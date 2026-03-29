Play-by-play recap: UCLA 14 Iowa 6
A tough weekend against the top-ranked team in the country, the Iowa Baseball team dropped all three in their series against UCLA. On Sunday, in the series finale, the Bruins got ahead by 11 runs and rolled to a 14-6 victory.
With the loss, the Hawkeyes fall to 15-11 on the season and 3-6 in Big Ten play. They’ll be back in action on Tuesday when they travel to Peoria for a midweek matchup against the Bradley Braves. First pitch is set for 6:00pm CT on BTN+.
Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Bruins…
TOP 1 – Iowa 0 #1 UCLA 0
***RHP Kyle Alivo pitching for Iowa***
Dean West ꓘ (I), Roch Cholowsky BB/PB, Mulivai Levu F-8 (II), Roman Martin BB, Payton Brennan K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 1 – Iowa 0 #1 UCLA 0
***RHP Landon Stump pitching for UCLA***
Gable Mitchell F-9 (I), Miles Risley BB, Caleb Wulf 1B/WP, Risley scores via wild pitch (1-0), Joey Nerat 6-3 (II), Kooper Schulte K (III)
1 run, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 2 – Iowa 1 #1 UCLA 0
Will Gasparino 2B, Cashel Dugger HBP, Trey Gudoy 4-6-6U-3 TP (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 2 – Iowa 1 #1 UCLA 0
Carter Geffre 6-3 (I), Kellen Strohmeyer 1B, Ben Swails K (II), Jaylen Ziegler K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 3 – Iowa 1 #1 UCLA 0
Phoenix Call ꓘ (I), West HR (1-1), Cholowsky 2B, Levu 6-3 (II), Martin 1B (2-1), Brennan F-6 (III)
- 1
NC State coaching search: Intel after Josh Schertz withdrawal
- 2New
Rick Barnes committed to return for 2026-2027
- 3
Wolverines punch ticket to Final 4
- 4
Josh Schertz withdraws from NC State coaching search
- 5
Where things stand after massive Notre Dame recruiting weekend
Get the On3 Top 10 Newsletter in your inbox every morning
By clicking "Subscribe to Newsletter", I agree to On3's Privacy Notice, Terms, and use of my personal information described therein.
2 runs, 3 hits, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 3 – #1 UCLA 2 Iowa 1
Mitchell F-8 (I), Risley 1B/PB
***RHP Wylan Moss pitching for UCLA***
Wulf 6-3 (II), Nerat BB, Schulte F-7 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
TOP 4 – #1 UCLA 2 Iowa 1
Gasparino BB, Dugger BB
***RHP Joe Husak pitching for Iowa***
Gudoy BB, Call K (I), West 1B (4-1), Cholowsky HBP, Levu 2B (6-1), Martin K (II), Brennan 1B (8-1), Gasparino F-7 (III)
6 runs, 3 hits, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 4 – #1 UCLA 8 Iowa 1
Geffre 2B, Strohmeyer ꓘ (I), Swails K (II), Ziegler ꓘ (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
TOP 5 – #1 UCLA 8 Iowa 1
Dugger 4-3 (I), Gudoy 2B. Call 6-3 (II), West F-8 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 5 – #1 UCLA 8 Iowa 1
Mitchell HBP, Risley F-4 (I), Wulf 1B, Nerat 3-6 FC (II), Schulte F-8 (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
TOP 6 – #1 UCLA 8 Iowa 1
***RHP Brady Ferguson pitching for Iowa***
Cholowsky BB, Levu 1B, Martin 3HR (11-1)
***RHP Ganon Archer pitching for Iowa***
Brennan 4-3 (I), Gasparino HR (12-1), Dugger K (II), Gudoy E3, Call K (III)
4 runs, 3 hits, 1 error, 1 left on base
BOTTOM 6 – #1 UCLA 12 Iowa 1
Geffre 4-3 (I), Strohmeyer K (II), Mitch Wood K (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 7 – #1 UCLA 12 Iowa 1
***RHP Cole Moore pitching for Iowa***
West F-8 (I), Cholowsky HBP, Levu HBP, Martin 5-4 FC (II), Brennan F-4 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 7 – #1 UCLA 12 Iowa 1
***RHP Zach Strickland pitching for UCLA***
Matthew Delgado 1B, Mitchell 2B, Risley 3HR (12-4)
***LHP Ian May pitching for UCLA***
Wulf 1B, Nerat K (I), Schulte F-9 (II), Geffre F-3 (III)
3 runs, 4 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 8 – #1 UCLA 12 Iowa 4
Gasparino HBP, Dugger F-8 (I), Gudoy K (II), Call F-8 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 8 – #1 UCLA 12 Iowa 4
Strohmeyer 1B
***RHP Cal Randall pitching for UCLA***
Wood ꓘ (I), Delgado ꓘ (II), Mitchell 2HR (12-6), Risley BB, Wulf F-7 (III)
2 runs, 2 hits, 0 errors, 1 left on base
TOP 9 – #1 UCLA 12 Iowa 6
***LHP Carter Wilcox pitching for Iowa***
West HBP/SB, Cholowsky F-3 (I), Levu F-8 (II), Martin 2HR (14-6), Brennan K (III)
2 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 9 – #1 UCLA 14 Iowa 6
***RHP Easton Hawk pitching for UCLA***
Nerat 1-3 (I), Schulte F-9 (II), Geffre 3-1 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
FINAL SCORE – #1 UCLA 14 IOWA 6
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|F
|H
|E
|UCLA
|0
|0
|2
|6
|0
|4
|0
|0
|2
|14
|12
|0
|Iowa
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|6
|11
|1
Pitching Stat Lines
IOWA: Kyle Alivo (3.0 INN, 4 R, 4 H, 3 K, 4 BB), Joe Husak (2.0 INN, 4 R, 4 H, 2 K, 1 BB), Brady Ferguson (0.0 INN, 3 R, 2 H, 0 K, 1 BB), Ganon Archer (1.0 INN, 1 R, 1 H, 2 K, 0 BB), Cole Moore (2.0 INN, 0 R, 0 H, 1 K, 0 BB), Carter Wilcox (1.0 INN, 2 R, 1 H, 0 K, 0 BB)
UCLA: Landon Stump (2.1 INN, 1 R, 3 H, 3 K, 1 BB), Wylan Moss (3.2 INN, 0 R, 2 H, 5 K, 1 BB), Zach Strickland (0.0 INN, 3 R, 3 H, 0 K, 0 BB), Ian May (1.0 INN, 1 R, 2 H, 1 K, 0 BB), Cal Randall (1.0 INN, 1 R, 1 H, 2 K, 1 BB), Easton Hawk (1.0 INN, 0 R, 0 H, 0 K, 0 BB)