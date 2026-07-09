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CaneSport football

College Football 27: All Miami Hurricanes player ratings

Luke Chaney@LChaney_
6h
malachi toney indiana
Photo by Neil Gershman / Zooba Images

EA Sports’ College Football 27 video game has its official release to the public today, and the Miami Hurricanes are ranked as the seventh-best team in college football with an 88 overall rating. UM is one of five teams with a 90-plus-rated offense. Defensively, the Hurricanes were given a grade of 86.

Wide receiver Malachi Toney, a 96 overall, is the Canes’ highest-rated player and one of only seven players nationally with a mark of 96 or greater.

So how about the rest of Miami’s roster? Here’s a look at how every current Hurricanes player is rated.

Note: Some players, such as quarterback Dereon Coleman and running back Javian Mallory, are not yet a part of the game. They could be added, however, in future roster updates.

Quarterback

rJr. Darian Mensah: 91 OVR, 83 SPD, 91 THP, 95 SAC, 94 MAC, 85 DAC
rFr. Luke Nickel: 73 OVR, 78 SPD, 87 THP, 86 SAC, 84 MAC, 74 DAC
rSo. Judd Anderson: 70 OVR, 71 SPD, 92 THP, 82 SAC, 78 MAC, 79 DAC

Running Back

  • Sr. Mark Fletcher Jr.: 93 OVR, 90 SPD, 91 ACC, 86 AGI, 95 TRK, 93 BCV, 68 CTH
  • rJr. CharMar Brown: 85 OVR, 88 SPD, 91 ACC, 88 AGI, 85 TRK, 82 BCV, 70 CTH
  • So. Girard Pringle Jr.: 84 OVR, 94 SPD, 95 ACC, 93 AGI, 64 TRK, 77 BCV, 66 CTH
  • Jr. Jordan Lyle: 80 OVR, 91 SPD, 93 ACC, 91 AGI, 66 TRK, 81 BCV, 62 CTH

Wide Receiver

Tight End

Left Tackle

Left Guard

Center

Right Guard

Right Tackle

Left Edge

Right Edge

Defensive Tackle

Strong-side Linebacker

Middle Linebacker

Weak-side Linebacker

Cornerback

Free Safety

Strong Safety

Kicker

Punter

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