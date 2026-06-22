KSR
KSR Show, 6/22: The show returns to its regular programming at 10 a.m.
Guest week was fun, and now the KSR crew is back this week, live from 10 a.m. to noon each day. That includes Ryan Lemond, who will make his long-awaited return to the show tomorrow. He has certainly been missed.
Today, Matt Jones and Drew Franklin are back and broadcasting from separate locations, with plenty to talk about from a week away. Shannon The Dude is in the Louisville studio to make sure they get on air.
You can join the conversation by phone on the Clark’s Pump-N-Shop phone line at (859) 280-2287, or text Matt Jones directly at (772) 774-5254. Listeners have fun discussing the show on KSBoard, too.
Listen to KSR online
|Market
|Call Letters
|Dial
|Time
|ASHLAND
|WCMI
|93.3 FM T
|Live
|ASHLAND
|WCMI
|1340 AM
|Live
|BENTON
|WCBL
|1290 AM
|Live
|BOWLING GREEN
|WKCT
|930 AM
|Live
|BOWLING GREEN
|WKCT
|104.1 FM T
|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
|1450 AM
|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
|106.7 FM T
|Live
|CINCINNATI
|WSAI
|1360 AM
|6P-8P
|COLUMBIA
|WAIN
|1270 AM
|Live
|COLUMBIA
|WAIN
|101.9 FM T
|Live
|CYNTHIANA
|WCYN
|1400 AM
|Live
|CYNTHIANA
|WCYN
|101.3 FM T
|Live
|DANVILLE
|WHIR
|1230 AM
|Live
|DANVILLE
|WHIR
|103.9 FM T
|Live
|ELIZABETHTOWN
|WIEL
|1400 AM
|Live
|ELIZABETHTOWN
|WIEL
|106.1 FM T
|Live
|HENDERSON/EVANSVILLE
|WREF
|97.7 FM
|Live
|GLASGOW
|WCLU
|1490 AM
|Live
|GLASGOW
|WCLU
|103.1 FM T
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|1230 AM
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|104.7 FM T
|Live
|HARLAN
|WTUK
|105.1 FM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|1230 AM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|99.3 FM T
|Live
|IRVINE
|WIRV
|1550 AM
|Live
|IRVINE
|WIRV
|99.3 FM T
|Live
|JAMESTOWN
|WJRS
|104.9 FM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|1280 AM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|95.5 FM T
|Live
|LEITCHFIELD
|WMTL
|870 AM
|10A-12N CST
|LEITCHFIELD
|WMTL
|103.9 FM T
|10A-12N CST
|LEXINGTON
|WLAP
|630 AM
|Live
|LEXINGTON
|WLAP
|94.5 FM HD2
|Live
|LONDON
|WFTG
|1400 AM
|Live
|LONDON
|WFTG
|106.9 FM T
|Live
|LOUISVILLE
|WKRD
|790 AM
|Live
|MADISONVILLE
|WFMW
|730 AM
|Live
|MADISONVILLE
|WFMW
|107.7 FM T
|Live
|MAYSVILLE
|WFTM
|1240 AM
|Live
|MAYFIELD
|WPAD
|101.7 FM T
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|1490 AM
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|98.3 FM
|Live
|MONTICELLO
|WKYM
|101.7 FM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|1550 AM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|107.7 FM T
|Live
|OWENSBORO
|WLME
|102.7FM
|Live
|PADUCAH
|WPAD
|1560 AM
|Live
|PADUCAH
|WPAD
|99.5 FM T
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|600 AM
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|99.3 FM T
|Live
|PIKEVILLE
|WPKE
|103.1
|Live
|SOMERSET
|WSFC
|1240 AM
|Live
|WHITESBURG
|WTCW
|920 AM
|Live
|WHITESBURG
|WTCW
|95.1 FM T
|Live
|WHITLEY CITY
|WHAY
|98.3 FM
|Live
|55 Radio Affiliates
|33 Markets
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