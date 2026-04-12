Play-by-play recap: USC 8 Iowa 2
The Iowa Baseball team will come back from Los Angeles empty handed. After a leadoff home run put the Hawkeyes ahead, USC answered with three home runs over the next two innings to build a 7-1 advantage. The 14th-ranked Trojans rolled to an 8-2 win in the series finale on Sunday afternoon.
With the loss, the Hawkeyes fall to 18-15 and 5-10 in Big Ten play. They will be back in action on Tuesday when they host Bradley for a midweek matchup at Duane Banks Field.
Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Trojans…
TOP 1 – Iowa 0 #14 USC 0
***RHP Andrew Johnson pitching for USC***
Kooper Schulte HR (1-0), Gable Mitchell F-9 (I), Miles Risley K (II), Caleb Wulf F-5 (III)
1 run, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 1 – Iowa 1 #14 USC 0
***RHP Logan Runde pitching for Iowa***
Abbrie Covarrubias BB, Covarrubias advances via balk, Adrian Lopez BB, Augie Lopez 3HR (3-1), Kevin Takeuchi ꓘ (I), Andrew Lamb 2B, Jack Basseer K (II), Isaac Cadena 2HR (5-1), Dean Carpentier F-7 (III)
Get the On3 Top 10 Newsletter in your inbox every morning
By clicking "Subscribe to Newsletter", I agree to On3's Privacy Notice, Terms, and use of my personal information described therein.
5 runs, 3 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 2 – #14 USC 5 Iowa 1
Carter Geffre 1B, Kellen Strohmeyer K (I), Ben Swails 5-4-3 DP (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 2 – #14 USC 5 Iowa 1
Maddox Riske HR (6-1)
***RHP Kyle Alivo pitching for Iowa***
Covarrubias 6-3 (I), Adrian Lopez HBP/WP, Augie Lopez F-8 (II), Takeuchi 1B (7-1), Lamb 4-3 (III)
2 runs, 2 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 3 – #14 USC 7 Iowa 1
Brett White BB, Jaylen Ziegler ꓘ (I), Schulte K (II), Mitchell F-5 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 3 – #14 USC 7 Iowa 1
Basseer 1B, Cadena 4-6 FC/WP (I), Carpentier F-8 (II), Riske ꓘ (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 4 – #14 USC 7 Iowa 1
Risley K (I), Wulf F-8 (II), Geffre 1B/WP, Strohmeyer 3U (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 4 – #14 USC 7 Iowa 1
Covarrubias 1B, Adrian Lopez K (I), Covarrubias caught stealing (II), Augie Lopez BB, Takeuchi 4-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
TOP 5 – #14 USC 7 Iowa 1
Swails F-8 (I), White HBP, Ziegler E5, Schulte 1-6-4-3 DP (III)
0 runs, 0 hits, 1 error, 1 left on base
BOTTOM 5 – #14 USC 7 Iowa 1
Lamb HBP, Basseer K (I), Cadena 4-6 FC (II), Carpentier F-5 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 6 – #14 USC 7 Iowa 1
Mitchell F-8 (I), Risley F-7 (II), Wulf 1B, Geffre 5-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 6 – #14 USC 7 Iowa 1
Riske 1B/PB, Covarrubias 6-4 FC (I), Adrian Lopez F-9 (II), Augie Lopez BB, Takeuchi 1B (8-1)
***RHP Joe Husak pitching for Iowa***
Lamb 3U (III)
1 run, 2 hits, 0 errors, 2 left on base
TOP 7 – #14 USC 8 Iowa 1
***RHP Diego Velazquez pitching for USC***
Strohmeyer K (I), Swails HR (8-2), White ꓘ (II), Matthew Delgado ꓘ (III)
1 run, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 7 – #14 USC 8 Iowa 2
Brock Slaton K (I), Cadena 3-1 (II), Carpentier F-5 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 8 – #14 USC 8 Iowa 2
Schulte ꓘ (I), Mitchell 2B, Risley F-8 (II)
***LHP Sax Matson pitching for USC***
Wulf 6-3 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 8 – #14 USC 8 Iowa 2
Riske 6-3 (I), Covarrubias K (II), Adrian Lopez BB, Augie Lopez 4-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 9 – #14 USC 8 Iowa 2
***LHP Ben Cushnie pitching for USC***
Geffre HBP, Strohmeyer ꓘ (I), Swails F-4 (II), Max Burt K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
FINAL SCORE – #14 USC 8 Iowa 2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|F
|H
|E
|Iowa
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|6
|0
|USC
|5
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|–
|8
|9
|1
Pitching Stat Lines
IOWA: Logan Runde (1.0 INN, 6 R, 4 H, 2 K, 2 BB), Kyle Alivo (4.2 INN, 2 R, 5 H, 3 K, 2 BB), Joe Husak (2.1 INN, 0 R, 0 H, 2 K, 1 BB)
USC: Andrew Johnson (6.0 INN, 1 R, 4 H, 5 K, 1 BB), Diego Velazquez (1.2 INN, 0 R, 2 H, 4 K, 0 BB, Sax Matson (1.0 INN, 1 R, 1 H, 3 K, 0 BB), Ben Cushnie (1.0 INN, 0 R, 0 H, 2 K, 0 BB)