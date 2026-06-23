KSR
KSR Show, 6/23: Ryan Lemond returns to the show
Finally, Ryan Lemond is back. The lovable KSR co-host missed the last several weeks with prostate cancer, but today, he returns to work on the KSR airwaves, feeling much better after a long time away. Today’s listeners will get caught up on the latest from Ryan’s journey and his thoughts on everything he missed while he was away.
Also, Matt Jones will open up the phone lines to anyone who wants to discuss the new athletic director or any of the other major topics around Big Blue Nation with the show. It’s been a while since everyone was together, and a lot has happened, so expect a jam-packed Tuesday morning with KSR.
You can join the conversation by phone on the Clark’s Pump-N-Shop phone line at (859) 280-2287, or text Matt Jones directly at (772) 774-5254. Listeners have fun discussing the show on KSBoard, too.
Listen to KSR online
|Market
|Call Letters
|Dial
|Time
|ASHLAND
|WCMI
|93.3 FM T
|Live
|ASHLAND
|WCMI
|1340 AM
|Live
|BENTON
|WCBL
|1290 AM
|Live
|BOWLING GREEN
|WKCT
|930 AM
|Live
|BOWLING GREEN
|WKCT
|104.1 FM T
|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
|1450 AM
|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
|106.7 FM T
|Live
|CINCINNATI
|WSAI
|1360 AM
|6P-8P
|COLUMBIA
|WAIN
|1270 AM
|Live
|COLUMBIA
|WAIN
|101.9 FM T
|Live
|CYNTHIANA
|WCYN
|1400 AM
|Live
|CYNTHIANA
|WCYN
|101.3 FM T
|Live
|DANVILLE
|WHIR
|1230 AM
|Live
|DANVILLE
|WHIR
|103.9 FM T
|Live
|ELIZABETHTOWN
|WIEL
|1400 AM
|Live
|ELIZABETHTOWN
|WIEL
|106.1 FM T
|Live
|HENDERSON/EVANSVILLE
|WREF
|97.7 FM
|Live
|GLASGOW
|WCLU
|1490 AM
|Live
|GLASGOW
|WCLU
|103.1 FM T
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|1230 AM
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|104.7 FM T
|Live
|HARLAN
|WTUK
|105.1 FM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|1230 AM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|99.3 FM T
|Live
|IRVINE
|WIRV
|1550 AM
|Live
|IRVINE
|WIRV
|99.3 FM T
|Live
|JAMESTOWN
|WJRS
|104.9 FM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|1280 AM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|95.5 FM T
|Live
|LEITCHFIELD
|WMTL
|870 AM
|10A-12N CST
|LEITCHFIELD
|WMTL
|103.9 FM T
|10A-12N CST
|LEXINGTON
|WLAP
|630 AM
|Live
|LEXINGTON
|WLAP
|94.5 FM HD2
|Live
|LONDON
|WFTG
|1400 AM
|Live
|LONDON
|WFTG
|106.9 FM T
|Live
|LOUISVILLE
|WKRD
|790 AM
|Live
|MADISONVILLE
|WFMW
|730 AM
|Live
|MADISONVILLE
|WFMW
|107.7 FM T
|Live
|MAYSVILLE
|WFTM
|1240 AM
|Live
|MAYFIELD
|WPAD
|101.7 FM T
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|1490 AM
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|98.3 FM
|Live
|MONTICELLO
|WKYM
|101.7 FM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|1550 AM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|107.7 FM T
|Live
|OWENSBORO
|WLME
|102.7FM
|Live
|PADUCAH
|WPAD
|1560 AM
|Live
|PADUCAH
|WPAD
|99.5 FM T
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|600 AM
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|99.3 FM T
|Live
|PIKEVILLE
|WPKE
|103.1
|Live
|SOMERSET
|WSFC
|1240 AM
|Live
|WHITESBURG
|WTCW
|920 AM
|Live
|WHITESBURG
|WTCW
|95.1 FM T
|Live
|WHITLEY CITY
|WHAY
|98.3 FM
|Live
|55 Radio Affiliates
|33 Markets
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