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KSR

KSR Show, 7/14: Listen live from 10 a.m. to noon

Drew Franklin
Drew Franklin@DrewFranklinKSR
6h
630-wlap
(Photo via Mario Maitland)

The KSR crew is back from a field trip to Louisville on Monday and will broadcast live from downtown Lexington today from 10 a.m. to noon. On the program, there’s more TBT talk as the countdown to the tournament begins, and Billy Rutledge’s county tour returns from a day off.

You can join the conversation by phone on the Clark’s Pump-N-Shop phone line at (859) 280-2287, or text Matt Jones directly at (772) 774-5254. Listeners have fun discussing the show on KSBoard, too.

Listen to KSR online

MarketCall LettersDialTime
ASHLANDWCMI93.3 FM TLive
ASHLANDWCMI1340 AMLive
BENTONWCBL1290 AMLive
BOWLING GREENWKCT930 AMLive
BOWLING GREENWKCT104.1 FM TLive
CAMPBELLSVILLEWTCO1450 AMLive
CAMPBELLSVILLEWTCO106.7 FM TLive
CINCINNATIWSAI1360 AM6P-8P
COLUMBIAWAIN1270 AMLive
COLUMBIAWAIN101.9 FM TLive
CYNTHIANAWCYN1400 AMLive
CYNTHIANAWCYN101.3 FM TLive
DANVILLEWHIR1230 AMLive
DANVILLEWHIR103.9 FM TLive
ELIZABETHTOWNWIEL1400 AMLive
ELIZABETHTOWNWIEL106.1 FM TLive
HENDERSON/EVANSVILLEWREF97.7 FMLive
GLASGOWWCLU1490 AMLive
GLASGOWWCLU103.1 FM TLive
GLASGOWWCDS1230 AMLive
GLASGOWWCDS104.7 FM TLive
HARLANWTUK105.1 FMLive
HOPKINSVILLEWHOP1230 AMLive
HOPKINSVILLEWHOP99.3 FM TLive
IRVINEWIRV1550 AMLive
IRVINEWIRV99.3 FM TLive
JAMESTOWNWJRS104.9 FMLive
LANCASTERWZXI1280 AMLive
LANCASTERWZXI95.5 FM TLive
LEITCHFIELDWMTL870 AM10A-12N CST
LEITCHFIELDWMTL103.9 FM T10A-12N CST
LEXINGTONWLAP630 AMLive
LEXINGTONWLAP94.5 FM HD2Live
LONDONWFTG1400 AMLive
LONDONWFTG106.9 FM TLive
LOUISVILLEWKRD790 AMLive
MADISONVILLEWFMW730 AMLive
MADISONVILLEWFMW107.7 FM TLive
MAYSVILLEWFTM1240 AMLive
MAYFIELDWPAD101.7 FM TLive
MIDDLESBOROWFXY1490 AMLive
MIDDLESBOROWFXY98.3 FMLive
MONTICELLOWKYM101.7 FMLive
MORGANFIELDWUCO1550 AMLive
MORGANFIELDWUCO107.7 FM TLive
OWENSBOROWLME102.7FMLive
PADUCAHWPAD1560 AMLive
PADUCAHWPAD99.5 FM TLive
PAINTSVILLEWKYH600 AMLive
PAINTSVILLEWKYH99.3 FM TLive
PIKEVILLEWPKE103.1Live
SOMERSETWSFC1240 AMLive
WHITESBURGWTCW920 AMLive
WHITESBURGWTCW95.1 FM TLive
WHITLEY CITYWHAY98.3 FMLive




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Curated by editors

2026-07-14
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