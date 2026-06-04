KSR Show, 6/4: The last morning show from KSBar and Grille
You probably heard the news already. KSBar and Grille will close as a daily operation after this weekend, but will still open on game days and other special events. Today, KSR’s weekday radio show will broadcast from the bar one last time.
Matt Jones is back from a two-day break to host today’s show, live from 10 a.m. to noon. Topics include his reaction to Milan Momcilovic’s commitment, the NBA Finals, and much more.
As always, you can join the conversation by phone on the Clark’s Pump-N-Shop phone line at (859) 280-2287, or text Matt directly at (772) 774-5254. Listeners have fun discussing the show on KSBoard, too.
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|Market
|Call Letters
|Dial
|Time
|ASHLAND
|WCMI
|93.3 FM T
|Live
|ASHLAND
|WCMI
|1340 AM
|Live
|BENTON
|WCBL
|1290 AM
|Live
|BOWLING GREEN
|WKCT
|930 AM
|Live
|BOWLING GREEN
|WKCT
|104.1 FM T
|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
|1450 AM
|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
|106.7 FM T
|Live
|CINCINNATI
|WSAI
|1360 AM
|6P-8P
|COLUMBIA
|WAIN
|1270 AM
|Live
|COLUMBIA
|WAIN
|101.9 FM T
|Live
|CYNTHIANA
|WCYN
|1400 AM
|Live
|CYNTHIANA
|WCYN
|101.3 FM T
|Live
|DANVILLE
|WHIR
|1230 AM
|Live
|DANVILLE
|WHIR
|103.9 FM T
|Live
|ELIZABETHTOWN
|WIEL
|1400 AM
|Live
|ELIZABETHTOWN
|WIEL
|106.1 FM T
|Live
|HENDERSON/EVANSVILLE
|WREF
|97.7 FM
|Live
|GLASGOW
|WCLU
|1490 AM
|Live
|GLASGOW
|WCLU
|103.1 FM T
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|1230 AM
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|104.7 FM T
|Live
|HARLAN
|WTUK
|105.1 FM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|1230 AM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|99.3 FM T
|Live
|IRVINE
|WIRV
|1550 AM
|Live
|IRVINE
|WIRV
|99.3 FM T
|Live
|JAMESTOWN
|WJRS
|104.9 FM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|1280 AM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|95.5 FM T
|Live
|LEITCHFIELD
|WMTL
|870 AM
|10A-12N CST
|LEITCHFIELD
|WMTL
|103.9 FM T
|10A-12N CST
|LEXINGTON
|WLAP
|630 AM
|Live
|LEXINGTON
|WLAP
|94.5 FM HD2
|Live
|LONDON
|WFTG
|1400 AM
|Live
|LONDON
|WFTG
|106.9 FM T
|Live
|LOUISVILLE
|WKRD
|790 AM
|Live
|MADISONVILLE
|WFMW
|730 AM
|Live
|MADISONVILLE
|WFMW
|107.7 FM T
|Live
|MAYSVILLE
|WFTM
|1240 AM
|Live
|MAYFIELD
|WPAD
|101.7 FM T
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|1490 AM
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|98.3 FM
|Live
|MONTICELLO
|WKYM
|101.7 FM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|1550 AM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|107.7 FM T
|Live
|OWENSBORO
|WLME
|102.7FM
|Live
|PADUCAH
|WPAD
|1560 AM
|Live
|PADUCAH
|WPAD
|99.5 FM T
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|600 AM
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|99.3 FM T
|Live
|PIKEVILLE
|WPKE
|103.1
|Live
|SOMERSET
|WSFC
|1240 AM
|Live
|WHITESBURG
|WTCW
|920 AM
|Live
|WHITESBURG
|WTCW
|95.1 FM T
|Live
|WHITLEY CITY
|WHAY
|98.3 FM
|Live
|55 Radio Affiliates
|33 Markets
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