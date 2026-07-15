KSR
KSR Show, 7/15: Another day with Matt before his summer fellowship trip
Matt Jones’ annual Aspen fellowship begins tomorrow, so today is his last day before he steps away for the rest of this week and next. The co-hosts will rotate driving the show while he is away, but first, he’ll have plenty to say on his last show for the next week and a half.
The list of topics includes TBT talk, the MLB All-Star Game, an update on flock cameras in Northern Kentucky, and more.
You can join the conversation by phone on the Clark’s Pump-N-Shop phone line at (859) 280-2287, or text Matt Jones directly at (772) 774-5254. Listeners have fun discussing the show on KSBoard, too.
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|ASHLAND
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|1340 AM
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|BENTON
|WCBL
|1290 AM
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|BOWLING GREEN
|WKCT
|930 AM
|Live
|BOWLING GREEN
|WKCT
|104.1 FM T
|Live
|CAMPBELLSVILLE
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|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
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|WSAI
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|WAIN
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|WAIN
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|WCYN
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|WIEL
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|HENDERSON/EVANSVILLE
|WREF
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|WCLU
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|GLASGOW
|WCLU
|103.1 FM T
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|GLASGOW
|WCDS
|1230 AM
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|GLASGOW
|WCDS
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|HARLAN
|WTUK
|105.1 FM
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|HOPKINSVILLE
|WHOP
|1230 AM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|99.3 FM T
|Live
|IRVINE
|WIRV
|1550 AM
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|IRVINE
|WIRV
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|Live
|JAMESTOWN
|WJRS
|104.9 FM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|1280 AM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|95.5 FM T
|Live
|LEITCHFIELD
|WMTL
|870 AM
|10A-12N CST
|LEITCHFIELD
|WMTL
|103.9 FM T
|10A-12N CST
|LEXINGTON
|WLAP
|630 AM
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|LEXINGTON
|WLAP
|94.5 FM HD2
|Live
|LONDON
|WFTG
|1400 AM
|Live
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|WFTG
|106.9 FM T
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|LOUISVILLE
|WKRD
|790 AM
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|MADISONVILLE
|WFMW
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|MADISONVILLE
|WFMW
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|MAYSVILLE
|WFTM
|1240 AM
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|MAYFIELD
|WPAD
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|MIDDLESBORO
|WFXY
|1490 AM
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|98.3 FM
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|MONTICELLO
|WKYM
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|MORGANFIELD
|WUCO
|1550 AM
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|MORGANFIELD
|WUCO
|107.7 FM T
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|OWENSBORO
|WLME
|102.7FM
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|PADUCAH
|WPAD
|1560 AM
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|PADUCAH
|WPAD
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|PAINTSVILLE
|WKYH
|600 AM
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|PAINTSVILLE
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|99.3 FM T
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|PIKEVILLE
|WPKE
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|SOMERSET
|WSFC
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|WHITESBURG
|WTCW
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