KSR
KSR Show, 7/10: Live from UKCU in Nicholasville, KY
Back-to-back shows on location for KSR. Yesterday, a landfill. Today, a bank. The crew is at UKCU in Nicholasville, Kentucky, located at 201 Bryant Drive, near Sam’s Club and Kohl’s. On the list of topics, listeners can expect to hear reactions to Mitch Barnhart’s new deal, more on the Cats in Vegas, J Batt’s start date, and plenty more.
Want to be heard on the show? You can join the conversation by phone on the Clark’s Pump-N-Shop phone line at (859) 280-2287, or text Matt Jones directly at (772) 774-5254. Listeners also have fun discussing the show on KSBoard.
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|ASHLAND
|WCMI
|1340 AM
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|BENTON
|WCBL
|1290 AM
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|BOWLING GREEN
|WKCT
|930 AM
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|BOWLING GREEN
|WKCT
|104.1 FM T
|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
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|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
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|Live
|CINCINNATI
|WSAI
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|COLUMBIA
|WAIN
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|COLUMBIA
|WAIN
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|CYNTHIANA
|WCYN
|1400 AM
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|CYNTHIANA
|WCYN
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|DANVILLE
|WHIR
|1230 AM
|Live
|DANVILLE
|WHIR
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|ELIZABETHTOWN
|WIEL
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|ELIZABETHTOWN
|WIEL
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|HENDERSON/EVANSVILLE
|WREF
|97.7 FM
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|GLASGOW
|WCLU
|1490 AM
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|GLASGOW
|WCLU
|103.1 FM T
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|1230 AM
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|104.7 FM T
|Live
|HARLAN
|WTUK
|105.1 FM
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|HOPKINSVILLE
|WHOP
|1230 AM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|99.3 FM T
|Live
|IRVINE
|WIRV
|1550 AM
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|WIRV
|99.3 FM T
|Live
|JAMESTOWN
|WJRS
|104.9 FM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|1280 AM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|95.5 FM T
|Live
|LEITCHFIELD
|WMTL
|870 AM
|10A-12N CST
|LEITCHFIELD
|WMTL
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|10A-12N CST
|LEXINGTON
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|WLAP
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|LONDON
|WFTG
|1400 AM
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|106.9 FM T
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|LOUISVILLE
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|MADISONVILLE
|WFMW
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|107.7 FM T
|Live
|MAYSVILLE
|WFTM
|1240 AM
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|MAYFIELD
|WPAD
|101.7 FM T
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|WFXY
|1490 AM
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|98.3 FM
|Live
|MONTICELLO
|WKYM
|101.7 FM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|1550 AM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|107.7 FM T
|Live
|OWENSBORO
|WLME
|102.7FM
|Live
|PADUCAH
|WPAD
|1560 AM
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|PADUCAH
|WPAD
|99.5 FM T
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|600 AM
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|99.3 FM T
|Live
|PIKEVILLE
|WPKE
|103.1
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|SOMERSET
|WSFC
|1240 AM
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|WHITESBURG
|WTCW
|920 AM
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|WHITESBURG
|WTCW
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