KSR
KSR Show, 7/29: Live from 10 a.m. to noon
After a fun show Tuesday with special guest Kahlil Whitney, KSR gets back to its roots today with an Ask Anything Wednesday. The crew is in the downtown Lexington studio from 10 a.m. to noon and ready to hear from the listeners.
Also, Billy’s county tour continues, and KSR’s thoughts on the latest news around BBN, including the surprising resignation of Pat Biondo.
You can join the conversation by phone on the Clark’s Pump-N-Shop phone line at (859) 280-2287, or text Matt Jones directly at (772) 774-5254. Listeners have fun discussing the show on KSBoard, too.
Listen to KSR online
|Market
|Call Letters
|Dial
|Time
|ASHLAND
|WCMI
|93.3 FM T
|Live
|ASHLAND
|WCMI
|1340 AM
|Live
|BENTON
|WCBL
|1290 AM
|Live
|BOWLING GREEN
|WKCT
|930 AM
|Live
|BOWLING GREEN
|WKCT
|104.1 FM T
|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
|1450 AM
|Live
|CAMPBELLSVILLE
|WTCO
|106.7 FM T
|Live
|CINCINNATI
|WSAI
|1360 AM
|6P-8P
|COLUMBIA
|WAIN
|1270 AM
|Live
|COLUMBIA
|WAIN
|101.9 FM T
|Live
|CYNTHIANA
|WCYN
|1400 AM
|Live
|CYNTHIANA
|WCYN
|101.3 FM T
|Live
|DANVILLE
|WHIR
|1230 AM
|Live
|DANVILLE
|WHIR
|103.9 FM T
|Live
|ELIZABETHTOWN
|WIEL
|1400 AM
|Live
|ELIZABETHTOWN
|WIEL
|106.1 FM T
|Live
|HENDERSON/EVANSVILLE
|WREF
|97.7 FM
|Live
|GLASGOW
|WCLU
|1490 AM
|Live
|GLASGOW
|WCLU
|103.1 FM T
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|1230 AM
|Live
|GLASGOW
|WCDS
|104.7 FM T
|Live
|HARLAN
|WTUK
|105.1 FM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|1230 AM
|Live
|HOPKINSVILLE
|WHOP
|99.3 FM T
|Live
|IRVINE
|WIRV
|1550 AM
|Live
|IRVINE
|WIRV
|99.3 FM T
|Live
|JAMESTOWN
|WJRS
|104.9 FM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|1280 AM
|Live
|LANCASTER
|WZXI
|95.5 FM T
|Live
|LEITCHFIELD
|WMTL
|870 AM
|10A-12N CST
|LEITCHFIELD
|WMTL
|103.9 FM T
|10A-12N CST
|LEXINGTON
|WLAP
|630 AM
|Live
|LEXINGTON
|WLAP
|94.5 FM HD2
|Live
|LONDON
|WFTG
|1400 AM
|Live
|LONDON
|WFTG
|106.9 FM T
|Live
|LOUISVILLE
|WKRD
|790 AM
|Live
|MADISONVILLE
|WFMW
|730 AM
|Live
|MADISONVILLE
|WFMW
|107.7 FM T
|Live
|MAYSVILLE
|WFTM
|1240 AM
|Live
|MAYFIELD
|WPAD
|101.7 FM T
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|1490 AM
|Live
|MIDDLESBORO
|WFXY
|98.3 FM
|Live
|MONTICELLO
|WKYM
|101.7 FM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|1550 AM
|Live
|MORGANFIELD
|WUCO
|107.7 FM T
|Live
|OWENSBORO
|WLME
|102.7FM
|Live
|PADUCAH
|WPAD
|1560 AM
|Live
|PADUCAH
|WPAD
|99.5 FM T
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|600 AM
|Live
|PAINTSVILLE
|WKYH
|99.3 FM T
|Live
|PIKEVILLE
|WPKE
|103.1
|Live
|SOMERSET
|WSFC
|1240 AM
|Live
|WHITESBURG
|WTCW
|920 AM
|Live
|WHITESBURG
|WTCW
|95.1 FM T
|Live
|WHITLEY CITY
|WHAY
|98.3 FM
|Live
|55 Radio Affiliates
|33 Markets
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