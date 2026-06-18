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KSR Show, 6/18: Maggie Davis returns to KSR with special guests

Tyler-Thompsonby: Tyler Thompson60 minutes agoMrsTylerKSR

We’ve come full circle, friends. Maggie Davis, who used to be one of our very best interns here at Kentucky Sports Radio, is now hosting KSR the radio show. The “BBN Tonight” co-anchor will be in the big chair this morning for the final day of KSR Guest Host Week (the show is off tomorrow due to the Juneteenth holiday) alongside Jack Pilgrim, and she’s got a lot of fun in store.

Maggie and Jack will be joined by offensive coordinator Joe Sloan in the first hour to talk some Kentucky football, and in the second hour, we’ll hear from Kentucky basketball assistant Mikhail McLean. They’ll also be sharing their takes on what’s happening in BBN — including an update on Nikola Kusturica? — along with some KSR memories.

You can join the conversation by phone on the Clark’s Pump-N-Shop phone line at (859) 280-2287, or text Matt Jones directly at (772) 774-5254. Listeners have fun discussing the show on KSBoard, too.

Listen to KSR online

MarketCall LettersDialTime
ASHLANDWCMI93.3 FM TLive
ASHLANDWCMI1340 AMLive
BENTONWCBL1290 AMLive
BOWLING GREENWKCT930 AMLive
BOWLING GREENWKCT104.1 FM TLive
CAMPBELLSVILLEWTCO1450 AMLive
CAMPBELLSVILLEWTCO106.7 FM TLive
CINCINNATIWSAI1360 AM6P-8P
COLUMBIAWAIN1270 AMLive
COLUMBIAWAIN101.9 FM TLive
CYNTHIANAWCYN1400 AMLive
CYNTHIANAWCYN101.3 FM TLive
DANVILLEWHIR1230 AMLive
DANVILLEWHIR103.9 FM TLive
ELIZABETHTOWNWIEL1400 AMLive
ELIZABETHTOWNWIEL106.1 FM TLive
HENDERSON/EVANSVILLEWREF97.7 FMLive
GLASGOWWCLU1490 AMLive
GLASGOWWCLU103.1 FM TLive
GLASGOWWCDS1230 AMLive
GLASGOWWCDS104.7 FM TLive
HARLANWTUK105.1 FMLive
HOPKINSVILLEWHOP1230 AMLive
HOPKINSVILLEWHOP99.3 FM TLive
IRVINEWIRV1550 AMLive
IRVINEWIRV99.3 FM TLive
JAMESTOWNWJRS104.9 FMLive
LANCASTERWZXI1280 AMLive
LANCASTERWZXI95.5 FM TLive
LEITCHFIELDWMTL870 AM10A-12N CST
LEITCHFIELDWMTL103.9 FM T10A-12N CST
LEXINGTONWLAP630 AMLive
LEXINGTONWLAP94.5 FM HD2Live
LONDONWFTG1400 AMLive
LONDONWFTG106.9 FM TLive
LOUISVILLEWKRD790 AMLive
MADISONVILLEWFMW730 AMLive
MADISONVILLEWFMW107.7 FM TLive
MAYSVILLEWFTM1240 AMLive
MAYFIELDWPAD101.7 FM TLive
MIDDLESBOROWFXY1490 AMLive
MIDDLESBOROWFXY98.3 FMLive
MONTICELLOWKYM101.7 FMLive
MORGANFIELDWUCO1550 AMLive
MORGANFIELDWUCO107.7 FM TLive
OWENSBOROWLME102.7FMLive
PADUCAHWPAD1560 AMLive
PADUCAHWPAD99.5 FM TLive
PAINTSVILLEWKYH600 AMLive
PAINTSVILLEWKYH99.3 FM TLive
PIKEVILLEWPKE103.1Live
SOMERSETWSFC1240 AMLive
WHITESBURGWTCW920 AMLive
WHITESBURGWTCW95.1 FM TLive
WHITLEY CITYWHAY98.3 FMLive




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2026-06-18