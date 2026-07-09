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College Football 27: All Miami Hurricanes player ratings
EA Sports’ College Football 27 video game has its official release to the public today, and the Miami Hurricanes are ranked as the seventh-best team in college football with an 88 overall rating. UM is one of five teams with a 90-plus-rated offense. Defensively, the Hurricanes were given a grade of 86.
Wide receiver Malachi Toney, a 96 overall, is the Canes’ highest-rated player and one of only seven players nationally with a mark of 96 or greater.
So how about the rest of Miami’s roster? Here’s a look at how every current Hurricanes player is rated.
Note: Some players, such as quarterback Dereon Coleman and running back Javian Mallory, are not yet a part of the game. They could be added, however, in future roster updates.
Quarterback
rJr. Darian Mensah: 91 OVR, 83 SPD, 91 THP, 95 SAC, 94 MAC, 85 DAC
rFr. Luke Nickel: 73 OVR, 78 SPD, 87 THP, 86 SAC, 84 MAC, 74 DAC
rSo. Judd Anderson: 70 OVR, 71 SPD, 92 THP, 82 SAC, 78 MAC, 79 DAC
Running Back
- Sr. Mark Fletcher Jr.: 93 OVR, 90 SPD, 91 ACC, 86 AGI, 95 TRK, 93 BCV, 68 CTH
- rJr. CharMar Brown: 85 OVR, 88 SPD, 91 ACC, 88 AGI, 85 TRK, 82 BCV, 70 CTH
- So. Girard Pringle Jr.: 84 OVR, 94 SPD, 95 ACC, 93 AGI, 64 TRK, 77 BCV, 66 CTH
- Jr. Jordan Lyle: 80 OVR, 91 SPD, 93 ACC, 91 AGI, 66 TRK, 81 BCV, 62 CTH
Wide Receiver
- So. Malachi Toney: 96 OVR, 93 SPD, 97 ACC, 99 AGI, 93 CTH
- rSr. Cooper Barkate: 90 OVR, 90 SPD, 92 ACC, 90 AGI, 90 CTH
- rJr. Cam Vaughn: 86 OVR, 92 SPD, 92 ACC, 91 AGI, 87 CTH
- rJr. Vandrevius Jacobs: 84 OVR, 91 SPD, 94 ACC, 91 AGI, 84 CTH
- Fr. Somourian Wingo: 79 OVR, 90 SPD, 92 ACC, 91 AGI, 83 CTH
- So. Joshua Moore: 78 OVR, 88 SPD, 90 ACC, 87 AGI, 78 CTH
- Fr. Vance Spafford: 78 OVR, 94 SPD, 95 ACC, 92 AGI, 77 CTH
- So. Daylyn Upshaw: 75 OVR, 90 SPD, 92 ACC, 90 AGI, 76 CTH
- Fr. Milan Parris: 73 OVR, 88 SPD, 90 ACC, 84 AGI, 75 CTH
Tight End
- Jr. Elija Lofton: 83 OVR, 85 SPD, 91 ACC, 69 STR, 85 CTH
- So. Luka Gilbert: 75 OVR, 79 SPD, 82 ACC, 75 STR, 77 CTH
- Fr. Gavin Mueller: 76 OVR, 84 SPD, 86 ACC, 67 STR, 76 CTH
- rSr. Adam Booker: 68 OVR, 75 SPD, 83 ACC, 75 STR, 50 CTH
Left Tackle
- Fr. Jackson Cantwell: 83 OVR, 83 PBK, 86 RBK
- rSo. Juan Minaya: 70 OVR, 73 PBK, 75 RBK
Left Guard
