KSR Show, 3/6: Live from Paul Miller Ford in Lexington
There are big things happening at Paul Miller Ford this morning, including Friday’s remote broadcast of KSR. Paul Miller has all kinds of fun surrounding the remote show, from Sissy Cakes to guest appearances by Malachi Moreno and Jasper Johnson.
On the show, the crew will preview tomorrow’s Florida game and discuss Mitch Barnhart’s exit further. There’s another UK Women’s Basketball game at the SEC Tournament in Greenville, too. Let’s beat South Carolina.
You can join the conversation by phone on the Clark’s Pump-N-Shop phone line at (859) 280-2287, or text Matt Jones directly at (772) 774-5254. Listeners have fun discussing the show on KSBoard, too.
Listen to KSR online
|Market
|Call Letters
|Dial
|Time
|ASHLAND
|WCMI
|93.3 FM T
|Live
|ASHLAND
|WCMI
|1340 AM
|Live
|BENTON
|WCBL
|1290 AM
|Live
|BOWLING GREEN
|WKCT
|930 AM
|Live
|BOWLING GREEN
|WKCT
|104.1 FM T
|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
|1450 AM
|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
|106.7 FM T
|Live
|CINCINNATI
|WSAI
|1360 AM
|6P-8P
|COLUMBIA
|WAIN
|1270 AM
|Live
|COLUMBIA
|WAIN
|101.9 FM T
|Live
|CYNTHIANA
|WCYN
|1400 AM
|Live
|CYNTHIANA
|WCYN
|101.3 FM T
|Live
|DANVILLE
|WHIR
|1230 AM
|Live
|DANVILLE
|WHIR
|103.9 FM T
|Live
|ELIZABETHTOWN
|WIEL
|1400 AM
|Live
|ELIZABETHTOWN
|WIEL
|106.1 FM T
|Live
|HENDERSON/EVANSVILLE
|WREF
|97.7 FM
|Live
|GLASGOW
|WCLU
|1490 AM
|Live
|GLASGOW
|WCLU
|103.1 FM T
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|1230 AM
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|104.7 FM T
|Live
|HARLAN
|WTUK
|105.1 FM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|1230 AM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|99.3 FM T
|Live
|IRVINE
|WIRV
|1550 AM
|Live
|IRVINE
|WIRV
|99.3 FM T
|Live
|JAMESTOWN
|WJRS
|104.9 FM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|1280 AM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|95.5 FM T
|Live
|LEITCHFIELD
|WMTL
|870 AM
|10A-12N CST
|LEITCHFIELD
|WMTL
|103.9 FM T
|10A-12N CST
|LEXINGTON
|WLAP
|630 AM
|Live
|LEXINGTON
|WLAP
|94.5 FM HD2
|Live
|LONDON
|WFTG
|1400 AM
|Live
|LONDON
|WFTG
|106.9 FM T
|Live
|LOUISVILLE
|WKRD
|790 AM
|Live
|MADISONVILLE
|WFMW
|730 AM
|Live
|MADISONVILLE
|WFMW
|107.7 FM T
|Live
|MAYSVILLE
|WFTM
|1240 AM
|Live
|MAYFIELD
|WPAD
|101.7 FM T
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|1490 AM
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|98.3 FM
|Live
|MONTICELLO
|WKYM
|101.7 FM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|1550 AM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|107.7 FM T
|Live
|OWENSBORO
|WLME
|102.7FM
|Live
|PADUCAH
|WPAD
|1560 AM
|Live
|PADUCAH
|WPAD
|99.5 FM T
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|600 AM
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|99.3 FM T
|Live
|PIKEVILLE
|WPKE
|103.1
|Live
|SOMERSET
|WSFC
|1240 AM
|Live
|WHITESBURG
|WTCW
|920 AM
|Live
|WHITESBURG
|WTCW
|95.1 FM T
|Live
|WHITLEY CITY
|WHAY
|98.3 FM
|Live
|55 Radio Affiliates
|33 Markets
