena BB, Carpentier 2B (6-3)

***RHP Beau Leisure pitching for Iowa***

Maddox Riske F-9 (III)

1 run, 2 hits, 0 errors, 2 left on base

TOP 9 – #14 USC 6 IOWA 3

***RHP Adam Troy pitching for USC***

Swails ꓘ (I), Mitchell 1B, Wulf F-8 (II), Risley K (III)

0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base

FINAL SCORE – #14 USC 6 IOWA 3

123456789FHE
Iowa010020000361
USC01040001680

Pitching Stat Lines

IOWA: Maddux Frese (4.0 INN, 5 R, 4 ER, 1 K, 1 BB), Tyler Guerin (3.2 INN, 1 R, 3 H, 4 K, 2 BB), Beau Leisure (0.1 INN, 0 R, 0 H, 0 K, 0 BB)

USC: Grant Govel (5.0 INN, 3 R, 4 H, 8 K, 3 BB), Gavin Lauridsen (2.0 INN, 0 R, 1 H, 1 K, 1 BB), Sax Matson (1.0 INN, 0 R, 0 H, 2 K, 2 BB), Adam Troy (1.0 INN, 0 R, 1 H, 2 K, 0 BB)

