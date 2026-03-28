Play-by-play recap: UCLA 19 Iowa 0 (F/7)
What started off as a close game through three innings quickly got out of hand. A 45-minute long, 12-run inning for top-ranked UCLA was the major highlight, as the Bruins defeated the Hawkeyes 19-0 in seven innings on Saturday.
With the loss, the Hawkeyes fall to 15-10 on the season and 3-5 in Big Ten play. It’s consecutive series losses for Iowa, but they will have a chance to salvage a win on Sunday. Rick Heller has yet to name a starter, while it is very likely going to be right-hander Landon Stump for the Bruins.
Here is a play-by-play breakdown of how the Hawkeyes game went against the Bruins…
TOP 1 – Iowa 0 #1 UCLA 0
***RHP Logan Runde pitching for Iowa***
Dean West 1B/WP, Roch Cholowsky BB, Mulivai Levu BB
***RHP Tyler Guerin pitching for Iowa***
Roman Martin 5-3 (I) (1-0), Payton Brennan 1-5-2 FC (II), Will Gasparino F-2 (III)
1 run, 1 hit, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 1 – #1 UCLA 1 Iowa 0
***RHP Michael Barnett pitching for UCLA***
Gable Mitchell HBP, Jaylen Ziegler K (I), Mitchell out via batters’ interference (II), Caleb Wulf 3U (III)
- 1
Mark Byington agrees to extension with Vanderbilt
- 2
Updated UNC Head Coach Hot Board
- 3
Kelvin Sampson returning for 2026-2027 season
- 4
Jaland Lowe plans to portal from UK
- 5
Jeremiah Smith reveals tampering attempt
Get the On3 Top 10 Newsletter in your inbox every morning
By clicking "Subscribe to Newsletter", I agree to On3's Privacy Notice, Terms, and use of my personal information described therein.
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 2 – #1 UCLA 1 Iowa 0
Cashel Dugger ꓘ (I), Dominic Cadiz F-4 (II), Phoenix Call 1B, West K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 2 – #1 UCLA 1 Iowa 0
Mitch Wood ꓘ (I), Joey Nerat 4-3 (II), Matthew Delgado F-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 3 – #1 UCLA 1 Iowa 0
Cholowsky K (I), Levu 6-3 (II), Martin HBP, Brennan 3U (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 3 – #1 UCLA 1 Iowa 0
Kooper Schulte 6-3 (I), Kellen Strohmeyer 1B, Strohmeyer picked off (II), Ben Swails K (III)
0 runs, 1 hit, 0 errors, 0 left on base
TOP 4 – #1 UCLA 1 Iowa 0
Gasparino 1B, Dugger 1B, Cadiz HBP, Call HBP (2-0), West HBP (3-0)
***RHP Tate Slagle pitching for Iowa***
Cholowsky HBP (4-0), Levu BB (5-0), Martin BB (6-0)
***RHP Beau Leisure pitching for Iowa***
Brennan ꓘ (I), Gasparino 1B (7-0), Dugger BB (8-0), Cadiz 4HR (12-0), Call HR (13-0)
***RHP Justin Hackett pitching for Iowa***
West K (II), Cholowsky 2B, Levu ꓘ (III)
12 runs, 6 hits, 0 errors, 1 left on base
BOTTOM 4 – #1 UCLA 13 Iowa 0
Mitchell F-8 (I), Ziegler K (II), Wulf 4-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 5 – #1 UCLA 13 Iowa 0
Martin 6-3 (I), Brennan K (II), Gasparino HBP, Dugger 1B, Cadiz 1B (14-0), Call 2B (15-0)
***LHP Brolan Frost pitching for Iowa***
West F-7 (III)
2 runs, 3 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 5 – #1 UCLA 15 Iowa 0
Wood ꓘ (I), Nerat F-3 (II), Delgado 5-3 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
TOP 6 – #1 UCLA 15 Iowa 0
Cholowsky F-8 (I), Levu 1-3 (II), Martin F-9 (III)
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 left on base
BOTTOM 6 – #1 UCLA 15 Iowa 0
Schulte 1B, Strohmeyer 1B, Swails F-4 (I)
***RHP Jack O’Connor pitching for UCLA***
Mitchell F-9 (II), Miles Risley F-5 (III)
0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 left on base
TOP 7 – #1 UCLA 15 Iowa 0
Brennan 1B, Gasparino K (I), Dugger 2B
***RHP Nick Terhaar pitching for Iowa***
Aidan Espinoza HBP, Aiden Aguayo 1B (16-0), West HBP (17-0), David Mysza K (II), Levu 1B (19-0), Martin ꓘ (III)
4 runs, 4 hits, 0 errors, 2 left on base
BOTTOM 7 – #1 UCLA 19 Iowa 0
Wulf 3U (I), Brett White 1B, Kyle Alivo 1B, Carter Geffre K (II), Schulte F-9 (III)
0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 left on base
FINAL SCORE – #1 UCLA 19 IOWA 0 (F/7)
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|F
|H
|E
|UCLA
|1
|0
|0
|12
|2
|0
|4
|19
|15
|0
|Iowa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|0
Pitching Stat Lines
IOWA: Logan Runde (0.0 INN, 1 R, 1 H, 0 K, 2 BB), Tyler Guerin (3.0 INN, 5 R, 3 H, 3 K, 0 BB), Tate Slagle (0.0 INN, 3 R, 0 H, 0 K, 2 BB), Beau Leisure (0.1 INN, 4 R, 3 H, 1 K, 1 BB), Justin Hackett (1.1 INN, 2 R, 4 H, 3 K, 0 BB), Brolan Frost (1.2 INN, 2 R, 2 H, 1 K, 0 BB), Nick Terhaar (0.2 INN, 2 R, 2 H, 2 K, 0 BB)
UCLA: Michael Barnett (5.1 INN, 0 R, 3 H, 5 K, 0 BB), Jack O’Connor (1.2 INN, 0 R, 2 H, 1 K, 0 BB)