Skip to main content
KSRKSR Plus
KSBoard
Kentucky
Join KSR+

KSR Show, 5/20: Live from Wingsday at KSBar

Drew Franklinby: Drew Franklin2 hours agoDrewFranklinKSR

Head over to KSBar and Grille in Lexington, if you’re able, for today’s show. Matt Jones and Drew Franklin will broadcast live from Wingsday from 10 a.m. to noon, live across the KSR radio affiliate network below.

Still without Ryan Lemond, KSR will discuss Kentucky’s disappointing loss in Hoover, another wild NBA playoff game, the new football commitment, and reactions to yesterday’s guest appearance from Peter Burns.

You can join the conversation by phone on the Clark’s Pump-N-Shop phone line at (859) 280-2287, or text Matt Jones directly at (772) 774-5254. Listeners have fun discussing the show on KSBoard, too.

Listen to KSR online

MarketCall LettersDialTime
ASHLANDWCMI93.3 FM TLive
ASHLANDWCMI1340 AMLive
BENTONWCBL1290 AMLive
BOWLING GREENWKCT930 AMLive
BOWLING GREENWKCT104.1 FM TLive
CAMPBELLSVILLEWTCO1450 AMLive
CAMPBELLSVILLEWTCO106.7 FM TLive
CINCINNATIWSAI1360 AM6P-8P
COLUMBIAWAIN1270 AMLive
COLUMBIAWAIN101.9 FM TLive
CYNTHIANAWCYN1400 AMLive
CYNTHIANAWCYN101.3 FM TLive
DANVILLEWHIR1230 AMLive
DANVILLEWHIR103.9 FM TLive
ELIZABETHTOWNWIEL1400 AMLive
ELIZABETHTOWNWIEL106.1 FM TLive
HENDERSON/EVANSVILLEWREF97.7 FMLive
GLASGOWWCLU1490 AMLive
GLASGOWWCLU103.1 FM TLive
GLASGOWWCDS1230 AMLive
GLASGOWWCDS104.7 FM TLive
HARLANWTUK105.1 FMLive
HOPKINSVILLEWHOP1230 AMLive
HOPKINSVILLEWHOP99.3 FM TLive
IRVINEWIRV1550 AMLive
IRVINEWIRV99.3 FM TLive
JAMESTOWNWJRS104.9 FMLive
LANCASTERWZXI1280 AMLive
LANCASTERWZXI95.5 FM TLive
LEITCHFIELDWMTL870 AM10A-12N CST
LEITCHFIELDWMTL103.9 FM T10A-12N CST
LEXINGTONWLAP630 AMLive
LEXINGTONWLAP94.5 FM HD2Live
LONDONWFTG1400 AMLive
LONDONWFTG106.9 FM TLive
LOUISVILLEWKRD790 AMLive
MADISONVILLEWFMW730 AMLive
MADISONVILLEWFMW107.7 FM TLive
MAYSVILLEWFTM1240 AMLive
MAYFIELDWPAD101.7 FM TLive
MIDDLESBOROWFXY1490 AMLive
MIDDLESBOROWFXY98.3 FMLive
MONTICELLOWKYM101.7 FMLive
MORGANFIELDWUCO1550 AMLive
MORGANFIELDWUCO107.7 FM TLive
OWENSBOROWLME102.7FMLive
PADUCAHWPAD1560 AMLive
PADUCAHWPAD99.5 FM TLive
PAINTSVILLEWKYH600 AMLive
PAINTSVILLEWKYH99.3 FM TLive
PIKEVILLEWPKE103.1Live
SOMERSETWSFC1240 AMLive
WHITESBURGWTCW920 AMLive
WHITESBURGWTCW95.1 FM TLive
WHITLEY CITYWHAY98.3 FMLive




55 Radio Affiliates


33 Markets


Discuss This Article

Comments have moved.

Join the conversation and talk about this article and all things Kentucky Sports in the new KSR Message Board.

KSBoard

2026-05-20