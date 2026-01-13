FILM STUDY: How Miami Hurricanes Offense Can Crack Indiana’s Elite, Turnover-Hungry Defense

FILM STUDY: How Miami Hurricanes Offense Can Crack Indiana’s Elite, Turnover-Hungry Defenseby: Matt Shodell3 minutes agocanesportRead In AppOct 11, 2025; Eugene, Oregon, USA; Indiana Hoosiers defensive back Louis Moore (7) reacts after intercepting a pass tipped by defensive lineman Stephen Daley (8) against Oregon Ducks quarterback Dante Moore (5) during the fourth quarter at Autzen Stadium. Mandatory Credit: Troy Wayrynen-Imagn ImagesThe Indiana defense has dominated this season, and we take a deeper dive into some areas that perhaps can be attacked with success by Miami.