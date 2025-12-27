Kansas State Transfer Tracker 2026: Kansas State now down four edge rushers
Portal Opens: January 2nd, 2026
Portal Closes: January 16th, 2026
*Any announcements prior to January 2nd are taken as intentions, and do not mean that a player has or will enter the portal. All players can choose to withdraw from the portal and return to their original school.
Kansas State Players Intending to Transfer (20)
RB – JB Price
S – Qua Moss
CB – Amarion Fortenberry
DE – Truman Griffith
TE – Andrew Metzger
TE – Bradyen Loftin
K – Teagan Cobb
WR – Callen Barta
WR – Jacques Spradley-Demps
S – Colby McAlister
WR – Jayce Brown
DE – Ryan Davis
DE – Tobi Osunsanmi
OL – Devin Vass
LB – Ralph Ortiz
LB – Austin Romaine
CB – Kanijal Thomas
DL – Malcolm Alcorn-Crowder
S – Daniel Cobbs
DE – Chiddi Obiazor
Kansas State Transfer Commitments (1)
P – Dylan Davidson (Emporia State)
Position +/-
QB: 0
RB: -1
WR: -2
TE: -2
OL: -1
DE: -4
DT: -1
LB: -2
CB: -2
S: -3
K/P: 0
12/22/25: Austin Romaine expected to portal
12/22/25: Transfer Trend Meter (On3+)
12/19/25: Tobi Osunsanmi heads to transfer portal – THREAD
12/17/25: Ryan Davis enters portal
12/17/25: Donovan McIntosh enters portal
12/16/25: Jayce Brown enters portal
12/4/25: Moss and Fortenberry Transfer – THREAD
11/30/25: JB Price Portaling – THREAD