- rJr. Samson Okunlola: 85 OVR, 82 PBK, 88 RBK
- rJr. Johnathan Cline: 69 OVR, 72 BPK, 71 RBK
Center
- rSr. Ryan Rodriguez: 75 OVR, 76 PBK, 79 RBK
- So. Seuseu Alofaituli: 74 OVR, 79 PBK, 72 RBK
Right Guard
- So. Max Buchanan: 78 OVR, 79 PBK, 80 RBK
- rJr. Jamal Meriweather: 77 OVR, 82 PBK, 78 RBK
Right Tackle
- rSr. Matthew McCoy: 83 OVR, 83 PBK, 83 RBK
- Fr. Ben Congdon: 72 OVR, 73 PBK, 78 RBK
- rFr. Jaden Wilkerson: 66 OVR, 67 PBK, 78 RBK
Left Edge
- Jr. Marquis Lightfoot: 82 OVR, 85 SPD, 77 PMV, 88 FMV
- Jr. Armondo Blount: 80 OVR, 79 SPD, 85 PMV, 82 FMV
- rFr. Hayden Lowe: 79 OVR, 84 SPD, 85 PMV, 75 FMV
Right Edge
- Sr. Damon Wilson II: 89 OVR, 87 SPD, 87 PMV, 95 FMV
- Fr. Jordan Campbell: 77 OVR, 87 SPD, 80 PMV, 82 FMV
- So. Herbert Scroggins III: 76 OVR, 81 SPD, 73 PMV, 83 FMV
- rSo. Booker Pickett Jr.: 75 OVR, 85 SPD, 59 PMV, 88 FMV
- Fr. Asharri Charles: 76 OVR, 83 SPD, 77 PMV, 75 FMV
Defensive Tackle
- rSr. Ahmad Moten Sr.: 91 OVR, 73 SPD, 92 PMV, 76 FMV
- Jr. Justin Scott: 87 OVR, 78 SPD, 87 PMV, 74 FMV
- Jr. Keona Davis: 81 OVR, 78 SPD, 86 PMV, 82 FMV
- So. Jarquez Carter: 75 OVR, 70 SPD, 76 PMV, 67 FMV
- Fr. Keshawn Stancil: 75 OVR, 73 SPD, 81 PMV, 81 FMV
Strong-side Linebacker
- So. Ezekiel Marcelin Jr.: 67 OVR, 83 SPD, 65 AWR, 77 TAK
Middle Linebacker
- rSr. Chase Smith: 74 OVR, 85 SPD, 82 AWR, 79 TAK
- rJr. Kamal Bonner: 73 OVR, 83 SPD, 85 AWR, 76 TAK
- So. Kellen Wiley Jr.: 67 OVR, 81 SPD, 69 AWR, 77 TAK
Weak-side Linebacker
- rSr. Mohamed Toure: 84 OVR, 85 SPD, 92 AWR, 85 TAK
- Jr. Cam Pruitt: 75 OVR, 86 SPD, 75 AWR, 79 TAK
Cornerback
- rJr. Ethan O’Connor: 87 OVR, 91 SPD, 88 MCV, 90 ZCV
- Jr. OJ Frederique: 86 OVR, 90 SPD, 87 MCV, 89 ZCV
- Jr. Xavier Lucas: 85 OVR, 91 SPD, 85 MCV, 81 ZCV
- rJr. Damari Brown: 82 OVR, 90 SPD, 79 MCV, 83 ZCV
- rFr. Chris Ewald Jr.: 75 OVR, 91 SPD, 76 MCV, 72 ZCV
- So. Ja’Boree Antoine: 75 OVR, 90 SPD, 78 MCV, 74 ZCV
- Fr. Jaelen Waters: 74 OVR, 86 SPD, 77 MCV, 73 ZCV
- rSo. Ryan Mack: 72 OVR, 91 SPD, 72 MCV, 65 ZCV
Free Safety
- rJr. Zechariah Poyser: 85 OVR, 89 SPD, 84 MCV, 85 ZCV
- Fr. JJ Dunnigan: 77 OVR, 90 SPD, 69 MCV, 79 ZCV
Strong Safety
- So. Bryce Fitzgerald: 87 OVR, 91 SPD, 83 MCV, 92 ZCV
- Jr. Omar Thornton: 82 OVR, 87 SPD, 69 MCV, 79 ZCV
- Jr. Dylan Day: 75 OVR, 92 SPD, 70 MCV, 74 ZCV
Kicker
- rSo. Jake Weinberg: 75 OVR, 93 KPW, 80 KAC
Punter
- Sr. Dylan Joice: 66 OVR, 90 KPW, 89 KAC
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